Fem ballar La baldufa

En una caja de zapatos llena de cromos y liliputienses cuentos de Calleja, aquellos cuadernillos que venían en las tabletas de chocolate Tárraga y Valor, encuentro una peonza de un rojo descolorido, como una pera, con el sobado cordel que servía para abrazarla, lanzarla y hacerla girar. Con ella en la mano, cierro los ojos y su tacto me recupera imágenes de los juegos que practicábamos en las esquinas de la calle Azara y en el Parque, parte ya de esa arqueología biográfica y afectiva de un mundo desparecido. Me pregunto, al dejarla, si no era también cultura todo aquel universo infantil de juegos y juguetes con los que muchos de nosotros crecimos y aprendimos lo que no nos enseñaban en la escuela. La necesidad nos despertó la imaginación para inventar juegos que, además de facilitar nuestra socialización, nos llevaba a fabricar los juguetes que los Reyes Magos, a dos velas entonces, nos escatimaban. Pienso que tenemos sobrados motivos para recuperar el sentido y el papel que tuvieron aquellos juegos y juguetes cuando, de manera no del todo justificada, hemos hecho borrón y cuenta nueva de aquel pequeño mundo que era extraordinariamente creativo y que tan lejos estaba de la pasividad y la interacción condicionada que imponen hoy las pantallas de consolas, móviles y ordenadores. A partir de aquí, no está de más dedicarle cuatro rayas a la baldufa y al modesto trompitxol, objetos que, por lo que luego he visto, tienen un alcance que no conocía.

Para los más jóvenes que no conozcan la baldufa baste decir que es una pequeña pieza de madera, de forma cónica, que en su parte más aguda tiene un clavo encastrado, y que al enrollarla con un cordel y lanzarla al suelo adquiere sobre la punta un rápido movimiento de rotación que dura según es el impulso que se le da. Idéntico diseño tenía la ballaruga o trompitxol que hacíamos con piñas y tapones de corcho. En una reciente visita al ‘Museu dels Joguets de Figueres’ me sorprende que, lejos de ser un objeto de nuestras latitudes y nuestros pocos años, la baldufa es antiquísima y universal, como demuestra que haya aparecido en yacimientos celtas, mesopotámicos y egipcios. Aristófanes, Homero y Platón, la emplean como metáfora y hace más de 4.000 años ya la utilizaban los augures en sus vaticinios, según fuera la duración del baile y la forma en que quedaban al dejar de rodar. El Britisch Museum conserva una baldufa del 1250 aC., localizada en Tebas. Los griegos la llamaban strobilon, los romanos las tenían de piedra o bronce, y todavía hoy, -no es sólo cosa de niños- la hacen bailar en algunas tribus para que las semillas germinen y den buenas cosechas. En una vitrina del museo figuerense que mostraba peonzas de muchas formas y colores, se leía: «Objecte molt significatiu per la seva riquesa de referents i d’implicacions etnogràfiques, lúdiques, artístiques, tècniques, simbòliques i científiques». Sin ir más lejos, el giróscopo, instrumento que utiliza para orientarse la navegación marítima y aérea, y que permite estudiar la dinámica de los movimientos inerciales de los cuerpos –incluidos los astros del universo- se basan, por increíble que parezca, en el movimiento de nuestras humildes baldufes.

La jerga

Entre nosotros, la baldufa tenía su propia jerga: cul, cufoll o capoll era el rabo que salía en su parte superior y más ancha; panxa, ventre, costellam o cordonera, era el grueso de su cuerpo, y a la punta la llamábamos agulla o clau. En la Marina jugabamos a l’enclavada, a rotllo, a fer Rei y a codolar. Yo prefería hacerlo a temps de ballada, que ganaba el que conseguía que girara más tiempo; y a dur-la a la mà (la tirábamos al suelo y la recogíamos en la palma de la mano sin que dejara de girar). Solíamos jugar en equipos y en el nuestro teníamos a Santiago Miró, hoy incisivo escritor, que era imbatible: hacía saltar la baldufa como nadie y se la pasaba de una mano a otra. Si jugábamos a treure del rotllo, dibujábamos en el suelo un círculo grande y, respetando ‘la vez’, el primero lanzaba la peonza que, antes de que se detuviera, los demás, con sus tiradas, tenían que sacar del redondel. Ganaba el primero que lo conseguía y el que había lanzado la peonza que hacía de diana quedaba eliminado si sus giros no daban tiempo para que tiraran tres jugadores.