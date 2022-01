La primera carretera de l’illa

El 1845 el governador de la província, Joaquim Maximilià Gibert, esperonat pels seus superiors, redactà un informe sobre la situació social i econòmica de les Pitiüses. Quan es refereix a l’estat en què es troben els camins de les illes, deia que estaven en molt mal estat i per aquest motiu decidí nomenar una junta presidida per l’alcalde de Vila per tal que procurassin millorar els camins i ordenà que mensualment aquesta junta li passàs informació dels treballs efectuats en els camins.

Gibert informava que el poble de Sant Antoni de Portmany era format per una vintena de cases, edificades entre l’església i el port, a cada costat del carrer principal, que devia ser el que avui coneixem com carrer de Sant Vicent.

Quan l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria visità per primera vegada Eivissa el 1867, deia que no hi havia carreteres pròpiament dites, eren simples camins de ferradura molt dolents i que no permetien el pas de carruatges. Però informava que es trobava construint-se la carretera que havia d’unir la capital amb el poble de Sant Antoni de Portmany.

Projecte de l'enginyer Emili Pou

La Gazeta de Madrid de 1850 manifestava que el govern pensava destinar 5.000 duros per a la construcció de les carreteres generals de província de Balears i destacava que a pesar de no reunir les condicions i requisits que exigien les lleis i reglaments vigents, també destinaria una quantitat important per a les vies de l’illa d’Eivissa.

Pensem que el 1854, Eivissa va ser escenari de tres tempestes consecutives que deixaren en la misèria un gran nombre d’eivissencs. Els horts desaparegueren i el terreny que ocupaven fou cobert de pedres i troncs d’arbres; arruïnà completament l’agricultura.

Del projecte de la carretera se’n començà a parlar cap als anys cinquanta del segle XIX. Quan la reina Isabel II visità Mallorca l’any 1860, la comissió d’eivissencs que acudiren a Mallorca per rebre-la, li manifestaren la necessitat d’aquesta via que havia de comunicar les dues poblacions més importants i donar la possibilitat de treure els productes agrícoles de la comarca portmanyina. La comissió eivissenca era formada per Joan Torres Bonet, alcalde accidental, i el regidor Joan Sentí Amengual; a més de la petició de la carretera de Sant Antoni, també li demanaren el dragatge del port, la millora en l’explotació de les salines i la conservació de la mitra ebusitana, ja que el concordat de 1851 decidí per qüestions econòmiques, la supressió de la diòcesi d’Eivissa i ordenava l’agregació a la de Mallorca.

Eivissa va patir tres tempestes que deixaren en la miseria als eivissencs

Ben aviat l’enginyer d’obres públiques Emili Pou Bonet (1830-1888) va redactar el projecte, que en un viatge que realitzà a Eivissa, va explicar a les autoritats i als afectats per les expropiacions necessàries per a la seua realització. Seguia més o menys el traçat de l’antic camí. Sortia vora s’Abeurador, a l’actual extrem de ponent de s’Alamera. i d’allí es dirigia en línia recta fins a les bardes de Sant Rafel de sa Creu.

El juny de 1861 Pou assistia al plenari de l’Ajuntament d’Eivissa i explicava el seu projecte, amb la petició que l’Ajuntament l’aprovàs; expressava que el traçat anava per terres de pitjor qualitat agrícola i proposava que sortís en línia recta de la ciutat i evitar les giragonses que feia per respectar els límits de les diverses hisendes. Calia un traçat recte i els terratinents afectats acceptaren la proposta de Pou. S’aplaudia la sortida de la ciutat proposat per Pou, que era la més agradable que es podia traçar.

El projecte fou aprovat per la Direcció General d’Obres Públiques per Reial Ordre de 20 de novembre de 1861 i aviat començaren les obres.

La Reial Ordre encomanava als alcaldes d’Eivissa, Santa Eulària i Sant Antoni de realitzar les gestions oportunes perquè els propietaris dels terrenys afectats per l’expropiació de la carretera cedissin els terrenys oportuns. Del municipi d’Eivissa hi havia 9 propietaris; de Sant Antoni eren 76 i s’ignora el nombre de finques del municipi de Santa Eulària afectades.

El director de l’obra sembla que fou l’enginyer menorquí Francesc Prieto Caules i exercí d’ajudant d’obres públiques i se n’ocupà a peu d’obra de vigilar les tasques, l’eivissenc Antoni Riquer.

L’execució de la carretera es dividí en dos trams o fases: el primer, des de s’Abeurador fins al coll de Sant Rafel i el segon, des de Sant Rafel a Sant Antoni. El pressupost fou de 1.603.765 pessetes i el termini d’execució fou de quatre mesos per a cada una de les fases.

El mes de juny de 1867 s’inaugurava la carretera i tot seguit es contractaven quatre peons caminers i un capatàs per dedicar-se a la conservació de la carretera. Isidor Macabich, per la seua banda, consigna el 1871 l’any en què queda oberta la carretera. Pocs anys després, el 1874, s’obria la carretera de Sant Joan. També es construïren dues casetes per a peons caminers, que a Eivissa sempre han rebut el nom de casilles, una a mig coll de Sant Rafel i l’altra, a la baixada cap a Sant Antoni, vora Can Tomàs.

