De la escuela

Las hojas de la libreta amarillean y entre multiplicaciones, divisiones y los geométricos dibujos de triángulos, circunferencias y trapecios que hacíamos con compás, escuadra y cartabón, encuentro una redacción con un título en mayúsculas que llama mi atención: ANIMALES Y BICHOS DE LA MARINA.

Las fábulas de Esopo y Samaniego que nos dictaba don Ernesto, -La zorra y las uvas, La cigarra y la hormiga, La lechera y algunas otras, todas moralizantes- eran soporíferas, insoportables, aburridas. Tal vez por eso recuerdo el día que, como ‘deberes’ para hacer en casa, don Ernesto nos propuso una redacción muy especial. Teníamos que recoger, con un comentario, todos los animales y bichos que habitaban nuestro barrio, terrestres, voladores y también insectos. El trabajo tenía premio, una bola del mundo -globo terráqueo decía él- que había regalado al efecto la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros que, por cierto, tenía entonces un pequeño museo etnológico frente a nuestra escuela, mismamente en la trasera de la Biblioteca que durante muchos años mantuvo en Vara de Rey. Mi redacción fue un fracaso, pero fue porque en la escuela estaba Bartolo que escribía como Dios, repelente empollón y ‘pelota’ que, por si fuera poco, tenía una imaginación endiablada y una imbatible letra monjil y redondilla que don Ernesto nos imponía como ejemplo. La verdad es que Bartolo nos fastidiaba y, en justa correspondencia, nosotros lo fastidiábamos a él cantándole a coro «Bartolo tiene una flauta / con un agujero solo / y a todos nos da la lata / con su flautita Bartolo». Luego he sabido por el Diccionario Secreto de Cela que la letrilla de marras tenía un sentido erótico que no conocíamos. La flauta con un agujero solo era el prepucio, la minga, el cipote que para nosotros, más discretamente, era la pilila. Dicho esto, siguen cuatro rayas del sorprendente zoo urbano que nosotros, a los 8 o 9 años, teníamos más en cuenta que nuestros mayores, posiblemente porque formaban parte de nuestras fantasías y juegos. De aquella redacción sólo corrijo, para facilitar su lectura, los signos de puntuación.

Cielo lleno de estorninos

«La ciudad de Ibiza tiene muchos animales voladores. Primero están los pájaros enjaulados. Mi padre cría canarios, jilgueros y pardillos. Los canarios pueden ser amarillos, blancos y colorados. Los gorriones no cantan, sólo saben piar y eso les salva de que los enjaulen. Son grises y en el suelo no caminan, van dando saltitos. Se posan en las tejas y en los hilos de la luz. Un día maté uno con una escopeta de perdigones, pero cuando tuve en la mano su montoncito de plumas, todavía caliente y con la cabeza caída, me dio pena y ya nunca he matado ningún otro animal. El cielo en otoño se llena de estorninos que vuelan apretados en una nube negra que hace dibujos en el aire. Las golondrinas vuelven en primavera a sus nidos que son de barro y están debajo de los balcones. Vuelan como locas y sus chillidos se mezclan con nuestros gritos. Los murciélagos salen de su escondite al anochecer y los cazamos con un trapo que atamos en el extremo de una caña que movemos deprisa porque así se marea. Santiago Miró, que vive como yo en el Cuartel de Azara, crucificó un murciélago en la puerta de la cuadra y le hizo fumar una colilla de Ideales. Y luego están las palomas. Un vecino cría ‘mensajeras’ en la terraza de cas Saboner, el almagre edificio de Campos y las entrena por las tardes. Tienen pintada una mancha roja debajo de las alas para que no se mezclen con las de otros palomares. Y en el puerto tenemos gaviotas, sobretodo, junto al Muro y las Barracas, donde los pescadores amarran sus barcas, limpian los peces y tiran las tripas al agua. Lo que más me gusta de las gaviotas es que saben volar sin mover las alas. El pájaro más grande que he visto en la Marina es Leocadia, -el nombre se lo he puesto yo-, una lechuza blanca que tiene nido en la muralla, un agujero que no se ve porque lo esconden las alcaparras. Y creo que también son aves, aunque vuelan poco, los gallos que algunos vecinos tienen en los balcones. Son para Navidad. Me despiertan por la mañana y también dan la murga al mediodía: canta uno, otro contesta y enseguida cantan todos los gallos de la Marina. Junto al colegio de La Consolación hay una gallera, un circo de madera al que acude mucha gente a las peleas de gallos. A los niños no nos dejan entrar. Estos son todos los animales voladores que veo en la ciudad.

Animales terrestres, también hay muchos. Los payeses, los militares y los guardias civiles van y vienen por la Marina con caballos y mulas. En las casas y en las calles hay perros y gatos. Y cochineras y cabras en la Penya. Y luego están los animales pequeños, los bichos y los insectos. Las cucarachas atraviesan las aceras y la gente grita. Yo tuve una en una caja de zapatos que comía tomates, pero se escapó porque hizo un agujero en el cartón. También he tenido lagartijas que parecen mansas pero son salvajes. Tuve una grande y otra pequeña en un tarro de cristal y, días después de cazarlas, de la pequeña quedaba sólo la cola. En la ciudad también tenemos muchas ratas que viven en las cloacas, pero que a veces salen a pasear y todo el mundo las persigue a escobazos. Creo que no saben nadar, porque cuando llueve salen a los muelles ahogadas, flotando, hinchadas como globos. En los estanques del Parque cazamos ranas y cuando alguno las suelta en clase, don Ernesto nos castiga a todos porque no tenemos chivatos. Para acabar, en la Marina hay también insectos, moscas, mosquitos, mariposas y algún saltamontes despistado. Y aunque nunca he podido verlo, en verano se oye el cri-cri del grillo. Y en casa están las tijeretas que mi padre llama pececillos de plata. Yo las llamo comelibros porque siempre aparecen donde está la Enciclopedia. He buscado tijereta en el diccionario y dice que de verdad se llama Lepisma saccharina. A mí me da miedo porque te puede entrar por un oído y dejarte un huevo en el cerebro. Siempre que veo tijeretas, las mato y no me da pena».