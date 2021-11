Las tres islas

La primera y más antigua noticia que tuve de s’Illa Plana fue casual y rocambolesca. Me llegó de don José Mª Mañá, director entonces del Museo Arqueológico del Puig des Molins. A los 12 o 13 años, tres amigos teníamos como aventura excitante entrar con cuerdas, linternas y azuelas, en los hipogeos de la Necrópolis. Algunas fosas se comunicaban con angostas galerías y se decía que una de ellas atravesaba el Puig d’en Fèlix y salía, frente al mar, en ses Coves de sa Pedrera. Una fantasía que nosotros creíamos a pie juntillas. Aquellas incursiones nos daban miedo, pero nos podía la curiosidad y lo que más nos impresionaba no eran los sarcófagos de marès, todos vacíos, sino las retorcidas raíces de los olivos que salían de las paredes y del techo de los hipogeos. Pero vamos a lo que iba. Sucedió que un día conseguimos lo que parecía el cuello de una vasija y un extraño frasquito de vidrio turbio y verdoso que tuve el error de enseñar en casa. La bronca fue notable y peor el castigo: teníamos que devolverlo al Museo, lo que significaba confesar nuestras correrías. Pero lo hicimos. Y tuvimos una tremenda sorpresa. Porque don José María, lejos de enfadarse, nos dio las gracias, nos explicó con la paciencia de un santo las razones por las que no debíamos entrar en las tumbas y nos dio una discreta lección de civismo: nos enseñó algunas vitrinas del Museo y nos explicó la importancia que tenían los objetos encontrados en los enterramientos. A tal punto fue vehemente que al salir del Museo los tres queríamos ser arqueólogos.

Años después, me topé con un artículo de don José María en la revista Ibiza (nº 2 /1953), en el que hablaba de sus excavaciones en s’Illa Plana. Recordé nuestras aventuras infantiles y me interesó lo que decía de la pequeña isla del antepuerto. Así supe que en ella había habido un santuario púnico al que se peregrinaba para dejar exvotos, las arcaicas terracotas que aparecieron en una poza; también se había localizado una cisterna romana, vestigios de una factoría de murex para conseguir la preciada púrpura; y de fechas más recientes eran un buen número de enterramientos, tal vez de los agermanados mallorquines que atacaron la ciudad (s. XVI) y que, vencidos, fueron ahorcados. A s’Illa Grossa en els Llibres d’Entreveniments la llaman ‘Illa de ses Forques’ porque parece que por un tiempo –aviso a navegantes- dejaban los ajusticiados a la vista. El artículo hablaba también de que la isla servía de refugio a los pescadores y, en épocas de epidemias, (s. XV, XVI y XVII) como lazareto, de aquí que se enterraran a quienes morían en la cuarentena, a los ahogados y a quienes, por muerte violenta, fallecían sin sacramentar. Algunos debían ser navegantes en tránsito porque junto a su esqueleto aparecieron cofres marineros.

Todo en aquel artículo de don José María -vestigios púnicos, romanos, árabes, lazareto, apestados, ajusticiados, pescadores, etc-, reforzaba el aire novelesco que para nosotros tenía la isla.