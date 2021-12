La mirada de Joan Costa

Chucho durante una inmersión en Cala Olivera. La pastinaca también es conocida como chucho, nombre que se ha popularizado sobre todo en las Islas Canarias, donde esta raya de gran tamaño es muy común. En nuestras islas es más raro encontrarlas, ya que suelen vivir a bastante profundidad y están poco acostumbradas a los buceadores, por lo que suelen ser muy huidizas. Su dorso es de un color marrón o gris oscuro, que les permiten confundirse con la opacidad del mar, y su vientre es de color blanco, que usan como estrategia de mimetización cuando tienen que nadar, ya que desde abajo los depredadores no las pueden ver debido a la luz del Sol. La curiosa forma de su boca, junto a las hendiduras branquiales, crean un dibujo muy parecido a una gran sonrisa. 06/Julio/2021 Islas Baleares. Ibiza.

Una llamada al orden

Estatua del sacerdote e historiador Isidoro Macabich en sa Carrossa en Dalt Vila. Si Isidor Macabich levantase la cabeza seguro que estaría fascinado con la posibilidad de comunicarse a distancia gracias a un pequeño aparato como un teléfono móvil. A lo largo del siglo pasado fue un personaje muy involucrado en el día a día de la sociedad ibicenca. Tanto en su faceta de sacerdote como la de historiador, folclorista y poeta. Trabajó como archivero en la Catedral de Ibiza y fue uno de los fundadores del Institut d’Estudis Eivissencs. También intervino como militante político. Murió a los 90 años en 1973, una época en la que el turismo apenas si era un fenómeno incipiente en la isla. Estoy absolutamente convencido de que no contemplaría con buenos ojos el desmadre turístico actual y seguro que intentaría realizar una llamada al orden. 28/Octubre/2021 Islas Baleares. Ibiza.

Tradición de sangre

Bartolo de Can Roig arando su campo en Sant Antoni. Aunque sería más propia del siglo pasado, esta fotografía fue tomada en el año 2004, ya en pleno siglo XXI. Antiguamente todos los trabajos del campo, arar, recoger los frutos o moler el trigo se realizaban con fuerza de sangre, es decir, gracias al trabajo de algún animal, sobre todo mulas y caballos. Hoy en día es muy difícil encontrar una imagen de este tipo en nuestros campos. Los agricultores hacen uso de modernos tractores y de maquinaria industrial. Aunque más allá de ello, lo cierto es que muchos campos ibicencos se han dejado de trabajar debido a la baja rentabilidad que ofrecen, y cada vez es más frecuente encontrar en los mercados de la isla, frutas, verduras y carnes procedentes de la Península e incluso traídas del extranjero. Imagen utilizada en la exposición ‘Naltros’, organizada por el Consell de Ibiza y la Fundación Sa Nostra en 2006. Islas Baleares. Ibiza. 2004

El misterio del Canal d'en Martí

El Canal d’en Martí es un lugar fascinante que se encuentra junto a la playa de Pou des Lleó, en Santa Eulària. Ya en época romana existía allí una fábrica de producción de púrpura, un tinte violeta que se obtenía de machacar una especie de caracola marina y se usaba para colorear la ropa. También corre una leyenda que dice que los fenicios usaban el estrecho canal que allí se forma para reparar y poner a punto sus embarcaciones durante las épocas de marea baja. Aunque no he hallado ningún documento que confirme esa historia. Lo cierto es que allí, a apenas ocho metros de profundidad, se halla el pecio de un enorme carguero que debió embarrancar hace muchos años en aquella zona. Los restos del barco se encuentran dispersos a lo largo de un territorio muy amplio, lo que nos da cuenta del enorme tamaño de la nave y de lo violento que debió ser el choque que provocó su hundimiento. Lo cierto es que pese a preguntar a expertos e investigando en los archivos, he sido incapaz de obtener ninguna información al respecto, lo que no hace sino incrementar su misterio. 16/Agosto/2020 Islas Baleares. Ibiza.

Escultura de 'Marès'

Figuras talladas en una roca en ses Salines. El marès es el nombre popular que se le ha dado a la piedra caliza usada habitualmente en la construcción de edificaciones en las Islas Baleares. En Ibiza se ha usado mucho para levantar paredes de piedra en el campo y también es el material que se utilizó para construir las murallas renacentistas de Dalt Vila. A lo largo del litoral de Ibiza podemos encontrar varias antiguas canteras de marès, una en sa Pedrera de Cala d’Hort, conocida popularmente como Atlantis, otra en es Freus, en s’Illa Negre, y una tercera más en la Punta de ses Portes, junto a la playa de ses Salines. Allí podemos encontrar diversas formas talladas por algún artista anónimo en las rocas. Para resaltar la cara de la imagen que nos ocupa le acoplé a un flash separado de la cámara un snoot que es un artilugio para concentrar la luz en un pequeño punto. 23/Enero/2015 Islas Baleares. Ibiza.