Cartas entre grandes figuras de la literatura

Entre la mucha correspondencia archivada en la Fundación Federico García Lorca encontramos dos cartas importantes en la historia de las relaciones culturales España-Italia. La primera (agosto 1934) mandada por Silvio D’Amico (Roma, 1887-1995, Roma), al hispanista y profesor y también crítico teatral Ezio Levi. Dejamos en italiano las cartas mandadas por ellos.

Silvio D'Amico

En 1923 D’Amico obtuvo la cátedra de historia de teatro de la Real Scuola de Recitazione ‘Eleanora Duse’ y desde 1925 a 1940 trabajó como crítico de teatro de La Tribuna. Entre 1932 y 1936 dirigió la Revista Scenario. Su carta, curiosamente conservada en la Fundación García Lorca, es prueba de que en 1934 los organizadores de la conferencia ‘Convengo Volta per il Teatro’ habían decidido invitar a participar a varios grandes dramaturgos, entre ellos Luigi Pirandello y Federico García Lorca, quien era también poeta y director del grupo de teatro La Barraca.

En la carta abajo transcrita, Silvio D’Amico le escribe a su colega y amigo Ezio Levi, avisándole de que por no encontrar las señas de Federico García Lorca le manda a Levi una invitación para el poeta granadino a una conferencia en Roma. Le dice a Levi que han invitado también a Jacinto Benavente y escribe que sí le interesa un artículo sobre La Barraca.

Carta escrita a máquina con membrete de ‘Scenario’:

Il 23 Agosto ‘34

Caro Levi

anche la sua del 20 corr. si è incrociata con la seconda mia, e ci vuol pazienza. D’altra parte io non posso attendere la Sua seconda risposta, perchè ho qualche cosa di urgente da comunicarle.

Ed è che, siccome al Convegno Volta per il Teatro non avevamo invitato fino ad oggi che un solo spagnolo, Jacinto Benavente , Pirandello [designato Presidente del Convegno ed io abbiamo pensato – e anzi deciso – di invitare anche il Suo amico Federico Garcia Lorca, che Ella definisce e presenta con parole così lusinghiere. Abbiamo dunque già scritto in proposito alla Segreteria del Convegno in Roma; la quale, ignorando l’indirizzo del Lorca, invierà la lettera d’invito a Lei, con preghiera di rimetterla all’ìnteressato.

Quanto alla Sua proposta di un articolo sulla BARRACA, mi affretto a dirle che sarà il benvenuto; purchè sia breve, (non più di un paio di colonne di quotidiano), e, s’intende, oltre cotesto spazio, illustrato assai bene.

Grazie anticipate e saluti cordiali.

P. S. Non crede che sarebbe il caso di invitare il Lorca anche a fare una relazione sopra un argomento, che possa comunque rientrare in uno dei quattro primi temi del Convegno Volta, secondo il programa che Le accludo.

Ezio Levi

Filólogo y hispanista, Ezio Levi (Mantova, 1884-Boston, 1941) estaba relacionado con Miguel de Unamuno y Ramón Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de Valladolid, en 1934, Levi era catedrático de literatura española de la Università de Napoli y colaborador con la revista italiana ‘Scenario’. Conoció a Federico García Lorca en 1934 en Santander durante una representación impresionante del grupo teatral La Barraca y le dedicó un ensayo, ‘La Barraca de García Lorca’, en Scenario, CXI (1934). En septiembre del mismo año Luigi Pirandello y Guglielmo Marconi invitan a García Lorca [cartas ahora perdidas] al ‘Congresso del Teatro Convegno en Roma’, (conferencia patrocinada por la Fondazione Alessandro Volta).

A finales de septiembre, García Lorca le escribe a Ezio Levi: «He recibido sus cartas y hoy recibo una de [Luigi] Pirandello y [Guglielmo] Marconi, invitándome al Congreso de Teatro en Roma. ¿Cree usted que interesará al Congreso el tema de ‘La Barraca’? El Congreso me invita a llevar a mi señora, pero como no la tengo ¿podría llevar conmigo al secretario de ‘La Barraca’ [Rafael Rodríguez Rapún, secretario y también amante de García Lorca], que es también secretario mío?» En las mismas fechas Lorca escribe a Marconi y a Pirandello informándoles de que «ocupaciones ineludibles me impiden aceptar, como hubiera sido mi deseo, una invitación que me colma de satisfacción y que supone el más alto honor que pudiera recibir» [las ‘ocupaciones’ son el estreno de ‘Yerma’, en diciembre en Madrid].

Levi le escribe a García Lorca otra vez en mayo de 1935 diciéndole que espera verlo otra vez en Santander y preguntándole si ha visto el número de ‘Scenario’ dedicado al grupo ‘La Barraca’. A la vez le pide un un ejemplar de ‘Bodas de sangre’.

[Carta con membrete de la Biblioteca Hispano-Italiana]

Biblioteca Hispano-Italiana

Diretta da

Ezio Levi

Firenze – G-C. Sansoni Editore

Madrid, 29. V. 1935

Caro Amico,

Ho tentato più volte e sempre invano di mettermi in comunicazione con Lei. Spero di essere più fortunato in luglio, quando verró a Santander.

Ha visto il numero di Scenario (ottobre 1934) dedicato a Lei e alla Barraca?

Ora vorrei che Lei potesse venire in Italia.

Mi mandi Bodas de sangre. Procurerò tradurla e di farla rappresentare.

Affettuosamente Suo.

(*) Orietta Sala ha colaborado en la revisión de los textos en italiano.