La silueta única de Dalt Vila

Chicago, Sidney, Nueva York, La Défense de París, Shangai y Kuala Lumpur se encuentran entre los más famosos skylines del mundo, esas siluetas recortadas en el cielo sobre el horizonte que tienen características que las hacen exclusivas y poderosas, y por las que acaban apareciendo en millones de fotografías. Todos tienen en común ser paisajes urbanos –muy urbanos–, porque la palabra skyline, que no tiene un equivalente preciso en castellano, no suele aplicarse a la silueta del Kilimanjaro ni, por no ir más lejos explorando ejemplos, a las crestas de es Vedrà recortadas en el cielo azul.

El perfil urbano de Dalt Vila dista mucho del excesivo alarde de cemento y cristal que son los aglomerados de rascacielos citados, pero, si de fama se trata, nada tiene que envidiarles. De hecho, la palabra skyline se aplica ya con frecuencia a ese perfil con el pináculo de la catedral, la torre, la casa del gobernador (ligeramente levantada por mor de las obras del parador interminable), las murallas y la garita del semibaluarte de Santa Llùcia. El skyline de Ibiza es humilde pero poderoso. Inconfundible. Y lo es desde cualquier punto cardinal, aunque tal vez el mejor punto de vista sea el contraluz en el que el sol bajando –aunque no sea el sol el que realmente se mueve, claro– dibuja el contorno de la ciudad. Es la imagen de Dalt Vila desde es Botafoc o llegando a puerto al atardecer. Con algo de suerte, el sol dejará fuego en el cielo y trazará una silueta perfecta. O teñirá suavemente un agua en calma –como el mar en las minves de gener– y el skyline se reflejará en el antepuerto como en un espejo. Si el perfil urbano de Dalt Vila resulta hoy un sello de identidad de la isla, aún debía tener más fuerza antes de que se inaugurara el aeropuerto, cuando todos los forasteros llegaban por mar; cuando aún no se había extendido el uso del término skyline, aunque ya existía. La escritora irlandesa Edevain Park escribió sobre la impresión que entonces, concretamente en el año 1956, le produjo su llegada a Ibiza: «Vi Ibiza por primera vez como pocos han tenido el privilegio de hacerlo. Fue una mañana soleada de principios de setiembre, sin un soplo de aire, cuando el Ciudad de Ibiza dobló el espigón del puerto y entró en él. Como a menudo aparece en las tarjetas postales, pero pocas veces en la realidad, la ciudad toda se reflejaba en las quietas aguas del puerto. El muelle estaba atiborrado de pequeñas figuras negras, aparentemente sin movimiento ni voz. En el momento en que la proa del barco rompió el reflejo de la ciudad en el espejo de la bahía, el puerto pareció saltar a la vida y resonaron a través del agua voces y gritos; mientras, muy lentamente, nos aproximábamos al final de nuestro viaje, y al mismo tiempo nos llegaba un curioso y obsesivo olor procedente de la ciudad: el inolvidable olor de Ibiza. Si hubiese llegado por primera vez a Ibiza en avión no habría experimentado jamás el encanto mágico que sentí aquella mañana, pero al primer aeropuerto le faltaban aún unos años para convertirse en realidad». Esta descripción la realizó para el libro antológico ‘Teorías de Ibiza’, del año 1982.