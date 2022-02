La ajada pátina de las fascinantes puertas de Dalt Vila

El paraíso tiene tantas puertas como el infierno, y nosotros tenemos que aprender a discernirlas; de lo contrario, estamos perdidos. (Henning Mankell)

Aquellos que conocen bien Dalt Vila, no ya sus calles, sino las interioridades de sus más vetustos edificios, describen un universo laberíntico envuelto en sombras, con edificios repletos de recovecos, pasadizos y niveles, que de pronto te trasladan de la estrechez de las callejuelas que les proporcionan acceso a la inmensidad del horizonte porteño, sobrevolándolo desde corredores, balconcillos y azoteas.

Moradas a las que se entra por un callizo para desembocar en otro paralelo tres plantas más arriba, con sótanos húmedos, oscuros y abovedados como las mazmorras de un castillo. Lares tan compartimentados como complejos, caóticos y asimétricos desde el punto de vista de su arquitectura. Allá donde parece aguardar una sola vivienda se desenmascaran tres o cuatro y el aparentemente más simple edificio, se acaba revelando como un asombroso palacio. En Dalt Vila las apariencias no solo engañan, sino que esconden la realidad con alevosía y divertimento.

Este misterio me lo describió alguien cercano, que en su juventud pateó escaleras, alcobas, cocinas, salones, chiscones y covachas en todos los edificios del interior del recinto amurallado, en el transcurso un trabajo censal. Entonces, Dalt Vila aún era un barrio denso, alegre y populachero, al menos en sus calles modestas, con colmados, curtidores y despachos de otros muchos oficios y artesanías. Las pocas fábricas que he tenido oportunidad de explorar con cierta minuciosidad, tanto aquellas que lucen blasones pétreos en sus fachadas como otras más sencillas, no han hecho sino corroborar estas impresiones.

Tal vez por tomar consciencia de esta realidad opaca desde la infancia, siempre he sentido atracción por las roídas y desgastadas puertas de Dalt Vila. Como si su ajada pátina fuera el perfecto camuflaje para ocultar tan fascinantes entrañas a quienes ascienden y descienden las empinadas travesías, con su ignorancia a cuestas. Los portones del barrio amurallado, de hecho, constituyen un género en sí mismo, que ya de por sí merece un recorrido a través del laberinto, sin norte ni destino, que constituye la mejor formula para descubrirlo.

Hasta no hace tanto, ya en este siglo, en Dalt Vila podías encontrar edificios arruinados con pórticos enmarcados en marès tallado, de un azul tan ártico que deslumbraba. Viejas hojas tantas veces repintadas y desgastadas, que sus golpes y ralladuras revelan los otros colores que tuvieron en el pasado. Como ocurría en los muros del castillo, que antaño exhibían en sus desconchones un firmamento de alberos y granates, antes del desconcertante e intenso almagre que lucen hoy en día.

Las hay verdes, marrones, oceánicas y muchas carecen de marco, penetrando el resbalón en el propio muro de la casa al girar la llave. Con buzones atornillados y barras cruzadas sobre las hojas, claveteadas, adornadas con aldabas de filigrana…