Las siete estrellas de ses Bledes

El conjunto de islotes conocidos como ses Bledes plantea una serie de preguntas. La primera de ellas es qué diferencia un islote de un escollo, porque en este archipiélago a pequeña escala tenemos, oficialmente, cuatro islotes –na Plana, na Bosc, es Vaixell y na Gorra–, dos esculls –el de Tramuntana y el Vermell– y el grupo de pequeños escollos conocido como els esculls d’en Ramon. Y el caso es que, aunque es cierto que son pedazos de tierra más limitados que los cuatro iniciales, s’escull Vermell y s’escull de Tramuntana son más o menos iguales o incluso más grandes que otros territorios de las aguas pitiusas que, sin embargo, llamamos islotes, como pueden ser es Palleret, al norte de sa punta de sa Torre, o es Daus, al sur de es Botafoc.

Lo cierto es que, en esta ocasión, la distinción no parece una cuestión de tamaño, porque no hay un dato preciso que especifiqué qué medidas distinguen islas, islotes y escollos. Sí hay algunas referencias que apuntan a que los islotes deben tener al menos vegetación y que los escollos son rocas que se encuentran a flor de agua, por lo que pueden resultar un riesgo para la navegación para quienes no consultan las cartas náuticas. De tener en cuenta estas consideraciones, Tramuntana y s’escull Vermell serían islotes porque el segundo no solo tiene más vegetación que es Palleret (y lagartijas) sino que ambos son casi tan altos como puede serlo el islote de na Plana. En las cartas náuticas, curiosamente, estos dos escollos son identificados como Rodona de l’Est (Tramuntana) y Rodona de l’Oest (Vermell).

Y si consideramos islotes a los dos escollos e incluso al más grande de los que conforman els esculls d’en Ramon –que dista mucho de ser un bajío peligroso para los navegantes– el número se vuelve más significativo; tenemos los siete islotes de ses Bledes como las siete estrellas de las Pléyades, conocidas como las siete hermanas (ses Cabrelles, set Donzelles o set Germans en la tradición pitiusa), los siete islotes mar adentro, los más alejados de tierra firme y el punto más occidental de Balears.

Ses Bledes es lugar de paso de rorcuales, cachalotes y atunes, donde empieza el piélago de los poemas y el azul se vuelve más profundo. En ses Bledes se encuentran dos de los campos de gorgonias rojas más notables de las islas –en es Vaixell y s’escull de Tramuntana– y acoge un escarabajo endémico que solo puede hallarse en este diminuto archipiélago y en el cercano islote de s’Espartar.

Y la segunda pregunta que puede plantearse respecto a este conjunto de islotes y escollos es por qué se llama ses Bledes, que, para quien necesite una traducción, significa las Acelgas. Nadie traduce su nombre jamás, quizás porque como no se halla en las rutas del turismo y el misticismo nadie ha considerado necesario deformar su esencia ibicenca; en ses Bledes, hay un tipo de acelga silvestre que explica su curioso nombre.

Los islotes forman parte de las reservas naturales de es Vedrà, es Vedranell y els illots de Ponent y cuentan con uno de sus tres faros, situado sobre el islote más grande, na Plana y que fue inaugurado en 1927.