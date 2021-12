Del nombre de la ciudad

El hecho de que Ibiza sea el nombre de la ciudad y de la isla, crea una curiosa situación que el habla popular, para evitar confusiones, esclarece con sabiduría. Un payés de Fruitera puede decir demà baixarè a Ibiza y todos sabemos que se refiere a la ciudad, pero con mucha más frecuencia dirá demà baixaré a Vila. Esta preferencia responde a un tácito concierto que, por sentido común y de manera natural, busca precisión en la expresión que consolidan el uso generalizado y la costumbre. En términos generales, se deja el nombre de Ibiza para la isla y se suele utilizar Vila para la ciudad. Sería interesante, en todo caso, saber desde cuándo empleamos la palabra Vila con mayúscula y sin artículo, como nombre propio. En la Enciclopèdia d’Ibiza i Formentera (Eif) se dice que Ibiza recibe el título de ciudad del rey Carlos III a finales del siglo XVIII al convertirse en ciudad episcopal, y que de aquí nos viene el uso de Vila como nombre propio. La conjetura tiene una lógica teórica incuestionable, pero mucho me temo que, a pie de calle, la gente, el pueblo, el payés que bajaba a la ciudad, no esperaría a que Carlos III nos diera el obispado para utilizar la palabra Vila.Tal como yo lo veo, ese lugar común en el habla popular que es la frase anem a Vila se popularizaría mucho antes. Como dice Marí Cardona en el ‘Els Llibres d’Entreveniments’, «el poble no coneix lleis oficials ni delega legítims poders en ningú a l’hora de posar noms familiars o motius. Vénen espontàniament, de la manera més senzilla i natural, i en haver rebut l’aprovació popular ja no hi ha ningú capaç de modificar res».

En el fascinante laberinto que es la arqueología del habla, meto la nariz en algunos legajos medievales para ver qué uso se hace de la palabra Vila y, como sospechaba, en un principio se menciona la vila como voz genérica, con artículo y minúscula, para utilizarla, no mucho después, como nombre propio, con mayúscula y sin artículo, Vila. En el convenio del 12 de abril de 1235 que suscribe Guillem de Montgrí con Pere, Infant de Portugal i Nunó Sanç, Comte de Rosselló, ya encontramos en un mismo texto los dos usos: «Nós, Jaume, per la gràcia de Déu Rei d’Aragó i del Regne de Mallorca (…) concedim a Vós i als vostres el Castell i la vila d’Ibiza (…) i tots i cada un dels drets i competències per a administrar justicia, i tot allò que pertany i hagi de pertànyer als esmentats Castell, Vila i illes». Y no mucho después, en la escritura de venta por la que Guillem de Montgrí adquiere la partida de Nunó Sanç, i l’Infant Jaume la de Pere de Portugal, leemos: «Nós, Jaume, per la gràcia de Déu Rei d’Aragó et venem a tu, Guillem de Montgrí, el domini i la jurisdicció que Nunó Sanç tenía al Castell, Vila i illes d’Ibiza i Formentera».

Por desgaste

Parece, por tanto, que ya en estos documentos (s. XIII) tenemos los dos usos de la palabra que así podrían haber pasado al común. Pero mucho me temo que son conclusiones precipitadas. Es impensable que estos usos aparentemente diferenciados se introdujeran en el habla porque así venían en documentos oficiales de los que el pueblo no sabía nada. Más prudente será pedir consejo a quien mejor conoce en nuestras islas los nombres de lugar, Enric Ribes. «Com bé saps, -me dice en un correo- el poble no entén de titols nobiliaris. Per als nous conquistadors de l’illa, el 1235, sempre hi hagué la vila d’Ibiza. Crec que no has de fer massa cas de si en documents antics ‘vila’ apareix en majúscula o minúscula, perquè això depenia, segurament, de la pompositat del llenguatge oficial i administratiu. Si la gent comencà a usar ‘Vila’ sense l’article degué ser pel ‘desgast’ i per un ús molt generalitzat de l’expressió. L’article és el primer que cau quan un topònim s’usa molt».

Abandono, por tanto, los documentos medievales y sigo la pista que Enric nos proporciona. Es evidente que, a ciencia cierta, no podemos saber cuándo empezó a utilizarse Vila como nombre propio, entre otras cosas, porque no sucedería un día concreto. Ni de un día para otro. Su uso se introduciría paulatinamente. Podemos, tal vez, aventurar algunas hipótesis. Un primer motivo pudo ser, sencilla y llanamente, la comodidad. El personal de manera natural, -siendo también Ibiza el nombre de la isla-, en vez de decir baixo a Ibiza, como ya dijimos al comienzo, preferiría decir baixo a Vila. Y tampoco diría baixo a la ciutat d’Ibiza, como si en la isla hubiera varias ciudades. Sería una redundancia que no me imagino. Por una mayor precisión y familiaridad del nombre, se generalizaría Vila. Era una manera evidente y sencilla, sobre todo para los isleños, de no confundir la isla (Ibiza), y la ciudad (Vila). Y Vila era también una forma sencilla de otorgarle en el habla una forma de capitalidad insular a la ciudad, en la correlación Vila-pobles.