La lucha de clases: 'La asistenta'

Acostumbramos a pensar que la clase media, la que te permite tener coche, salidas al cine y vacaciones en el mar, está exenta para siempre de experiencias relacionadas con el hambre, el desahucio o la mendicidad. Sin embargo, todo es posible con las fluctuaciones de la economía y las incertidumbres de la vida. Una mujer estadounidense quiso recordárnoslo hace dos años con Maid, uno de los libros más vendidos de 2019 en Estados Unidos, incluido en la lista de The New York Times.

En esta novela, Stephanie Land nos cuenta su experiencia como usuaria de entidades solidarias, bancos de comida y como madre soltera. Pese a que Land nació en una familia de clase media, desde muy joven tuvo que depender de la solidaridad de otros después de que naciera su hija. Como madre soltera, Stephanie tuvo que hacerse cargo de las facturas. Decidió trabajar de limpiadora y durante muchos años estuvo viviendo por debajo de la línea de la pobreza.

Sin embargo, trabajó lo suficiente como para no cejar en su intento de escribir. Consiguió una beca para estudiar escritura creativa en la Universidad de Montana. De ahí surgió Maid, su primera novela, que ahora es adaptada para la pequeña pantalla por Molly Smith Metzler, showrunner y guionista de otras series como Shameless, Anne with an E y Orange is the new black. La serie, titulada La asistenta, está protagonizada por Margaret Qualley, hija de la afamada actriz Andie McDowell, conocida por sus papeles en Cuatro bodas y un funeral o Atrapado en el tiempo. La veterana actriz también aparece, precisamente, interpretando a la madre de la protagonista. En la producción también aparecen Billy Burke (Crepúsculo) y Nick Robinson (A teacher).

No es la primera serie para la joven protagonista, ya que era conocida por su papel en The Leftovers, pero su nombre comenzó a pronunciarse más a menudo a raíz de su participación de Érase una vez en Hollywood, de Tarantino.

Para llevarla a cabo, la showrunner ha contado con otros nombres de la pequeña pantalla, como Toby Levins, director de películas como Agosto, protagonizada por Meryl Streep o The Company Men, con Ben Affleck.

Netflix estrena hoy la producción. No habrá una segunda temporada. Pero lo que sí tiene que haber, sí o sí, son historias como esta en la pequeña pantalla.