Marinas y puertos sostenibles conciencian a sus usuarios en la navegación sostenible

Las marinas ibicencas y los clubes náuticos, Botafoc Ibiza, Es Náutic, Marina Ibiza y Marina Santa Eulalia, junto al Foro Marino, presentaron, la semana pasada, en la última edición de Fitur, una campaña de concienciación e información dirigida a explicar cómo realizar una navegación sostenible y a difundir todas las instalaciones con las que los usuarios de este tipo de actividades cuentan en Ibiza para disfrutar del Mediterráneo sin castigarlo.

Esta campaña es el resultado de las conclusiones de un grupo de trabajo que se creó como respuesta a una de las recomendaciones surgidas de la primera edición del Foro Marino. Para los que no conozcáis que es l Foro Marino contaros que es un espacio de referencia para la reflexión y debate en materia de desafíos en torno a la conservación del mar, para la divulgación de buenas prácticas y para la asunción de compromisos relacionados con los retos pendientes por parte de todos, instituciones, administraciones, empresas, oenegés y ciudadanos.

En esas recomendaciones se solicitaba el compromiso de las marinas y clubes náuticos de trabajar para conseguir la disminución de vertidos al mar de aguas negras y sentinas de los barcos por los usuarios de las embarcaciones. Estas reuniones sirvieron para compartir buenas prácticas, analizar los problemas y diseñar acciones de futuro encaminadas a ahondar en la óptima gestión de la eliminación de residuos realizada por parte del sector.

De esta manera surgió la necesidad de comunicar a la sociedad el trabajo que desarrollan y la implicación que tienen en el cuidado del medio ambiente. La náutica de recreo es una actividad económica que aporta valor añadido al sector turístico y que debe asociarse con valores como el respeto por la integridad y la conservación del medio marino. Como indica Juan Vicente Roselló, gerente de Es Nàutic «El sector es el primer interesado en tener un mar limpio, cuidado y lleno de vida para que los usuarios sigan viniendo a las islas».

Este grupo de trabajo decidió que era necesario comunicar, a sus usuarios y a la sociedad en general, las labores de colaboración y de difusión que desde las marinas y clubes náuticos realizan en la protección y preservación del medio marino; el trabajo en la prevención y en la reducción de los vertidos incontrolados e indeseados, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del medio marino; y, por último, procurar que las actividades y usos del medio marino sean compatibles con su protección.

Además, para el sector era importante, no solo, sensibilizar y comunicar las buenas prácticas medioambientales que se realizan desde las instalaciones náuticas sino, además, dar a conocer los altos estándares de calidad que el propio sector exige, así como los sistemas de gestión ambiental que se están usando e implementando.

Doble objetivo

La campaña se ha dividido en dos partes. En primer lugar, se ha trabajado en la concienciación sostenible destinada a compartirla tanto con los usuarios de náuticas y clubes náuticos, así como con el público en general con el objetivo de que se conozcan los trabajos que se realizan en las instalaciones y el compromiso que tienen con el desarrollo prácticas medioambientales responsables.

Esta acción está compuesta por cuatro vídeos que serán difundidos en las redes sociales y páginas web de los cuatro puertos y del Foro Marino, además de poderse enviar a los clientes de cada una de las instalaciones como recordatorio de la importancia de realizar una navegación sostenible y para recordarles todas las instalaciones que para el vaciado de sentinas, aguas grises y aceites tienen, además de señalarles los espacios con los que cuentan para la separación de todo tipo de residuos.

La segunda parte, va encaminada a «premiar» y «destacar» a los usuarios que realicen una buena navegación, así como la preparación de las embarcaciones, de una manera sostenible. Los cuatro puertos entienden que algún tipo de reconocimiento, de tarjeta de fidelización con una oferta de ventajas puede ayudar a una mayor concienciación de los usuarios.

Marcos Marí, vicepresidente del grupo Alonso Marí, ha destacado que «esta campaña es la demostración de que todos podemos trabajar en una misma dirección, canalizando esfuerzos. Tenemos la capacidad de ser pioneros en el sector náutico, educando a los usuarios. Mostrando, además, las instalaciones y tecnologías que tenemos en las marinas y clubes náuticos de Ibiza para ser sostenibles».

«Bienvenidos al Mediterráneo…»

El eslogan de la campaña que sirve de nexo de unión es «Bienvenidos al Mediterráneo, bienvenidos a vuestra casa». La idea es mostrar el mar como un espacio común de disfrute pero que necesita de unos cuidados que muchas veces no se le está dando. Un hogar que debe preservarse y protegerse. Sin un mar vivo, lleno de biodiversidad y limpio, las islas Balears no tendrían futuro. Sin azul, no hay verde.

