Caló dels Moltons y las irremediables pérdidas

Hubo un tiempo, no hace tanto, en que en el chiringuito de Caló des Moltons podías comerte unas sardinas tan sabrosas que te hacían tocar el cielo. Llegar al Port de Sant Miquel, bordear el acantilado que sobrevuela s’Illot des Xigarros, así llamado porque antaño los contrabandistas escondían los fardos de tabaco entre sus crestas de piedra, y, tras un pequeño paseo, por fin asomarse entre pinos a este idílico rincón apartado.

Desde las alturas, la orilla de arena y piedras, que confiere al agua un intenso tono esmeralda, aún parece más cristalina y, en la misma ribera, un manto de posidonia seca, que conforma un mullido colchón sobre el que plantar la toalla y dejarse arrullar por el ajetreo de la corriente. El chiringuito de antaño, excluido del inventario de concesiones de Costas, constaba únicamente de cuatro tablas levantadas junto a una higuera y apoyadas sobre un suelo de tierra. Lo nivelaban un par de bancales de piedra seca, a base de cantos rodados de la propia ribera. El porche, sostenido por columnas y traviesas hechas con los mismos postes de madera que se emplean en las líneas eléctricas de baja tensión, proporcionaba la imprescindible sombra para las tertulias, que a veces se prolongaban hasta el atardecer.

Con el tiempo, el austero chiringuito evolucionó a una estética más chic y las hamacas de la orilla incluso fueron complementadas con algunas camas balinesas. Ya no había sardinas y se esfumó parte del encanto, pero Caló des Moltons siguió siendo un rincón insólito por la posibilidad de disfrutar de un almuerzo en tan recóndito y escondido paraje.

Cala virgen

De aquellas comodidades, que sí constituían un verdadero lujo, ya no queda rastro. A cambio ha quedado una cala virgen que, sin embargo, ya nadie limpia ni mantiene con el interés de antaño. Que una orilla pierda un chiringuito para recuperar su estado original no constituye ningún drama, sino todo lo contrario. El problema es la progresiva extinción de los viejos kioscos, que han sido sustituidos por beach clubs y restaurantes más grandes y formales, con precios elevados, hasta el extremo de que ya casi no existen en toda la isla. Con ello, se va perdiendo autenticidad, carácter y esa maravilla que era disfrutar de unas sardinas o unos calamares frescos con el cuerpo aún mojado del último baño.

Es Caló des Moltons, en todo caso, sigue ofreciendo su maravilloso horizonte, con el Cap Blanc, que cierra la resguardada bahía del Port de Sant Miquel por el Este, y los acantilados horadados que albergan la cueva d’en Marçà justo al frente. Qué gozada atravesar a nado el paso estrecho que conforman las paredes de roca viva que envuelven la rada, hasta que la perspectiva de la bahía de abre por completo. El islote de sa Ferradura, es Pas de s’Illa y, coronando ambos accidentes, la torre des Molar, que de pronto se vuelven visibles. Únicamente los hoteles escalonados anexos a la playa grande, elevado peaje del progreso, rompen la magia.

Conviene, en cualquier caso, volver de vez en cuando al Caló des Moltons, gozar de su atmósfera apacible e imaginar el olor de las sardinas. Irremediables pérdidas que no deberían serlo.