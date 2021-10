La posidonia, del payés al turista

Desde hace algunos años, con buen criterio, la posidonia que dejan en las playas los temporales del invierno no se retira hasta bien entrada la primavera, porque sabemos que protege y fija los arenales. Pero si en los julios y agostos quedara posidonia en algún rincón, convendría explicarle al turista que esta prodigiosa planta preserva la calidad de nuestra atmósfera, la trasparencia de nuestras aguas y, al retener las arenas, el buen estado de las playas. Y si le descubriéramos su carga de yodo y sus virtudes insecticidas, es muy posible que en vez de embarrarse con inútiles lodos, practicara un ecológico baño posidónico y se echaran una salutífera siesta en su mullidas márfegas naturales. Estoy convencido de que si se conocieran las virtudes de la Posidonia, se abriría una moda de insospechado atractivo. Y el hecho de que precisamente los fondos de nuestro Parque Natural sean los más ricos en posidonia de todo el Mediterráneo, -hoy Patrimonio de la Humanidad por los beneficios medioambientales que aporta-, nos proporciona un argumento que ningún otro lugar puede ofrecer.

Con ello no descubrimos el Mediterráneo. Ni es una boutade la propuesta. La prueba la tenemos en los usos que ha tenido la posidonia en nuestras islas, poco importa que nuestros payeses la llamaran ‘alga’. Lejos de ser un incordio, se aprovechaba, una vez seca, como abono, como forraje con las hojas desaladas y para echadero o cama de las bestias estabuladas, sobre todo, cerdos y caballerías. Las propiedades insecticidas de la planta contribuían a mantener sanos a los animales. Lo curioso es que el payés, sin saberlo, por mera experiencia, aprovechó sus efectos beneficiosos. Era algo, sin embargo, que se sabía desde hacía siglos.

El español Andrés de Laguna hizo un simpático elogio, en refrán bien humorado, de las virtudes de la planta que ya tenía como «infalible remedio contra las pulgas, las chinches que nos devoran los ojos y esas otras bestezuelas que llaman piojos». Aquí dejo los detalles de su hallazgo: «Entre los enemigos nocturnos que rompen nuestro reposo, ninguno tan cruel y pestífero como la chinche que se nos come a bocados y que, por su hedor infernal, mejor es darle salvo conducto que aplastarla, pues incluso muerta nos castiga con su infernal hedor. Nada es mejor contra ella que el alga marina como pude comprobar en mis carnes. Tras henchir un colchón y dormir en él, van para siete años y no he vuelto a sentir las chinches que me torturaban. Comunicado tan gran misterio a mis amigos, se divulgó de tal modo el milagro de la planta que iba sólo a muladares, que agora, aquistados crédito y fama, tiene más precio y aprecio que el algodón y la lana». El caso es que incluso el Papa Julio III, al que las chinches daban mal vivir y un dormir mucho peor, acabó descansando en almadraque algar que fue mano de santo contra los bichitos. Esta concurrencia papal al alivio algar fue tan efectiva que en los siglos XVI y XVII se popularizaron urbi et orbe los colchones algares, primero en Roma, luego en Venecia y, finalmente, en todos los pueblos costeros mediterráneos, particularmente en los italianos.

Uso medicinal

Otro uso de la planta que algunos payeses todavía recuerdan es el medicinal que, por cierto, hoy tiene fundamento científico probado. El botánico leridano Pío Font Quer, doctor en farmacia y licenciado en ciencias químicas, dejó bien sentado en el Dioscórides (cap. 3, Lib. III) que la Posidonia que él llama ova marina es especie aperitiva, vulneraria, astringente y capaz de aliviar las enfermedades bronquiales con el sencillo ardid de hacer dormir al enfermo sobre una almohada rellena con las listadas hojas de la planta, eso sí, bien limpias y secas. Luego he sabido que, todavía hoy, en Marruecos y Egipto, utilizan la posidonia para curar las afecciones bronquiales y enfermedades de la piel. Y en nuestro medio rural, según me dicen, algunas mujeres utilizaban las hojas verdes de posidonia, molidas y mezcladas con alcohol, para darse friegas y atenuar el dolor de las varices; y macerando las hojas frescas en agua de mar era infalible para combatir el acné, un uso que sacaba ventaja a muchas pomadas de laboratorio que de nada sirven. Y los rizomas secos de la planta, si se hacía una paella cerca del mar, se utilizaban como combustible.

El uso, sin embargo, más común que ha tenido la posidonia, ha sido en la construcción. En nuestras islas no se ha llegado a utilizar como en algunos pueblos costeros catalanes, en los que «els maons es feien mesclant terra i fulles ben seques de posidonia». En Ibiza y Formentera lo suyo ha sido usarla en el techado de las casas, como aislante, entre los cañizos que van sobre las vigas y las arcillas que, por encima, impermeabilizaban las cubiertas. Y nos quedarían, todavía, los usos industriales de la posidonia. Si en la antigüedad se la conocía como ‘alga de vidrieros’ es porque se utilizaba en los embalajes, como separador y para amortiguar los golpes que en un traslado pudieran tener los cristales, algo que ya se hacía en Venecia y Roma.