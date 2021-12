Santa Gertrudis: el centre d'Eivissa

El poble es va crear juntament amb la resta de parròquies pel decret d’erecció parroquial de juliol de 1785, acabat de crear-se el bisbat d’Eivissa. El bisbe Manuel Abad y Lasierra escollí unes terres properes a sa Fontassa, nom donat a una font molt important i amb fèrtils terres molt apropiades per a l’agricultura. El terme parroquial assignat comprenia 136 famílies, que aviat es multiplicaren. La major part del territori pertanyia a l’antiga venda des Port, de l’antic quartó de Balansat.

L'esglèsia

La tradició oral diu que, mentre s’acabava el temple parroquial, des de 1786 es digué missa a can Puig, al puig d’en Bet, situat a mestral de l’església, ja en el camí que va cap a Sant Mateu d’Albarca. El 1797 ja es pogué emprar el temple per a la litúrgia; fou un dels primers, juntament amb el proper de Sant Rafel, en acabar-se i poder dir-se missa. Però quedava encara per edificar bona part del conjunt parroquial, com per exemple la sagristia i la casa parroquial. La sagristia, el 1806 encara no estava feta, segons manifestava el rector.

La volta de nau, amb uns ornaments que ressalten molt, la fan molt diferent a les altres esglésies de la pagesia.

El 1867 la parròquia tenia 195 famílies o cases, amb un total de 1.098 feligresos; en aquell temps se li designà un vicari com a ajudant del rector.

L'ampliació del conjunt parroquial

Molt posteriors a l’acabament de la nau són els porxos i la façana principal, que ha estat molt modificada al llarg del temps. En un principi, l’església no tenia cap porxo al davant, ni tal vegada es pensava posar-n’hi. Tampoc devien pensar en aixecar habitatges dalt del porxo, ja que no tendria sentit que hi haguessin deixat el finestró ovalat o ull de bou i un petit ninxolet damunt la porta, on hi havia una petita imatge de la santa titular. Tots aquestos elements quedaren tapats o a l’interior del porxo o de la casa del vicari. A diferència de la majoria dels porxos de les esglésies, aquest no té columnes i té una única porta d’entrada; és de mida petita si es compara amb l’església. Des del porxo i per una escala s’accedeix al cor de l’església, cosa que no passa en cap altra església pitiüsa. Hi ha en els llindars de la porta la data de 1890, any que hem de pensar que es va aixecar aquesta part del temple.

La campana original no es podia trobar on avui la veim, ja que aquest volum de construcció que la sustenta no existia. El fet de situar-la sobre el porxo i la casa parroquial, fa que sigui la campana més gran i alta de totes les esglésies foranes. També és ben original que l’espadanya no estigui centrada sobre la façana i que quedi una mica desplaçada cap a l’esquerra. El 1869 quan l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria va visitar el poble, va observar que el campanar i la campana era ben petits, cosa que ens va pensar que es referia a l’espadanya primitiva.

L’augment de la població que va tenir el poble en el traspàs del segle XIX al XX va fer necessaria l’ampliació de l’església i en aquells moments es va aixecar la capella Fonda, que també es coneix com la capella Nova.

Un poble agrícola

Santa Gertrudis ha estat tradicionalment un poble agrícola i la major extensió del seu territori era dedicada a l’agricultura de secà, però l’abundància de fonts i en especial el riu de Santa Eulària que travessa el poble des de la serra des Forn Nou, al nord-oest del poble, fins al pont d’en Blanc, al sur-est, ja vora la carretera de Sant Joan, ha permès que el regadiu tengui certa importància. Per tal d’aprofitar l’aigua del riu, es construïren diverses basses, represes o rescloses, fetes de pedra i argamassa que permetien elevar el nivell de l’aigua i així poder regar les terres properes. De nord a sud del riu es recorden les basses des Miquelí, des Passadís, de s’Escanyacà, des Porvoler, des Pont, d’en Serreta, d’en Pere Rafal, d’en Formiga, des Trull, de n’Andreu, d’en Ribes, Grossa, d’en Font, d’en Cantó i d’en Sopes.

