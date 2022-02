En la necrópolis del Puig des Molins hemos recuperado buena parte de nuestro pasado más antiguo, retazos de vida que quedaban ya muy lejos de nuestra memoria. Desde el punto de vista histórico y arqueológico, nuestra isla es un pozo sin fondo. Damos un golpe de pico y aparecen vestigios de los primeros establecimientos en lugares dispersos de nuestros litorales y de la geografía interior -es Cuieram, can Jai, coll de cala d’Hort, can Roques, sa Barda, can Cardona, cas Frare, can na Jondala, can’Ursul, etc-, olivares, viñedos y pequeños asentamientos como el del canal d’en Martí, donde, con el murex, –es nostre cornet-, se obtenía la preciosa púrpura. Yacimientos de todo tipo, desde los tiempos púnicos a los árabes, aportan más material del que los arqueólogos pueden analizar.

Son tantos que muchos de ellos se mantienen enterrados porque nos faltan los medios necesarios para su estudio. Sabemos, en todo caso, que nuestra isla ya estaba totalmente colonizada en tiempos muy tempranos y jugaba un papel importante por su estratégica ubicación. En el mismo centro del Mediterráneo occidental que atravesaban las naves entre norte y sur, este y oeste, Ibiza era una estación de paso providencial para hacer aguada, encontrar descanso, refugio o aprovisionarse. Yacimiento fascinante Incluso la ciudad, Vila, es toda ella un yacimiento fascinante. La mayoría de las ciudades históricas las ha borrado el tiempo y hoy son sólo ruinas, -Itálica, Ampurias, Numancia o Sagunto-, pero las hay, las menos, que permanecen y retienen el mismo nombre que las puso en el mapa. Es el caso de Malaka, Dianium, Carthago Nova, Gades y por supuesto Iboshim, Ibiza. En una excelente publicación que vio la luz hace algunos años, ‘Ciudades antiguas del Mediterráneo’, Ibiza tiene el reconocimiento que merece. Y más que su milenaria permanencia, sorprende que haya mantenido, básicamente, la estructura y la urdimbre urbana que tuvo en los primeros tiempos. Sobre templos y mezquitas se erigió la catedral; donde existió un acuartelamiento y el centro de gobierno, está el Castillo y el cabildo; tenemos murallas sobre murallas y, al pie de la colina, donde vivía el pueblo llano, comerciantes, artesanos y gentes de la mar, hoy tenemos el barrio de los pescadores y la Marina que si han perdido habitación y carácter, mantienen la misma trama urbana que desde la bahía asciende en escalonado anfiteatro hasta la cima de la colina. Me pregunto si somos conscientes del privilegio que supone habitar el mismo solar en el que hace más de 2000 años vivieron los ciudadanos de Gadir, Cartago y tal vez de Tiro. Pisamos el mismo suelo en el que distintos pueblos se sucedieron, dejándonos sus culturas, cultivos y cultos, sus arquitecturas, sus modos de vida y su talante, todo lo que hoy conforma el precioso legado de la pequeña (gran) historia pitiusa. La ciudad y la isla, no importa dónde estemos ni hacia dónde miremos, nos hablan de nuestro pasado. Tal vez por eso, cuando estoy en Ibiza, –vivo un exilio que si fue circunstancial, hoy es forzoso-, no dejo de visitar el Puig des Molins, la Necrópolis y su Museo. No sólo porque es un verdadero regalo tener dentro de la ciudad tan formidable estación arqueológica, sino, sobre todo, porque el lugar es una síntesis impagable de lo que han sido la isla y la ciudad desde los tiempos fundacionales. El Puig des Molins es, respecto a nuestro ayer, como una guisa de destilado, su quintaesencia histórica, un resumen de lo que Ibiza ha sido, un preciso relato de nuestros orígenes que nos dice de dónde venimos. Cuando visito el Museo, más que pensar en la muerte que describen los paneles de sus salas y nos recuerdan los hipogeos, pienso en la vida que retienen los ajuares, funerarios: cuencos, platos, copas, jarras, ungüentarios, tijeras, cuchillos, puntas de lanza, cuchillas de afeitar, peines, útiles médicos, -pinzas, cucharillas, espátulas, bisturíes, trocares, sondas, punzones-, anzuelos, agujas para coser redes, clavos, monedas, los glandes de plomo de los honderos, puntas de flecha, elementos de tocado femenino -collares, pasadores de moño, pulseras, fíbulas, broches, brazaletes y pendientes-, címbalos, lucernas, ánforas, huevos de avestruz, juguetes, amuletos… Son útiles que invitan a la reflexión.