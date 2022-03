El calafateador rellenaba de estopa las juntas de las tablas en las cubiertas, los costados y los fondos de las embarcaciones de madera, cubriéndolas con brea que se obtenía de los pinos que tan abundantes son en nuestros bosques y que el calafate mezclaba con sebo, resina y otros ingredientes que solía reservar para sí y que conocía por experiencia y oficio.

En el Museo Egipcio de Berlín, la embarcación que veo en una terracota del IV milenio AC me dice que, hace más de 6.000 años, alguien, en la orilla del mar o de un río, se fijó en una rama que flotaba y, sin saber por qué, se imaginó encima del madero. Así sería como, poco después, con lianas, construiría la primera balsa, vaciaría un tronco y muy pronto usaría un nuevo verbo: navegar. Lo sorprendente, sin embargo, de aquel singular descubrimiento, es que, durante los cinco mil años que siguieron, prácticamente hasta nuestros días, la construcción naval en madera se ha mantenido sin cambios sustanciales como podemos ver aún en pequeñas atarazanas que siguen construyendo en madera, artesanalmente, embarcaciones deportivas o los preciosos llaüts de toda la vida. Cabe reconocer que esta construcción tradicional es ya residual y que hoy son pocos los carpinteros de ribera capaces de diseñar y construir una embarcación. Y del todo imposible encontrar un calafate que viva de su oficio.

En la Ibiza de las dos últimas centurias, según datos aportados por el historiador Pere Vilàs, conocemos con nombres y apellidos unos 30 carpinteros de ribera, mestres d’aixa, pero sabemos poca cosa de los calafates que fueron desapareciendo a medida que la madera se sustituía por el hierro, el acero –luego vendrían los plásticos de los monocascos-, cosa que venía sucediendo desde los años 30 y que ya en los 50 del siglo pasado provocó que las pequeñas atarazanas limitaran su trabajo con madera para embarcaciones de bajura, laudes y algún motovelero. Fue el caso en Ibiza de la ‘Joven Teresa’, que en 1962 hizo el maestro Juanito Guardiola y que, si no me falla la memoria, fue la última embarcación importante de un astillero ibicenco. Esta situación explica que, en estos últimos tiempos y en las contadas embarcaciones de madera que todavía se hacen, el calafateo lo haga el propio carpintero que las diseña y construye. Precisamente porque el calafateo es ya sólo memoria y porque no es de recibo el anonimato y desconocimiento que tenemos de nuestros calafates, les dedicamos estas cuatro rayas.

En el buen hacer del calafate cabe considerar tres aspectos, los materiales, las herramientas y el oficio. Para empezar, era obligado tener a mano masilla, pintura, aceite brea y estopa. Pero todo empezaba mucho antes en las resinosas teas de pino que se quemaban en los hornos, forns de quitrà o pega que construía el payés y de los que aún nos quedan interesantes vestigios que, por cierto, deberían catalogarse y conservarse. De piedras trabadas con mortero y protegidas las paredes con tierra refractaria, el horno se construía en la pendiente de una colina para que su estructura de dos cuerpos aprovechara el desnivel que permitía decantar por mera gravedad el producto, según se generaba. En la cota más alta iba el horno que por un canalillo (rajador) conectaba con una olla excavada en una cota inferior, a la que resbalaba la brea o quitrà que resultaba de la cocción de la madera y que terminaba en el astillero. En segundo lugar, era indispensable la estopa que resultaba de peinar las fibras de esparto o cáñamo y que llegaba al astillero en mechones o madejas, preferentemente de fibras largas. Y en lo que se refiere al utillaje, el calafate utilizaba mazos para remachar y asentar, espátulas, saca estopas, barrenas, bruscaderas, rasquetas, botadores de palanca, bruscas, raspujos, pitarrasas, pajaderas, buriles, mallos, mordazas, pies de cabra, uñetas, nagujos, cinceles, etc.

Aprender observando

Y en lo que se refiere al trabajo, el oficio se aprendía observando a los maestros. El calafateado se ajustaba a la clase y el grosor de la madera utilizada. En maderas blandas como nuestro pino y de un grosor menor a cuatro centímetros se introducía la punta de un cincel entre las tablas hasta dejar una pequeña abertura en la que se introducía la estopa con un segundo cincel, remachándola con un tercero de punta más ancha, golpeándola para que quedara bien encastrada con un mazo de madera y aplicando una primera mano de pintura para obtener un buen compactado y endurecimiento. El calafate sujetaba la trintxa con la mano izquierda, la colocaba en posición vertical en la unión del maderamen, la golpeaba repetidas veces con el mazo que tenía en la mano derecha y trabajaba las distintas junturas del forro en sentido contrario a las agujas del reloj. Para meter en el entablado la estopa alquitranada, el calafate se la enrollaba en la muñeca izquierda y tras pasar la hilacha por el interior de lamano que sostenía la herramienta, la hacía llegar al dedo índice que iba posicionándola en el lugar deseado, avanzando de derecha a izquierda.