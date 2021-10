La bailarina de las mareas de Ibiza

Son moluscos gasterópodos marinos, pero moluscos que parecen no tener concha. En realidad, las liebres de mar tienen una concha atrofiada en el centro del cuerpo, que está rodeado de unas grandes alas que confieren a su movimiento una gracia especial; avanzan en el agua como si fueran mariposas en el aire, pero mariposas con alas ondulantes. A menudo se las compara con bailarinas, mecidas por las corrientes en la zona infralitoral, donde aún alcanza intensamente la luz del sol y donde el efecto del oleaje es intenso. Cuando duerme, posada en alguna roca, la liebre de mar se cubre cuerpo y cabeza con las alas (parápodos, técnicamente) y parece una empanadilla.

El nombre común de liebres de mar se debe a los dos rinóforos, como pequeños cuernos de piel enrollada, que tiene sobre la cabeza y que debieron recordar a las orejas de una liebre terrestre a quienes popularizaron el nombre. Cuando se avanzó en el conocimiento de los océanos, muchos de sus habitantes fueron recibiendo los nombres de aquellas especies terrestres ya conocidas a las que –aunque fuera vagamente– pudieran parecerse.

En las Pitiusas las liebres de mar no son raras y pueden verse en las playas y puertos, danzando cerca de la orilla o ramoneando en los prados de las algas de las que se alimentan. Pertenecen al grupo de los opistobranquios, las babosas de mar, que suelen estar representados por especies mucho más pequeñas y muchas de ellas grandes desconocidas. Las liebres, del género Aplysia, son los opistobranquios mas grandes, y las dos especies más comunes en las islas –Aplysia fasciata y A. punctata– pueden medir veinte o treinta centímetros. Hay una tercera especie, A. parvula, que se creía que no era tampoco una rareza en el Mediterráneo (tanto oriental como occidental), pero un estudio publicado en 2019 en Zoological Journal of the Linnean Society apunta a que se están confundiendo las especies y que muchos de los ejemplares que se identifican como A. parvula son en realidad A. punctata. Lo cierto es que se trata de especies con gran variedad entre individuos, con diversos morfotipos, y la identificación no siempre es sencilla, excepto, quizás, en el caso de la especie A. depilans, que tiene los parápodos unidos por dos puntos. En cualquier caso, todas las referencias y citas apuntan a que la liebre A. punctata es la más habitual en el litoral balear. Sin embargo, si ves a una bailando en la columna de agua, nadando como una bailarina, es probable que se trate de Aplysia fasciata, ya que las otras especies no suelen nadar sino deslizarse sobre las algas y rocas.