Vuelve la adicción de lo intrascendente

Frívola, intrascendente, tonta, pero tremendamente adictiva. La serie Emily en París ha vuelto a Netflix con una segunda temporada plagada de estereotipos culturales, desenlaces evidentes en las tramas y mucha tontería. Y estas son las razones por las que la serie es una de las más adictivas de la plataforma. Al verla, sabes que estás perdiendo un tiempo valioso pero, a la vez, no puedes cerrar los ojos esperando a que Emily triunfe o que se dé de bruces con la realidad. La producción fue una de las más vistas en 2020 y sus cifras de audiencia no defraudarán en 2021-2022.

La serie, que se creó originalmente en Paramount Network antes de pasar a Netflix, se renovó en noviembre. Esta comedia romántica está protagonizada por Lily Collins (hija del cantante Phil Collins y famosa por su papel en Blancanieves) como Emily, una ambiciosa ejecutiva de marketing de veintitantos años de Chicago, que inesperadamente consigue el trabajo de sus sueños en París cuando su empresa adquiere una empresa francesa de marketing de lujo, y tiene la tarea de renovar su estrategia de redes sociales.

La nueva vida de Emily en la capital parisina está llena de aventuras sociales, así como desafíos sorprendentes mientras hace malabares con ganarse a sus colegas de trabajo, hacer amigos y navegar por nuevos romances.

«Cuando fui a despedirme de Gabriel, tuve la noche de sexo más increíble de toda mi vida», dice la protagonista en el tráiler. «Gabriel va a quedarse en París, pero hay algo que no me cuadra. Solo que aún no sé qué es», afirma Camille.

Segunda etapa

Emily sentirá la necesidad de contarle la verdad a Camille. «Siempre he sido decidida, pero desde que estoy en París mi vida es caótica, dramática y complicada», se queja la joven. «Tienes toda la vida para ser aburrida. Pero, mientras estés aquí, enamórate y comete errores. Si vas a estar en París un año, aprovéchalo», le recomienda Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu).

La segunda temporada nos adentrará en la nueva etapa de Emily, más adulta que antes, quien deberá tomar decisiones que afectarán a su vida sentimental y profesional.

Esta nueva entrega constará de 10 capítulos y en ellos participarán los actores Ashley Park como Mindy, Samuel Arnold como Julien, Bruno Gouery como Luc, Kate Walsh como Madeline, Jeremy O. Harris como Gregory Elliott Dupree, Arnaud Binard como Laurent G. y Lucien Laviscount como Alfie.