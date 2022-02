Carta a Lorca, de su amigo el futuro arquitecto José Luis Durán de Cotes

En esta carta de 1922 (García Lorca tenía entonces 23 años) su amigo de la madrileña Residencia de Estudiantes en Madrid José Luis Durán de Cotes escribe de la «Resi». Amigo de los residentes (entre ellos, Federico García Lorca y Luis Buñuel) y colaborador de Ángel Ferrant, escultor de vanguardia, Durán de Cotes recuerda los felices momentos junto con el poeta gradino en su cuarto de la «Resi». La importancia de la carta está en directa relación con el problema que García Lorca tuvo con volver a la «Resi» en 1922, problema que se resolvió al final (véase la entrevista con Roger Tinnell publicada por Jesús Ruiz Mantilla en El País, Cultura, p. 28,13 enero, 2017).

José Luis Durán de Cotes (Cottes) Martínez formó parte de la tertulia de arquitectos de la Ballena Alegre. Trabajó en los planes para el edificio de la Telefónica en Madrid (1926), el edificio (1929) del Instituto de Biología y Sueroterapia (véase su ensayo sobre el Instituto en la revista Arquitectura, febrero 1929, pp. 56-65). Hizo los planes para el hotel de don Francisco Benito Delgado en la Sierra de Guadarrama y con Rafael López Izquierdo y los planes para el Teatro Albéniz de Madrid ( ahora convertido en hotel). Más tarde sirvió de arquitecto municipal de Cartagena, firmando los planes para los refugios antiáereos subterráneos. Después de la Guerra Civil fue apartado del servicio (1940). Con Enrique López Izquierdo en 1942 concluyó los planes para un nuevo teatro en Madrid que sería el Teatro Albéniz (ahora convertido en hotel).

Durán de Cotes siguió trabajando en planes para hoteles y viviendas hasta 1956.

Firma esta carta con su mote ‘Cocoliche’. Después García Lorca utiliza el mote para un personaje en su ‘Tragedia de don Cristóbal y la señá Doña Rosita. La escritora chilena Concha Zardoya les dedica su ‘Espejo antiguo’ a Jerónimo y José Luis Durán de Cotes.

Transcribimos la carta original, sin corregir la puntuación ni la ortografía.

6 - 3 - 22

Queridísimo Federico:

hace bastante tiempo que recibi tu carta que te contesto hoy porque primero quise haber hablado con alguién de la Resi, para poder darte razon de lo de tu estancia de Madrid. Me dijo Buñuel que en la Resi tenias sitio y que eso que tu me decías, son disculpillas para no venir, no por que te falten ganas, si no porque no te dejan. De manera que enterate bien y no dejes de v_enir, porque ya verás lo bien que lo vamos a pasar.

La vida que hago este año es muy diferente de la del año pasado, !Si vieses lo que lo [palabra tachada] siento todos aquellos ratos que pasabamos juntos en tu cuarto o en el de Emilio [Prados] … “aquellos no volverán” … que pena ¿Verdad? Pero bueno si vienes, aun lo pasariamos muy bien.

Ven muy ... muy ... muy … muy … muy … muy pronto.

Adios Federo [Palare?] ya sabes cuanto te quiere

Cocoliche