La mirada de Joan Costa

Cocina de Can Pere Roig en Sant Mateu. En mi búsqueda de casas payesas no demasiado reformadas para mi trabajo ‘Cases d’Ibiza’ me hablaron de una deshabitada que había en Sant Mateu. La visité varias veces a la espera de encontrar a alguien que me diese acceso al interior. Nunca lo conseguí, pero a través de una pequeña ventana, y gracias a una larga exposición ya que dentro reinaba una absoluta oscuridad, logré fotografiar la cocina más auténtica que he visto en mi vida. Imagen utilizada en la exposición ‘Cases d’Ibiza. Pedra, terra i calç’ organizada en septiembre de 2010 por el Consell d’Ibiza. 24/Noviembre/2009 Islas Baleares. Ibiza.

Abstracción

Figuras geológicas en la cueva de s’Avenc des Pouàs en Santa Agnès. Si en una fotografía no hay referencias reconocibles de cosas, animales o personas y eliminamos el horizonte, la convertimos en una abstracción. La luz suave y lateral nos proporciona información de líneas, texturas, colores y formas, no tenemos tampoco idea del tamaño de lo que estamos viendo. La naturaleza es maestra a la hora de crear imágenes que tienen un marcado sentido artístico. 7/Diciembre/2016 Ibiza.

El rey del camuflaje

Pez mula fotografiado durante una inmersión nocturna en Platges de Comte. Muchos animales marinos utilizan la técnica del camuflaje como estrategia de defensa. Sin duda, el rey de todos ellos en nuestras aguas es el pez mula. Este pez, de la familia de los caballitos de mar, se asemeja muchísimo a las hojas de posidonia. Son muy difíciles de ver, a veces les delatan sus movimientos. Solo observándolos de cerca, viendo los detalles de su boca, sus ojos y su cola podemos llegar a reconocerlos. 8/Agosto/2016 Islas Baleares Ibiza.

Arriba el periscopio

Cormorán pescando en La Canal en el Parque Natural de ses Salines. Observar un cormorán pescando es un espectáculo. Son capaces de sumergirse varios minutos en la búsqueda de una presa. A veces emergen solo un instante para coger aire y vuelven a sumergirse de nuevo. Este ejemplar sacaba solamente un momento la cabeza del agua, como si fuese el periscopio de un submarino, y continuaba con su actividad de pesca. 23/Agosto/2014 Islas Baleares. Ibiza

El islote rajado

Inmersión en el islote de Lladó sur. En los fondos marinos de Ibiza abundan las cuevas, los túneles, las grietas... Un ejemplo lo encontramos en el pequeño islote de Lladó sur. Un agujero recorre todo el islote de lado a lado. La presencia de un compañero buceador proporciona escala del tamaño de la grieta. Los flashes iluminan la pared del primer plano y muestran su amplio colorido. 2/Enero/2022 Islas Baleares. Ibiza.