La nova carretera tenia una extensió de 15,31 quilòmetres, des del cap de s’Alamera fins al port de Portmany. Cal dir que oficialment la carretera començava a la porta de l’Ajuntament d’Eivissa, a Dalt Vila, i així el carrer del General Balanzat, la Carrossa i, ja a la Marina, els carrers d’Antoni Palau, plaça de la Font, Anníbal, Comte del Rosselló i calçada nord de s’Alamera fins arribar al seu extrem de ponent, que ja es dirigia cap a Sant Antoni, es considerava que formaven part de la carretera. Per aquest motiu, freqüentment l’Ajuntament d’Eivissa es dirigia a Obres Públiques sol·licitant la reparació d’aquestos carrers. Amb el temps, es considerà que realment començava a l’extrem de llevant de s’Alamera, allà on començava la carretera de Sant Joan. Això era una petició que va fer el plenari de l’Ajuntament d’Eivissa el novembre de 1926.

L'escenari d'un tràgic accident

El 15 d’octubre de 1929 hi hagué un tràgic accident, just vora la barda de sa Casilla, on ja es divisa el port de Portmany. Una brigada d’obrers de la Companyia Telefònica es trobava estenent la línia entre la capital i Portmany. En embocar l’última barda, ara coneguda com Can Tomàs, el camió, que duia deu obrers, la majoria sobre la caixa sense cap subjecció, va perdre els frens i sortí de la carretera i va donar tres voltes de campana. Moriren tres dels ocupants i la resta quedà amb ferides molt diverses.

Un troç de carretera passa a avinguda d'Ignasi Wallis

El començament de la carretera, des del punt on es troba la de Sant Josep, fou batejada amb el nom de Pere Llosas, que havia estat governador de les Balears durant la dictadura de Primo de Rivera. Amb l’arribada de la II República, l’Ajuntament es proposà canviar els noms d’arrel monàrquica i els relacionats amb el període de Primo de Rivera i així, acordà que el tram urbà de la carretera de Sant Antoni es dedicaria a Ignasi Wallis, i entre molts altres mèrits, pel fet que estava construint sobre terrenys de la seua hisenda de sa Real, que justament donava a la carretera, un asil per a persones necessitades. Pensava donar també la resta de la finca de sa Real, per al manteniment de l’asil. Arribà la Guerra Civil i l’edifici fou destinat a altres serveis.

Per aquells anys, les dècades dels anys vint i trenta del segle XX, es va urbanitzar l’eixample de la ciutat, comprès entre les carreteres de Sant Josep i de Sant Antoni, segons un projecte de l’arquitecte provincial Josep Alomar Bosch. Destacats membres de la burgesia eivissenca trobaven que el començament de la carretera era un lloc ben idoni per aixecar cases, que destacaren pel valor arquitectònic que tenien i que, per desgràcia, han desaparegut. Antoni Calbet aixecà un airós edifici a l’encreuament amb la carretera de Sant Josep, que finalitzà el 1932. L’ajudant d’obres públiques Martí Guasp Pou projectà i executà els xalets dels germans Bartomeu i Àngel Serra Serreta i de Domingo Viñets. També era ben vistós el xalet de Josep Tarrés Palau, la casa del banquer Batlet, etc. Cal destacar els dotze habitatges que sobre terrenys de can Valencià, propietat d’Abel Matutes i on hi havia hagut un camp de futbol, Edifici que limita amb els carrers de Bartomeu de Roselló i de Pere de Portugal i amb entrada principal a l’avinguda d’Ignasi Wallis i que encara avui es mostra ben sòlid. També caldria apuntar la fàbrica de Can Ventosa, acabada el 1925.

També, a l’altre extrem de la carretera, a Sant Antoni de Portmany, pel mateix temps, hi hagué una revifada amb la construcció de cases d’estiueig de famílies de Vila: el Palacio, de la família Montero, la de la família Wallis, els Solaies, etc. De tots ells, únicament queda en peu la Vil·la Mercedes.

L'asfaltat de la carretera

En un primer moment s’asfaltà el tros de carretera que corresponia a la via nord del passeig de s’Alamera, això era el 1929 i s’estengué poc temps després fins a l’asil de sa Real. El 1934 se subhastà l’asfaltat fins a Sant Rafel, que guanyà el contractista de Santa Eulària, Bartomeu Guasch. Just abans, el 1922 es començà la carretera que des de Sant Rafel havia d’arribar a Santa Agnès de Corona.

El 1955 es tornava a asfaltar el primer tram, entre el passeig de s’Alamera i la fàbrica de can Ventosa i tot seguit es continuava fins a la hisenda de cas Piló, vora el segon Pont. El 1957 s’asfaltava la resta de la carretera; l’import d’aquesta última fase pujava uns dos milions de pessetes.

La línia d'autobusos

La primera línia regular d’autobusos data de 1923, però fou una empresa que no va tenir continuïtat. Hem d’esperar a 1925 quan Alfons Ribas Piqué Correuer, aconseguí l’autorització per establir una línia regular d’autobusos entre Sant Antoni i Vila; era l’inici d’una llarga etapa en la línia de passatgers. El primer vehicle que Ribas Piqué emprà, era un petit autobús de la marca Renault, de segona mà, comprat a Mallorca i que encara duia les rodes massisses. Poc després entrà en el servei un Ford de 18 places, també de segona mà i que destacava per tenir dos eixos a la part posterior; les carrosseries d’ambdós vehicles eren de fusta.

Amb l’arribada del turisme de masses, la carretera ha tengut moltes altres intervencions, però això ja cau fora del nostre objectiu d’avui.