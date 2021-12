La mirada de Joan Costa

Panorámica de la ciudad de Vila al atardecer desde Illa Plana. Unos minutos antes de la salida del sol al amanecer y otros justo después de su puesta al atardecer se crean unas condiciones de luz que los fotógrafos conocemos como ‘la hora azul’.Se trata de una luz suave, no muy intensa y dominada por su alta temperatura de color, lo que hace que aparezca una dominante azul en nuestras imágenes. Es muy recomendable combinarla con las luces artificiales de los núcleos urbanos, pues en ese momento se igualan en intensidad y el contraste de las diferentes temperaturas de color hace que surjan los amarillos, verdes, naranjas... Hay que trabajar muy rápido porque este fenómeno dura apenas unos minutos. En esta imagen de Vila tomada como ejemplo, se pueden apreciar prácticamente la totalidad de la paleta de colores.

31/Mayo/2006 Islas Baleares. Ibiza.

El pájaro buceador

Cormorán pescando en la zona de sa Canal, en el Parque Natural de ses Salines. Algunas aves se mueven mejor en el agua que en el aire. Es el caso del cormorán, un experto buceador capaz de sumergirse a enormes profundidades para cazar sus presas. Algunos ejemplares pueden aguantar hasta cinco minutos sumergidos en el mar. El diseño de sus alas y de sus músculos hace que nadando puedan superar la velocidad de muchos peces, en cambio son bastante torpes en el aire, pues no logran subir a gran altura ni alcanzar mucha distancia volando. Es muy habitual encontrarlos en las costas de Ibiza y Formentera posados en alguna roca descansando después de una dura actividad de pesca. Esta imagen fue publicada en el libro ‘La Sal’, editado por Surumbam en el año 2015.

23/Agosto/2014 Islas Baleares. Ibiza.

El langostino veloz

Un ejemplar de langostino mueve rápidamente su cola para esconderse en la arena en el Port de Sant Miquel. Aunque lo más habitual es encontrar los langostinos en los estuarios y en las marismas, también es posible verlos en nuestras playas, aunque es un encuentro bastante excepcional. Viven la mayor parte del día enterrados en la arena y salen de noche para procurarse alimento. Pueden vivir hasta a 100 metros de profundidad, aunque este enorme ejemplar estaba en el Port de Sant Miquel a solo unos tres metros. Como todos los crustáceos, no saben nadar, pero se desplazan muy rápidamente por el suelo arenoso. En cuanto sienten una amenaza se entierran completamente, dejando solo a la vista la parte superior de sus ojos, lo que obliga al fotógrafo a ser muy rápido para tomar la foto.

15/Octubre/2021 Islas Baleares. Ibiza.

Jugando al escondite

Un niño se asoma al exterior desde la entrada a Dalt Vila del Portal Nou. En la búsqueda de nuevas perspectivas para conseguir imágenes para mi trabajo sobre Dalt Vila logré obtener permiso para entrar al baluarte de Sant Pere. Subido a la torre que hay allí pude observar la entrada a la ciudadela del Portal Nou desde un punto de vista elevado, distinto al que conocemos habitualmente, lo que me permitía mostrar toda la dimensión de esta enorme puerta. Tras un tiempo a la espera de que sucediese algo apareció un niño jugando al escondite y se asomó al borde de la pared, creando un punto de interés y proporcionando una escala de tamaño. Esta imagen fue publicada en el libro Dalt Vila editado por el Ayuntamiento de Ibiza en 2012. 07/Diciembre/2011 Islas Baleares. Ibiza.

Estrella de capitán

Estrella de mar, Asterina gibbosa, fotografiada sobre una hoja de posidonia en el acuario de Cap Blanc en Sant Antoni. La pequeña estrella Asterina gibbosa es conocida popularmente como la estrella de capitán. Aunque es bastante común, no son fáciles de ver debido a su pequeño tamaño (es una de las especies más pequeñas y bellas de nuestras costas), y también a que se esconde debajo de piedras o en grietas u oquedades de las rocas. Estaba realizando un trabajo sobre la posidonia, cuando la responsable del acuario de Cap Blanc me informó de que ellos tenían allí un ejemplar de estrella de capitán, lo que me permitía fotografiarla en un entorno de luz controlado. Es una especie que vive habitualmente en las praderas de posidonia, así que decidí tomar la foto sobre una hoja de esta planta, no solo para proporcionar referencia sobre su entorno habitual, sino también para mostrar su diminuto tamaño. Esta imagen apareció en la exposición ‘El Bosque Mediterráneo’, organizada por el Arxiu d’Imatge i So del Consell en la sede de la UIB en Ibiza en octubre de 2016.

26/Julio/2016 Islas Baleares. Ibiza