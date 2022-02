Notas de sa Riba

Para ver la salida de las barcas de arrastre era imprescindible madrugar, pero no me importaba. Con legañas todavía en los ojos, me plantaba en sa Riba y no tardaban en arrancar los motores con su monótono ronroneo; poco después, las barcas soltaban amarras y una tras otra doblaban la bocana del puerto. Yo solía apostarme en el Muro y las veía alejarse mar adentro hasta que las perdía de vista. Empezaba una nueva jornada. Los muelles recuperaban la calma, se apagaban las farolas nocturnas, subían las persianas los cafetines, -el Garroves, el Ribereño, el Pitiuso y la Estrella-, y yo volvía a casa mientras la Marina se desperezaba.

En el levante de la bahía, donde quedaba el astillero de sa Riba y junto a las Barracas que luego desaparecieron, almacenes de redes y aparejos donde se subastaba el pescado, amarraban bous y llaüts, las barcas de arrastre y las de artes menores. En los años 50, las barcas de pesca eran tantas que no bastaba la línea de muelle y se tenían que colocar pareadas. Y si era un espectáculo verlas salir en las atardecidas, verlas entrar en el puerto era una fiesta por el revuelo que su llegada provocaba en las gaviotas. Los marineros les lanzaban despojos para que dejaran en paz las capturas que quedaban a la vista en las cubiertas. Amarradas las barcas, se hacía una rápida subasta y seguía una curiosa procesión de carretones que con las cajas de pescado apiladas, enfilaban los Andenes hasta la plaça d’Antoni Riquer y por las calles d’Emili Pou y Manel Sorà llegaban a la Pescadería. Pero todo esto son sólo recuerdos. Hoy el muelle pesquero está en el norte de la bahía y los vecinos de la Marina hemos perdido el trasiego de los pescadores que a la vista de todos baldeaban las barcas, desenredaban las redes, las remendaban y utilizaban los muelles como secadero. Aquel mundo me hace pensar en la precaria situación que vive hoy nuestro sector pesquero y que en nada se parece a la de ayer. Reconocer hoy, como leo en este mismo Diario, que no disponemos de registros precisos de la merma que nuestra flota pesquera ha sufrido en las últimas décadas descubre la necesidad que tenemos de un relato que recoja la larga historia, tradición y evolución de la pesca pitiusa desde el punto de vista tecnológico, social y económico, particularmente cuando el mar ha sido durante siglos una fuente de provisión imprescindible. Hoy no lo es a tenor del mayoritario consumo que hacemos del pescado foráneo, una situación que perjudica a nuestros pescadores que, sin embargo, nos ofrecen un producto de proximidad y más fresco. Esta demanda sesgada se suma a otras causas que explican las horas bajas que nuestro sector pesquero atraviesa. Posiblemente, el principal problema viene sorprendentemente de la CEE, cuando, con el pretexto de preservar los recursos, limita a 420 las licencias para todo el archipiélago balear, concediendo bonificaciones para el pescador que abandone su actividad, no venda su licencia y hunda su embarcación. Es encomiable que quienes tiran la toalla prefieran rechazar la subvención y mantener a flote su barca con otros usos. El caso es que la flota disminuye y que sin relevo generacional, la situación roza ya un punto crítico. Si empeora puede ser de no retorno y entonces sí que tendremos que recurrir al gambón argentino, al salmón noruego y a la panga que viene de no se sabe dónde. Sagas desaparecidas Pero las dificultades están también en el propio sector, porque a nadie se le escapa que el oficio de pescador, incierto y duro, ha sido vocacional y de auténticas sagas familiares que han ido desapareciendo. El mero hecho de hacerse a la mar cuesta un riñón y parte del otro. Disponer de una barca, de la maquinaria y aparejos necesarios, atender a su mantenimiento, cubrir el gasto que conlleva el consumo de combustible y conseguir que el pescador tenga una remuneración digna, todo ello, sólo puede conseguirse con una durísima brega diaria y un punto de suerte. Y digo suerte porque pocos trabajos dependen como la pesca de factores incontrolables como la climatología y la dinámica cambiante de caladeros que hoy, por la presión humana, están en franca regresión. A partir de aquí, no puede extrañarnos que el número de pescadores de Ibiza y Formentera se haya reducido prácticamente a la mitad en las dos últimas décadas, que los socios de las tres cofradías pitiusas que en 1990 era de 247, hoy es de 134; y que las cofradías de Vila y Portmany sólo sumen seis barcas de bou y 55 llaüts. No parece, en fin, una situación fácil de reconducir. Leo en estos mismos papeles que el Govern balear intenta dar a conocer a nuestros escolares las especies que se capturan en nuestras aguas y las ventajas que tiene el pescado de proximidad, pero aquí cabría decir aquello de ‘largo me lo fiais’. Pienso que más bien deberíamos concienciarnos quienes compramos el pescado, identificando su procedencia para, en primera instancia, consumir el nuestro. Dicho esto, cabe reconocer que la crisis que comentamos tiene otras causas, contaminación, efectos negativos de las depuradoras y desaladoras, disminución y eliminación de nutrientes, progresivo calentamiento y cambio en la salinidad del agua, etc., todo ello provoca una reducción de la diversidad, graves desequilibrios en la cadena trófica y que algunas especies vean hoy reducida su población. La clave ESCUCHAR A LOS PESCADORES Hay, por supuesto, quien habla de sobrepesca, pero es una verdad a medias, siendo que nuestros pescadores son los más interesados en preservar los recursos marinos y ya han adaptado medidas para que su actividad sea respetuosa y sostenible. Para mí tengo que el pescador, más que parte del problema, es parte determinante de la solución. En cualquier caso, por muy complicada que sea la situación, necesitamos encontrar un equilibrio entre la preservación ecológica del medio marino y la rentabilidad socioeconómica del sector, escuchando a los biólogos, por supuesto, pero muy especialmente a los pescadores.