En cada una de las películas, que tienen una duración aproximada de unos 2 minutos y desde un prisma informativo, se explican las prácticas habituales más dañinas en el medio marino por parte de algunos usuarios y se dan soluciones concretas de cómo realizar una navegación óptima y respetuosa.

El primer vídeo, presenta una visión global. Hace énfasis en la riqueza histórica, artística y natural de la isla de Ibiza, poniendo especial interés en la necesidad de realizar una navegación sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La importancia de preservar nuestro medio marino, la posidonia y el resto de la biodiversidad de nuestro entorno.

Se apuntan los consejos para realizar una puesta a punto óptima de las embarcaciones, la separación selectiva de residuos, el tratamiento de residuos tóxicos o cómo prevenir vertidos incontrolados.

En el segundo, se explica y recuerda, de un modo más concreto y detallado, cómo se debe realizar una correcta puesta a punto de la embarcación antes de salir del puerto o de la náutica, para que se pueda seguir disfrutando de un medio marino cuidado y lleno de vida.

Se explica asimismo cómo debe realizarse la limpieza de las sentinas y de los tanques de aguas sucias en las instalaciones que los puertos tienen destinadas a este fin, así como, dedicar unos minutos a realizar una inspección previa a la embarcación como una medida para evitar posibles problemas durante la navegación

El tercero de los vídeos se centra en la gestión y tratamiento de los residuos que se generan durante la travesía. Se recuerda que no hay que arrojar residuos al mar, envases, botellas o cualquier otro objeto o elemento; que se debe apostar por la naturaleza y utilizar, en la medida de lo posible, materiales sostenibles, evitando los plásticos de un solo uso; seleccionar y separar correctamente los residuos mientras estamos a bordo y depositarlos en los contenedores correctos cuando se llega al puerto.

La última de las películas deja claro que los vertidos de aceite o combustible al mar son una de las fuentes de contaminación más frecuentes y perjudiciales para la biodiversidad marina. Que es necesario extremar las precauciones al repostar para evitar los vertidos accidentales. Además, se recuerdan las instalaciones con las que cuentan marinas y clubes náuticos para vaciar y almacenar este tipo de residuos. Así como las infraestructuras necesarias con las que cuentan en el caso de que el vertido ocurriera en las instalaciones.

Todos estos materiales pueden encontrarse en la página web del foromarino www.foromarino.org , así como en el canal de Youtube del Foro.

Además de esta campaña creada por este colectivo junto al Foro, hay que destacar que cada una de la marinas y puertos deportivos tiene sus propias acciones y políticas de sostenibilidad. Cada año se van implementando medidas e instalaciones destinadas a cuidar el medio ambiente y el medio marino. El reto más importante para las cuatro instalaciones es que sus usuarios utilicen de sus servicios de vaciado de sentinas, aguas grises y negras, que además se ofertan de manera gratuita. «Los clubes náuticos y las marinas de Ibiza y Formentera están alcanzando estándares de sostenibilidad muy elevados que deben ser transmitidos a la sociedad en general»; Lucas Reyes, director de Marina Santa Eulària.

El sector en cifras

Según el último informe de la Fundación Impulsa, el 16% de la economía de las Islas Baleares gira en torno a actividades relacionadas con el mar que generan alrededor de 5.000 millones de Euros al año. El reto que se presenta es conseguir que estas actividades se desarrollen de un modo cada vez más sostenible para que generen impactos positivos en las islas. Como indicó Antoni Riera, director de esta Fundación en la última edición del Foro «las islas necesitan reformular el ecosistema de generación de riqueza y el mar tiene que jugar un papel protagonista».

En las últimas temporadas, el turismo náutico se ha convertido en una alternativa de ocio segura ante el Covid19, aumentando su demanda entre un público que ha descubierto que puede acceder a este tipo de actividades, modificando la visión tradicional existente de que es una actividad cara y elitista.

El sector náutico tiene un papel fundamental en el desarrollo económico en Balears y además, es un colaborador necesario para la desestacionalización y un generador de empleo de calidad. La náutica tiene un horizonte amplio y transversal. Atrae un turismo diverso, deportivo, cultural y de calidad y ofrece experiencias con un gran valor añadido.

Los amarres que hay disponibles en tierra firme en Ibiza y Formentera son 3.864 incluyendo todos los puertos, marinas secas y pantalanes estivales que hay en ambas islas. El sector náutico en Baleares, según datos del Balearic Marine Cluster, lo componen 650 empresas que dan trabajo a 3.000 trabajadores y que generan 750 millones de euros.

Raúl Prats, gerente de Botafoc Ibiza, ha señalado que «la náutica de recreo es un sector que permite desarrollar en nuestras costas un tejido económico de alto valor añadido y transmite valores de respeto por la integridad y conservación del medio marino».

Los principales retos para el sector son la innovación, la formación, la sostenibilidad y el cuidado medioambiental.