Prietas las filas

El peligro no estaba en que incluso los tebeos estuvieran descaradamente politizados. Estaba en el maniqueísmo que nos llegaba disfrazado en las aventuras de 'El Capitán Trueno', 'El Jabato', 'Diego Valor' y 'Flash Gordon', héroes con los que nos identificábamos con facilidad.

Cuando colgamos en la cocina, como hacíamos todos los eneros, el nuevo calendario, 1955, hacía 3 años que habíamos dejado atrás las Cartillas de Racionamiento y muchos de nosotros éramos ‘flechas’ del Frente de Juventudes. Nos gustaba el uniforme, la camisa azul, la boina roja, la corbata negra por el luto debido a José Antonio, la hebilla de chapa con el yugo y las flechas, las botas militares y el gran salón que la organización tenía en Vara de Rey, -donde luego estuvo la librería que bajó la persiana-, con una mesa de ping-pong, futbolín, tebeos de Roberto Alcazar y Pedrín, El Cachorro, El Guerrero del Antifaz, Hazañas Bélicas, números atrasados de aquellas revistas proselitistas que no conseguía disfrazar el humor, Flechas y Pelayos, Balalín y Maravillas, además de una caja de Juegos Reunidos Jeyper con tableros de ajedrez, damas, parchís, tres en raya y la oca. Una gozada.

Los falangistas más mayores disponían de otro local en el primer piso del edificio del Pereira que tenía su entrada por la escalera que daba acceso al ‘gallinero’ del teatro, que, por cierto, en su frontis lucía un cartelón que rezaba ‘Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S’ y la bandera del Ente, 3 franjas verticales, 2 rojas laterales y una central, más ancha y negra, con el yugo y las flechas. Y en el mismo edificio, también en el primer piso, estaba el local de la Sección Femenina que ensalzaba en la mujer el papel de ‘ama de casa’, la dedicación exclusiva a sus labores y a la crianza de sus hijos. Uno no sabía entonces –aunque saberlo no hubiera importado- que el Frente de Juventudes era la sección juvenil de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, (J.O.N.S), único partido autorizado tras la Guerra Civil –incivil, diría yo- por la Dictadura de Franco al que llamábamos Caudillo como en los tiempos de Viriato. ¿Cómo iba uno a saber todo aquello a los diez años? Tuvo que pasar mucho tiempo para que las circunstancias nos despabilaran.

Inconscientes del adoctrinamiento

En aquel contexto de adoctrinamiento del que no éramos conscientes, todo cuadraba, lo que nos enseñaban nuestros mayores, monjas, frailes, curas, maestros y, cuando ya nos apuntaba el bigote, la Formación del Espíritu Nacional, infumable asignatura que nos impartían en el Instituto; y cuadraba también, particularmente en mi caso, con todo lo que yo veía y oía en el Cuartel de la Guardia Civil donde yo vivía. Afortunadamente, aquellas monsergas nos entraban por un oído y nos salían por el otro porque nosotros íbamos a lo nuestro, tener amigos, jugar y divertirnos. Pero digámoslo todo. Pertenecer a la Falange nos convertía en ‘camaradas’ –término que nos llenaba de orgullo-, amén de protagonistas en un juego de vivas y coloridas representaciones que, materializadas en uniformes, desfiles, canciones y el brazo en alto del saludo romano, no estaba lejos de aquellos otros juegos de mimetismo peliculero en los que éramos cowboys o arapahoes.

Lo que sí me sorprende ahora es constatar la estricta estructura jerárquica que tenía la Falange que, de menor a mayor rango, incluía Flechas (de 10 a 13 años), Cadetes (de 14 a 16), Guías (de 17 a 20) y, en la escala de mandos, Jefes de Escuadra, de Falange, de Centuría y Jefe de Legión. El caso es que cuando uno indaga ahora en aquel batiburrillo paramilitar que mezclaba componentes políticos, deportivos, supuestamente culturales y religiosos, va de sorpresa en sorpresa. Desconcierta saber, por ejemplo, que la poetisa Gloria Fuertes que tiene todos lo premios habidos y por haber –el Fastenrath de la RAE, el Christian Andersen y muchos otros-, colaboró en aquellas revistas de Falange, caso de Maravillas –que fue suplemento del diario Arriba- y Flechas y Pelayos de la que fue subdirector Alvaro de la Iglesia que acabó siendo luego, –hecho no menos sorprendente- redactor jefe y director de La Codorniz, revista de humor que la censura multó, amonestó y secuestró varias veces y en la que colaboraron, entre otros, Forges, Mingote, El Roto, Perich, Gila y Chumy Chúmez, un cuaderno, en fin, procaz, iconoclasta y rompedor, que no dejaba títere con cabeza. ¡Vueltas que da la vida!

Estas insólitas circunstancias, ya digo, las conocimos después. Lo nuestro entonces era lo que nos ofrecía el Frente de Juventudes, educación física y deportiva, campeonatos con bonitos trofeos, excursiones y campamentos en los que por primera vez montamos y habitamos tiendas de campaña. El premio gordo a nuestra patriótica fidelidad era obtener una plaza en los centros vacacionales que tenía la Red Española de Albergues Juveniles. También hacíamos desfiles muy aparentes. Recuerdo bien el que repetíamos todos los años desde Dalt Vila a la Marina. Después de cantar el Cara al Sol que acababa con aquel enfervorizado grito de ¡Arriba, escuadras, a vencer, que en España empieza a amanecer!, colocábamos una corona de laurel a los Caídos por Dios y por España en la Cruz que había en la plaza del Revellín, patio de recreo del Instituto que hoy es la plaza España, y bajábamos marcialmente con banderas y desafinadas cornetas por la Carroza y el Rastrillo hasta Vara de Rey.