El retrato en el viejo mundo

El retrato es un espejo desconcertante porque, desaparecida la persona fotografiada, mantiene obstinadamente su presencia. El retrato nos implica y compromete. No la estúpida selfie que hoy facilita el smartphone. Hablo de la fotografía de ayer, cuando había una cierta resistencia a dejarse retratar, en la creencia de que la cámara se llevaba algo de la persona fotografiada. En algunos viejos daguerrotipos vemos a personas que dan la espalda a la cámara o que con las manos se tapan el rostro. Ese temor a la apropiación de la imagen nos hace decir que sacamos o tomamos una foto. Y tomar es coger. Y cuando digo que no quiero salir en la foto estoy diciendo que la cámara se me lleva. Lo cierto es que esta aversión al retrato no es del todo injustificada. Si usted, lector, pasea tranquilamente por la Marina y alguien le saca sin ton ni son una foto, lo normal es que le pida explicaciones porque percibe el disparo de la cámara como una agresión, como una intromisión en lo privado que se salta a la torera el derecho a la propia imagen. Un buen fotógrafo profesional siempre preguntará si puede fotografiarnos. Esto explica que los retratos domésticos sean los que más abundan, de padres, hijos, abuelos o nietos, personas que tienen buenos motivos para aceptar el retrato que en un álbum explicará después la historia familiar. Pero dicho esto, entremos sin más en harina.

La fotografía que acompaño –con otras 6 muy parecidas que conservo- se la dio a mi padre que en tiempos era carabinero en los muelles, un pescador al que llamaban Tinent y que a finales de los 50 mareaba en una barca de bou que recalaba en Ibiza. Es un retrato que siempre me ha fascinado y exige lectura. En un primer momento miraba la foto y no sabía qué podía decir, pero luego vi que bastaba con recoger al dictado los detalles que recoge la imagen. Es evidente, por el posado y tratándose de un primer plano, que el pescador acepta el retrato. En su rostro no hay señales de incomodidad, fastidio o desagrado. Se le ve sereno, confiado, seguro de sí mismo. La fotografía está preparada. Tal vez le convencieron para que posara o puede que le pagaran algo para que se dejara retratar. Tanto da. Más interesante sería saber qué buscaba el fotógrafo con este retrato. Tratándose de sólo un rostro, no parece que la fotografía responda a un interés folclórico o etnológico que hubiera exigido más información, un contexto visual mucho más amplio. Tal vez nos acercaríamos más a la intención del fotógrafo con aquello de que ‘la cara es el espejo del alma’. Si así fuera, la imagen del pescador nos estaría hablando de la vida, no de la vida concreta del pescador de marras, sino de la vida. El fotógrafo estaría convirtiendo a la persona en personaje, la anécdota en categoría. Y puede que un escritor no lo conseguiría con los matices que ofrece la fotografía. Aquí se cumple aquello de que una imagen dice más que mil palabras. Porqué ¿cómo se explica un gesto? ¿Cómo se explica una mirada? Veamos, en fin, qué lectura podemos hacer.

Por lo poco que vemos, la indumentaria no es de trabajo. Un pescador no faena con americana. La ropa es sencilla, pero como decimos en Ibiza, es d’anar mudat. Aunque tal vez no sea una americana. El doblez que en el cuello tiene la pana en la solapa nos hace pensar en una zamarra, en un chaquetón o tabardo. Y otro detalle curioso es esa barba que, siendo de tres o cuatro días, está perfectamente cuidada, uniforme como el bigote que vemos bien perfilado. Es un detalle nimio, pero nos dice que, siendo una persona sencilla, nuestro hombre es perfectamente consciente de su buena imagen. Posa con manifiesta dignidad. Lo conforma el que le agradara aparecer fumando su vieja pipa. Todo un acierto, porque el humo que desprende la cazoleta rompe la inmovilidad de la imagen con tanta fuerza visual que casi nos llega el olor del tabaco.

Piel de viejo lobo de mar

Lo sustantivo del retrato, sin embargo, está en el rostro. Aparenta 76 o 77 años y tiene la piel curtida de un viejo lobo de mar, pero no destrozada. Las arrugas están donde tienen que estar y, lejos de afearle, son conmiserativas, le ennoblecen, le dan predicamento, nos hablan de experiencia y de vida vivida, son las huellas de una biografía que nos gustaría conocer y que podrían inspirar a Melville. El gesto, en fin, es el de un hombre trabajado y que lo tiene todo hecho, paciente y de buen talante. Su gesto, pacífico y amable, parece mirar el porvenir sin miedo, con esa punta de fatalismo que la gente de la mar suele tener. «Las cosas son como son», parece decirnos con esa mirada ladeada que se clava en no sabemos qué. Uno tiene la impresión de que sus ojos atraviesan y que si miraran directamente a la cámara, nos perturbarían, su impacto tal vez sería excesivo.

Es una mirada inteligente, confiada, segura, de quien sabe quién es. Una mirada contenida que nos dice que ha visto muchas cosas y que puede explicarlas. Es una mirada que en cierta manera desconcierta por su ambigua y enigmática indefinición. No sabemos si sonríe o si en su rictus esconde un punto de disimulada ironía. Si la visión periférica sugiere una leve sonrisa en la mínima curvatura de sus labios y en el fruncido de sus mejillas, una visión focalizada y directa nos la oculta. Y nos la oculta también su asimetría. Si cubrimos media cara, primero un lado y luego otro, comprobamos que la sonrisa se desvanece y, en todo caso, que asoma únicamente, tal como miramos la fotografía, en su lado izquierdo, mientras que el derecho es de una manifiesta seriedad.