La mirada de Joan Costa

Naturaleza viva

Un bodegón es una fotografía o pintura que representa un objeto en un espacio determinado. También es conocido como naturaleza muerta. A mí no me gusta ese concepto ya que, en mi opinión, la naturaleza siempre está viva. Como ejemplo esta imagen del molino de sangre abandonado del Trull d’en Perella, en Sant Carles, donde se observa cómo la vegetación ha ido invadiendo con el tiempo la piedra, adueñándose de ella. Esta fotografía me invita a imaginar cómo sería nuestro planeta en muy poco tiempo si desapareciésemos los humanos. La naturaleza se apropiaría de todo.

Bola de agua

Gotas de rocío se acumulan sobre las hojas de un diente de león. Una de las primeras recomendaciones que reciben los fotógrafos de naturaleza es que aprendan a madrugar. Principalmente debido a la calidad de la luz que se consigue durante las primeras horas del día, aunque esas condiciones son similares al atardecer, variando la dirección de la luz. Pero esa no es la única ventaja, también encontraremos a muchos pájaros e insectos que aún no han iniciado su actividad y son más fáciles de fotografiar o los efectos de las noches con mucha humedad, como en esta planta diente de león fotografiada en ses Salines, donde se acumulan las gotas del rocío en sus hojas.

El coral y la estrella

Ejemplares de gorgonias rojas (Paramuricea clavata) en el islote es Vaixell, en ses Bledes, en la Reserva Natural de los Islotes de Poniente en Ibiza. Aunque no es propiamente un coral, sino una especie coralígena, las gorgonias rojas son unos de los más bellos invertebrados que podemos encontrar en las aguas de Ibiza y Formentera. Viven a mucha profundidad, por lo que es imposible encontrarlas a menos de 35 metros. Precisamente, el aumento de las temperaturas del mar hace que los ejemplares más cercanos a la superficie vean seriamente amenazada su supervivencia. Destacan por su brillante color rojo, igual que la estrella de mar que les acompaña.

'Hermanos Florit'

Restos del pecio del pesquero ‘Hermanos Florit’ hundido en Punta Pedrera. Bajo el agua es más fácil observar los efectos de la naturaleza cuando deja de actuar la mano del hombre. Muchos barcos acaban hundidos en el fondo marino, pero al poco tiempo son colonizados por plantas, corales y otras especies, de manera que en pocos años es muy difícil reconocer que allí existe un objeto que ha sido creado por el hombre. Es lo que sucede en Punta Pedrera, en Formentera, donde reposan los restos del arrastrero ‘Hermanos Florit’ sobre un fondo de arena a unos 20 metros de profundidad.

La bendición de San Juan

Una restauradora trabaja sobre una tabla de San Juan Bautista del retablo de la iglesia de Jesús. Una buena imagen puede aparecer en cualquier momento. En este caso estaba trabajando en un reportaje sobre la restauración del valioso retablo medieval de la iglesia de Jesús cuando observé a una de las restauradoras trabajando sobre la parte inferior de una de las tablas del retablo. Enseguida imaginé la fotografía y solo tuve que aguardar hasta esperar que la mano del santo coincidiese con la posición de la cabeza de la trabajadora, pareciendo que le estaba dando su bendición.