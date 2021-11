¿Reducir residuos? Asumamos responsabilidades

También nos pasa, lo reconocemos. Nos pasa que vemos lo que ocurre en el mundo y también nos desanimamos. Cumbres por el clima, el Acuerdo de París, representantes de todos los países hablando de cómo contener el calentamiento global, frenar la contaminación y cumplir con los objetivos. Muchas metas y muchas reuniones… pero las emisiones de CO2 no han disminuido ni un solo año desde que venimos hablando de este tema. Mientras tanto, seguimos sin contar con sistemas de gestión de residuos adecuados y sobre todo, eficientes. No frenamos el calentamiento global, no disminuimos los niveles de contaminación, y sigue sin solucionarse el grave problema que representan los residuos que generamos.

Se trata de un problema global, pero también local. Observamos el estado de la isla y nos preocupa. Es un hecho que existe un límite de ocupación en nuestro vertedero, un límite que cada vez estamos más cerca de alcanzar. Pero, ¿qué vamos a hacer cuándo ya no quede espacio en el que enterrar nuestra basura? Recordemos que la isla de Ibiza genera un 36% más de residuos por habitante que la media nacional: 662 kg anuales en 2019 (año anterior a la pandemia del coronavirus). En lo que se refiere a 2020 Ibiza registró caídas muy significativas tanto en la generación de residuos como en lo que se refiere a la recogida selectiva de basuras, tal y como ponen de manifiesto los datos recogidos por el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation en su informe 2020.

Recogida selectiva en la pandemia

Así, si bien es verdad que el volumen de residuos se desplomó a causa de la pandemia del coronavirus hasta reducir la cantidad de residuos en masa -aquellos que van al contenedor gris- en un 25,79%, y un 31,22% en el caso del papel, un 20,04% en el de los envases y hasta un 42,02% en el caso del vidrio; lo cierto es que el descenso en la generación de residuos no supuso un aumento de la recogida selectiva, de hecho, a nivel porcentual, las cifras son muy similares, aunque ligeramente inferiores a las de 2019. Así, mientras que en 2019 los residuos recogidos selectivamente supusieron el 17,1 % del total, en 2020 estos descendieron hasta el 15,8%, un porcentaje aún muy lejano al 50% que buscaba la Ley Balear para el presente año.

Por eso, desde Plastic Free Ibiza y Formentera seguimos insistiendo en que los hábitos y elecciones que hacemos en nuestro día a día son extremadamente importantes. Está claro que a nivel individual, nuestros esfuerzos particulares pueden parecer nimios si se comparan con el volumen de contaminación que diversas marcas y compañías generan desde la producción hasta el desecho de sus productos. Pero también es un hecho que la suma de esfuerzos de todos y todas a la hora de no comprar productos que contaminen y cuya reutilización es improbable nos hace rotundamente más fuertes como sociedad a la hora de proteger el medio ambiente.

En este sentido, este mes se conmemora del 20 al 28 de noviembre la Semana Europea de la Reducción de Residuos, una semana para informar, educar y concienciarnos en que prevenir y reducir nuestros residuos es indispensable para continuar habitando este planeta.

Campaña sin residuos

Por eso, desde Plastic Free Ibiza y gracias al apoyo del Consell Insular d’Ibiza hemos puesto en marcha para estas fechas la campaña Ibiza Sin Residuos, cuyo objetivo es aportar nuestro granito de arena en colaboración con toda una comunidad ibicenca cada vez más concienciada e interesada en hacer de esta isla un lugar mejor para el futuro. Pero, ¿cómo podemos lograr eso más allá de las buenas intenciones?

Lo primero es pasar a la acción. Podemos hablar mucho, pero sin actuar no obtendremos resultados. Un momento para hacerlo será el 20 de noviembre, momento en el que realizaremos una gran limpieza organizada en colaboración con Prestige Properties, para limpiar varias zonas de Ibiza llenas de basura.

Pero para pasar a la acción, tenemos que tener una buena educación ambiental. En ese sentido, el martes 23 Plastic Free Ibiza estará en el colegio Sa Bodega llevando a cabo unos talleres educativos de la mano de la Fundación Cleanwave.

Nuestra meta es empoderar a los más pequeños de la casa para que ellos y ellas sean motor de cambio para el futuro. Buscamos enseñarles que desde uno mismo es desde donde se ejecuta la magia para modificar todo a nuestro alrededor. Algo que a los más mayores a veces parece que se nos ha olvidado, y sin embargo, es la energía más efectiva para transformarlo todo. Hablamos nada más y nada menos que del impulso de hacer las cosas bien, y de poner intención en nuestras acciones.

Tomemos conciencia y concienciemos a nuestro entorno. Y para ello, sumemos esfuerzos y expandamos el mensaje en acciones como la que tendrá lugar el 25 de octubre en el paseo de Vara de Rey de Vila. Se tratará de una acción en la vía pública entre las 10h y las 13h, en la que Plastic Free compartirá un rato con la ciudadanía, repartiendo productos zero waste y que realmente suponen un cambio fácil de implementar en nuestras casas. Buscamos ayudar a aportar soluciones para conseguir nuestro objetivo: generar menos residuos, reutilizar productos de nuestro día a día y conseguir así una isla menos contaminada.

Todos los sectores sociales deben ser responsables. Y por ello, Plastic Free Ibiza y Formentera seguimos trabajando para que las empresas del sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) de las islas Baleares dejen de utilizar los productos más contaminantes que acaban en nuestros mares, y busquen alternativas honestas entre las opciones que les dan a sus clientes. Precisamente en este 2020, hemos presentado la certificación Plastic Free Balearics, un proyecto pionero en España con el cual estamos luchando por conseguir nuestro objetivo: unas Islas Baleares libres de plástico. Y, lo que es aún más ambicioso: unas islas sin residuos. Parece una meta difícil, pero no es imposible.

En la misma dirección

De esta forma, seguimos trabajando para conseguir nuestros objetivos, pero alcanzarlos solo será posible si vamos todos en la misma dirección: ciudadanía, empresas e instituciones. Es urgente que las prioridades sean claras para todos los estratos de la sociedad.

El cambio tiene que pasar ahora y debemos asumir nuestras responsabilidades. Consumir con conciencia no es tarea de tu Ayuntamiento, es una obligación individual. Disponer de un sistema de gestión y retorno de residuos no es tarea de los ciudadanos, sino de las instituciones que deben facilitarlo.

Ser responsables con los productos que eligen las empresas y cumplir la Ley Balear de Residuos y Suelos Contaminados y la Directiva Europea no es tarea de los clientes, sino del empresariado de una isla que tiene límites.

Cada cual tiene una responsabilidad, y asumirla es la clave para el futuro de las Pitiusas.

Plastic Free Ibiza y Formentera es un movimiento consolidado desde el 2018 y promovido por IbizaPreservation. Se compone de 14 organizaciones locales sin ánimo de lucro, que tienen como objetivo preservar el medio ambiente de las Islas Pitiusas, centrándose en la grave problemática de la contaminación por plástico. Más en plasticfree.es.