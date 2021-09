Unas carreras de trote en s'Alamera

El 10 de julio de 1948 se celebró la primera carrera de trotones en Ibiza. No había hipódromo y los seis caballos con sus jockeys partían de Can Sifre. La crónica del Diario de Ibiza, publicada tres días después, destacaba que «millares de personas se situaron a lo largo de todo el trayecto para presenciar la carrera». «Nunca vimos multitud tan grande en esta isla para presenciar unas pruebas». No en vano, se trataba del acto principal programado por el día de Sant Cristòfol, una de las festividades más importantes de la época. Tras recorrer 2.050 metros, los participantes cruzaron la meta en s’Alamera, entre «salvas de aplausos» del público llegado de todas partes de la isla.