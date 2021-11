Sor María del amor hermoso y las lagartijas

Las culebras que hoy nos entran en inútiles olivos ornamentales pueden acabar en pocos años con el único vertebrado terrestre endémico de las Pitiusas, superviviente de la fauna anterior a la llegada del hombre.

De las monjas agustinas de La Consolación, nuestro colegio en los años 50, recuerdo sobre todo a Sor María del Amor Hermoso, la ‘hermana’ más joven de la congregación que a nosotros nos parecía guapísima. Al contrario de las otras sores ratasabias y regañoñas, Sor María no encajaba en el encorsetado universo del Convento y el hecho de que fuera reidora y desinhibida le supuso más de una reprimenda de Sor Angustias de la Cruz de Cristo, la Madre Superiora.

Con nosotros, sin embargo, Son María tuvo siempre una maravillosa complicidad que nos ganó para su causa que, ahora lo sé, también era la nuestra: desasnarnos. Con ella aprendimos mucho más que con el Catón Moderno y con cualquiera de las otras monjas, cosa lógica porque, como años después he sabido, había cursado magisterio y estaba doctorada en Biología. Sor María del Amor Hermoso falleció el año pasado en Sacedón, pueblo alcarreño donde conocí a su hermana, ya mayor, que me descubrió algunos detalles de su biografía. Por lo visto, entró en hábitos por desamor. Prendada de un Guardia Civil del que tras su destino forzoso a La Coruña nunca más se supo, Sor María del Amor Hermoso que en la vida civil se llamaba Clotilde cayó en una profunda depresión que, tiempo después, sólo en la religión encontró refugio.

En La Consolación y en mis recuerdos, Clotilde, ya Sor María del Amor Hermoso, había superado el bache y volvía a ser la polvorilla que definía su carácter. La jovial hermana andaba siempre canturreando por lo bajo, no paraba un momento y en el aula nunca la vi sentada en su mesa, ni tampoco de pie en la tarima que las otras monjas utilizaban atalayadas para fiscalizarnos con un golpe de vista. Sor María del Amor Hermoso, contrariamente, andaba siempre entre pasillos, saltando de un pupitre a otro y animándonos en nuestras torpes caligrafías y dibujos.

Rabo de lagartija

Aquel ir y venir de aquí para allá con ingenuo atolondramiento provocó que un día, al salir de la Capilla, se diera un topetazo con don Vicente Bufí, el reverendo que nos oficiaba la misa todas las mañanas y que, desconcertado en la colisión, le reprochó entre socarrón y atufado: ¡Calma, hermana, calma! ¡Se mueve usted más que un rabo de lagartija!». Aquello de la lagartija lo entendimos bien, porque una de nuestras fechorías era cortarle la cola al pobre bicho con una hoja de afeitar, cosa que hacíamos sin remordimientos porque nos habían dicho que le volvía a crecer y también, lo confieso, porque nos fascinaba el endemoniado coleteo del apéndice amputado.

Como sabíamos que no se enfadaría, a raíz de aquella salida de tono de don Vicente, le preguntamos a sor María si era cierto que a los lagartos les crecía la cola guillotinada. Es muy posible que nuestra curiosidad le hiciera gracia, porque, siendo bióloga, sus conocimientos zoológicos propiciaron que nos largara una interesante perorata que duró la hora de clase que tenía que ser de ortografía. No consigo acordarme –ni viene a cuento- traer aquí todo lo que nos dijo, pero sí recuerdo que confirmó, cosa que nos tranquilizó, la habilidad que el lacértido tiene para, mediante una contracción muscular, cortar voluntariamente su apéndice caudal que luego regenera. Según nos explicó, ‘soltar la cola’ es una estratagema de supervivencia que el animal puede utilizar cuando se ve acorralado, entreteniendo al depredador con las espasmódicas contracciones de la cola amputada y aprovechando su distracción para salir espiritado. Al recordar ahora aquella interesante explicación de Sor María, me doy cuenta que sigo sin entender lo que, por lo visto, todavía es un misterio biológico que fascina a los científicos.

Sabemos que la reconstrucción se inicia cuando, perdida la cola, se crea en la herida una migración de células epiteliales que forman un capuchón epidérmico cónico llamado ‘blastema’, en el que inmediatamente entran en acción células no diferenciadas que crean los distintos tejidos de la nueva cola, más corta que la primera pero que recupera su función primigenia. La única diferencia es que la columna vertebral del nuevo apéndice tiene una estructura cartilaginosa. Todo esto lo he sabido después.