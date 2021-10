Fallido edén

‘La mejor voluntad’ abunda en la peripecia de un edén particular. Ese paraíso es una granja en Pensilvania concebida por un hombre caracterizado como un Hipias moderno, alguien capaz de levantar una casa con sus propias manos, de excavar pozos naturales, de cultivar campos y colinas, de crear delicadas piezas de ebanistería, de pastorear ovejas y cabras, de vivir sin dinero y sin electricidad. Pero a ese lugar incontaminado, en el que no han penetrado los lares y penates del consumismo y de la codicia, le llegará su hora a manos de un azar que ninguna pedagogía es capaz de contener, y que en esta fenomenal historia de orgullo, caída y redención se encarnará en el más joven de sus personajes: Tom, el hijo de siete años del protagonista y narrador. No en vano ‘La mejor voluntad’ es una reflexión acerca de lo frágil de cualquier certeza y la importancia de convivir con el fracaso. Como Smiley nos recuerda: «Todos los cuentos enseñan que hay que pensárselo muy bien antes de pedir un deseo». No sea que se cumpla, añade agradecido este lector.