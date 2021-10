El rancho de los pescadores

Corre la romántica idea de que la cocina marinera que encontramos en la sofisticada restauración de nuestros días tiene su origen en los ranchos que los pescadores, pero es una verdad a medias. Puede ser cierto, eso sí, que el sofregit de peix esté en la base de muchos platos de pescado. De lo que no cabe duda es que los pescadores, por razones obvias, han tenido la mar como despensa. Los que faenaban en barcas de arrastre han tenido siempre una gran variedad de pescado porque en sus mallas entran todos los peces, pero la olla del llaüt era más modesta: se vendían en la Peixeteria las capturas de más precio y la tripulación de la barca se quedaba con el sufrido jarret, que, siendo excelente y aunque se acompañara de patatas, arroz o gruesos fideos, era el pan nuestro de cada día. Y nadie se quejaba.

En el bar Pou, un viejo pescador que faenó varios años en aguas de Tarragona y que, ya jubilado, vive retirado en Ibiza donde hace años reside su hija, me deja usar la grabadora para recoger sus recuerdos, pero no quiere salir en los papeles. Sólo me da su nombre, Ciril, Coc de malnom. Me deja su relatoría en catalán que espero no traicionar al traducirla. Lo primero que me dice es que lo normal, antes de hacerse a la mar, era hacer una sustanciosa merienda-cena al anochecer, pero temprano, a las 5 o poco más en invierno y sobre las 7, todavía con sol en verano. Alguna vez, sin embargo, si salían con prisas, los fogones se encendían mientras mareaban o, como comenta, «s’esperava a tenir les peces calades i la barca fondejada amb el ferro donat per la popa, perquè així no ens moviem tant».

La liturgia era siempre la misma. Mientras uno pelaba patatas y otro troceaba las cebollas y tomates para el sofrito, el que hacía de cocinero encendía el fuego con las astillas que con una hachuela sacaba de cualquier cajón, –«si vols encendre foc, hauràs de fer estelles d’un caixó»-, añadía carbón y para que el fuego no creara problemas con los bandazos que daba la barca, el fogón se encastraba en una caja que lo mantenía sujeto o se colocaba sobre un trípode de hierro colado que, muy pesado, evitaba que el fogón se moviera. La olla que se utilizaba, de cobre o de hierro colado, era especial, estrecha de boca y ancha de culo, con mucha base para que no volcara. Se solía hacer el fuego sobre la escotilla metálica que quedaba detrás de la timonera, lugar en el que el balanceo de la barca era menor. Se cocinaba con mucho aceite y cuando las patatas, los fideos o el arroz, anaven pel darrer bull, se añadía el pescado.

El toque final era un alioli rehogado que no se hacía demasiado fuerte. La olla se volcaba enseguida en un lebrillo, el patrón hacía el taste y todos atacaban el rancho con la cuchara de madera. Sin contemplaciones. El hervido quemaba, pero para no perder comba nadie soplaba. Quien se distraía no comía. «A qui badava no li tocava».

Mejor sardinas que nagostas

Otras veces, hacían sardinas a la brasa. Ciril me dice que las prefiere a las langostas: «Us puc assegurar –apostilla- que qui no ha menjat sardines d’aquesta mena, acabades de pescar, no sap ni sabrà mai com en pot arribar a ser, de bo, aquest peix. El que soliem fer era amanir un parell de llesques de pa amb oli d’oliva, hi posàvem a sobre 4 o 5 sardines torrades al caliu, cloíem les llesques, pitjàvem fort i, ben esclafades, les sardines, el contingut vermellós de la tripada sortia sucós i ho impregnava tot. Era una cosa única, exquisida, suculenta». Pienso que Josep Pla, no lo explicaría mejor. Ciril me ha abierto el apetito.

Lo de comer a destajo se justificaba porque la gente de mar solía hacer únicamente 2 comidas al día. A media mañana, un almuerzo-comida de plato único sin postres, y una merienda-cena, más copiosa, a la caída de la tarde. No se desayunaba. Bastaba un carajillo y había quien despabilaba con un suisser o con la barreja, vi dolç i aiguardent. Y si la comida se hacía en casa porque el temporal impedía que salieran las barcas, no cambiaba la dieta. En vez de olla se utilizaba una cassola de terrissa y si faltaba el pescado fresco se echaba mano del bacalao que entonces era comida de pobres. A veces, se entablaba el mal tiempo y la cazuela quedaba viuda, sin bacalao, sólo con los fideos, el arroz o las patatas. Quedaba el recurso de «les sopes de pa i l’arengada. I es feia coixí amb força llesques de pa. El pa era sagrat! I la carn una cosa excepcional».