Un succés sonat

I en una d’aquestes basses, la situada vora el pont d’en Guasch, va passar un succés que fou molt comentat en el seu moment. L’estiu de 1927 i d’amagat dels pares, a la sortida de l’escola, un grup d’al·lots decidí banyar-se en aquesta bassa.

L’al·lot de 12 anys Joan Tur Torres, de can Gabriel, va perdre peu i com que no sabia nadar, se’n va anar al fons de la bassa; els companys no sabien què fer. En aquell moment arribaren dos al·lots més, i un d’ells, Joan Serra Serra de ca na Ramona, quan va veure el perill que corria el seu company, vestit, i fins i tot amb la cartera amb els llibres, es tirà a l’aigua i amb grans esforços, aconseguí treure’l de l’aigua, a pesar que era molt més petit.

A pesar d’haver-se confabulat tots els al·lots a no dir res, la gesta d’aquest al·lot aviat es va sebre i al cap de poc temps, l’alcalde de Santa Eulària des Riu, el recordat mestre Joaquim Gadea Fernández, va voler premiar l’al·lot salvador i inicià el corresponent expedient per condecorar-lo amb la medalla «Pro Infància» i així, el 6 de març de 1928 en companyia de l’oficial primer Joan Tur Tur Fita es desplaçà a Santa Gertrudis i va prendre declaració a l’infant Josep Ferrer Ferrer de cas Patró, de 8 anys i en el mateix sentit també es manifestà Joan Ramon Planells de can Marquet, de 7 anys. També es demanà informació a altres al·lots que presenciaren els fets i tots ho confirmaren la gesta.

El gener de 1929, el dia dels Reis, se li va imposar a Joan Serra, Ramona, la medalla en un acte celebrat a l’Ajuntament de Santa Eulària; acabà l’acte amb un dinar a la Fonda d’en Fita, que pagà el pare de Joan Serra.

L’altre curs d’aigua important de Santa Gertrudis és el canal de Fruitera, que rep les aigües de sa Fontassa i d’altres fonts i que més avall del poble en recollir més aigües de fonts i torrents, passa a dir-se torrent de sa Llavanera i el de séquia de sa Llavanera en el seu tram final.

Alguns comerços del poble

La botiga més antiga del poble és can Pep Roig, que existeix des dels últims anys del segle XIX i que durant molt de temps va ser l’única del poble i que també fou el primer cafè. A ca sa Coixa, edifici propietat de la família Serreta, la família Ferragut, procedent de Vila, hi muntà botiga i estany abans de la Guerra Civil. Can Partit és una botiga oberta després de la Guerra, per la família Escandell.

Abans de la Guerra, Antoni Ferragut, a la planta baixa des Trull de ca na Pujoleta, a la plaça del poble, va obrir un altre cafè, que després del conflicte fou regentat per la família Rei i que obria els dissabtes, els diumenges i els dies de celebracions. També de la postguerra és can Costa.

La fusteria del poble era a can Pep Roig, vora la botiga, que existia des de final del segle XIX. A la vora hi havia la ferreria de can Ferrer des Puig, una altra de les cases més velles de la plaça de l’església. La roba la cosien a ca n’Escandell. El millor picapedrer del poble era en Savió, que com a mestre d’obres després aixecà importants cases a la ciutat d’Eivissa.

La carretera del poble

La via de comunicació principal de Santa Gertrudis és la carretera que de Sant Miquel es dirigeix a Vila. La primera notícia que es té d’aquest camí, que amb el temps havia d’esdevenir carretera, es de 1887, quan en el Pla General de Carreteres de l’Estat es planifica una carretera de 3r ordre que des de Sant Miquel havia d’acabar a Sant Carles passant per Santa Gertrudis i Santa Eulària. Es diu que es deu al diputat Cipriano Garijo que durant molts anys exercí la representació de les Pitiusas al Congrés dels Diputats. Però les coses no anaven tan ràpid com es podia pensar i hem d’esperar a 1903 per tenir el projecte de la carretera que era obra de l’enginyer Pere Garau Canyelles.

