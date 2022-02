Bubba, el artista que descubrió a los Bucher

La historia de este libro empezó con mi amistad con George (Bubba) Geiger, un joven a quien conocí en 1970 en Charleston South Carolina. Entonces yo daba clases en The Citadel, una universidad militar, mientras Bubba estudiaba y quería ser artista. Viendo su talento, yo le animé a seguir el camino de la pintura.

Recuerdo la impresión que me causó el collage que hizo en la pared de su piso... cuando abandonó Charleston para asistir a la universidad en otra ciudad, ¡cogió una motosierra y arrancó el collage de la pared!

No perdí contacto con Bubba y nuestra amistad crecía a pesar de la separación, pues yo volví a la Universidad de Virginia y luego encontré trabajo en la frontera con Canadá, en el estado de New Hampshire. ¡Vaya cambio para mí de clima y del carácter de la gente! Bubba seguía sus estudios en el sur mientras tanto.

A principios de 1974, Bubba tuvo la genial idea de que viajáramos en coche desde la costa este de EEUU hasta California. Así, cogí mi coche y bajé a Atlanta, donde le recogí. Hicimos un viaje de varios días pasando por 18 estados y al fin llegamos a San Francisco, el paraíso de la época para los jóvenes artistas. Bubba alquiló un apartamento en el barrio más hippy, the Haight-Ashbury, y yo me quedé un mes con él hasta volver al este.

Mi amigo vendía bien sus cuadros y sus esculturas de madera reciclada. Yo empecé a comprar para animarlo y así crecía mi pinacoteca ‘Bubba’ mientras él trabajaba por las Islas Vírgenes, Florida y Provincetown, Massachusetts. Yo intentaba pasar todo el tiempo posible con este amigo tan entrañable y divertido, pasando meses en los sitios donde él trabajaba, donde yo admiraba sus avances artísticos.

Bubba montó varias exposiciones de pintura y escultura en California, Nueva York y otras ciudades. Él y yo seguíamos en estrecha relación, yo en New Hampshire mientras él trabajaba. Le visité con frecuencia donde él estaba y admiraba sus avances artísticos en sus exposiciones.

En 1985, a los 45 años, murió Bubba en Santa Bárbara, donde era miembro del conocido grupo de pintores The Oak Tree Group. Había vuelto a Massachusetts para despedirse de su ciudad favorita, Provincetown, pero no llegó a la meta. Aterrizó en Boston y le llevaron al principal hospital. Bajé a verlo todos los días y al final hablé con su madre en California, quien esperaba cuidarlo en su casa en Santa Bárbara. En Boston recogí a Bubba en mi coche para llevarlo al aeropuerto, donde esperaba un amigo para acompañarle en el avión. Bubba había perdido contacto con la realidad y no sabía dónde estaba. En el coche me preguntaba mil veces: “¿Dónde estoy? ¿Adónde vamos?”. La historia de la llegada al aeropuerto es larga y tortuosa.

Bubba murió acompañado por su madre. Ella y el gran amigo de Bubba, Jay Schneider, me mandaron una caja con recuerdos: una gran copa de plata, un jarrón chino, dos alfombras Bokhara y un álbum de postales recogidas en San Francisco por una chica, Louise Bucher, que Bubba había encontrado tirado en el desván de una casa alquilada.

La joven Louise Bucher es la destinataria de la mayoría de las 98 postales del álbum, enviadas a San Francisco por sus padres, casi todas en 1904, durante su viaje en tren por el oeste y medio oeste de EEUU. Sus padres, Joseph Bucher y Amelia Hedwig Schiller, eran inmigrantes alemanes que habían llegado a los Estados Unidos a mediados del siglo veinte, donde Joseph montó una empresa de construcción.

Las tarjetas son un vivo recuerdo del cariño: una postal casi todos los días del viaje de esta próspera familia de San Francisco y del viaje de los padres en tren desde su casa, en la calle Church, por Oregon, Washington, Montana, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Missouri, Kansas, Colorado y Utah, donde tuvieron la oportunidad de visitar a parientes americano-alemanes. Y de ver las célebres exposiciones de la Louisiana Purchase y la World’s Fair. Las postales también nos demuestran su interés por la belleza natural y la arquitectura urbana, especialmente del padre. La colección de postales es un viaje en el tiempo que permite recuperar aquellos Estados Unidos de principios de siglo en pleno desarrollo industrial y urbanístico: pueblos, parques, ciudades, el ferrocarril, edificios emblemáticos, puentes, grandes obras de ingeniería, paisajes, playas, barcos de vapor, calles con automóviles, monumentos... Las escenas que inmortalizan las postales son entrañables ventanas al país que estrenaba el siglo XX.

Hace unos años, mi amiga Irene de Andrés, artista ibicenca, vio el álbum y comentó que era importante y valía la pena su publicación. Yo ya estaba trabajando en ella. El libro ya editado es el resultado.

Le agradezco a Isidoro Comino Nava su ayuda en la revisión de este artículo.