El 1908 es va rebre una quantitat important de diners per realitzar el replanteig del primer tram, que començava a Sant Miquel i l’any següent s’anunciava la subhasta de dos trams del projecte. Ara es veia la mà del nou diputat, Lluís Tur i Palau. La subhasta va quedar deserta i un grup de personatges destacats de la societat eivissenca decidiren constituir una societat amb la finalitat de concórrer a les subhastes de les obres de l’Estat que quedaven desertes a Eivissa i d’aquesta manera procurar que s’avançàs en les infraestructures que eren tan necessàries per al progrés de l’illa. El grup era format per Abel Matutes Torres, Vicent Pereyra, Antoni Pineda, Jaume Riera (sobreestant d’obres públiques) , Ignasi Riquer i Ignasi Wallis; alguns d’ells amb importants interessos a Santa Gertrudis i Sant Miquel. El setembre de 1912 Wallis i Pereyra viatjaren a Palma per fer el dipòsit econòmic i el plec per a la carretera; l’import de la contracta era de 61.883 pessetes. Hi hagué moltes dificultats, ja que els propietaris dels terrenys que s’havien d’expropiar no facilitaren les coses. Fins i tot el contractista de la carretera, adjudicada nominalment a Antoni Pineda, va fer una crida pública en la qual demanava que els catorze propietaris afectats, entre les esglésies de Sant Miquel i Santa Gertrudis, permetessin ocupar els terrenys i d’aquesta manera prosseguir els treballs a l’espera de cobrar l’expropiació, ja que en cas contrari hauria de rescindir el contracte i les obres quedarien aturades. Davant dels problemes amb les expropiacions, el treballs començaren per Can Clavo i no per Sant Miquel, com era el propòsit inicial. L’alcalde de Santa Eulària havia aconseguit que els propietaris del tram de la carretera corresponent al seu municipi, permetessin començar les obres. Per al dia de Sant Miquel de 1915 el tram comprès entre Can Clavo i l’església de Santa Gertrudis es considerava acabat i avançaven els treballs des d’aquest últim poble fins a Sant Miquel.

El 1929 es donava per finalitzada totalment la carretera que començava a Sant Miquel i que acabava a Sant Carles. La construcció havia durat uns vint anys. Cal apuntar la lentitud administrativa ja que les expropiacions corresponents al municipi de Santa Eulària es pagaren el juny de 1931.

El servei de passatgers

Molt relacionat amb la carretera tenim el servei de passatgers en autobús de línia, els populars camions dels eivissencs. A començament de 1924 Josep Serra Matar va viatjar a Palma per comprar un autocamió que es batejà amb el nom ‘Unió de Sant Miquel’, era propietat d’una societat formada per vesins d’aquell poble. L’any següent Miquel Ferrer Ferrer va sol·licitar a la Junta de Transports de Balears la concessió en exclusiva del transport de passatgers entre Sant Miquel i Vila. Aportava dos vehicles, un camió Delahaye de 20 places i un Fiat de 30. L’any següent es concedí l’exclusiva a Bernat Ribas Marí, que aportà un Chevrolet. Cal pensar que la línia no era molt rendible, en vista dels constants canvis. Hem d’esperar a la postguerra, quan Lluc Costa, Maimó, es va fer càrrec de la línia, amb una pervivència de dècades.

El servei de carteria

El 1919 l’Estat acordà la creació d’una plaça de carter, preferentment es demanava que la persona que ocupàs la plaça fos un llicenciat de l’Exèrcit i tenia l’obligació de dur el correu i de recollir-lo a Can Clavo, on el lliuraria al carter de la carretera de Sant Joan. El 1921 trobam que la plaça era ocupada pel caporal jubilat Cándido de Francisco García, amb un sou anual de 365 pessetes anuals. El 1925 la plaça era per a Joan Serra Ramon de ca na Ramona; en aquell moment un ciclista feia el servei del correu per recollir Sant Miquel, Santa Gertrudis i les vendes de Santa Maria. Joan Serra ocupà la carteria fins el febrer de 1935, quan va morir, moment que passà a exercir-la Xico Palerm Torres, també amb una pervivència de dècades.