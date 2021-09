De aquellos juegos y juguetes

Los juegos, nos descubrieron habilidades, mejoraron nuestros reflejos y nos hicieron inventores, fueron un ejercicio impagable de socialización y nos enseñaron a respetar las reglas del juego, a saber ganar y a saber perder. Los juegos, en definitiva, nos enseñaron a vivir. Y si al recordarlos ahora recuperamos un paraíso que perdimos demasiado pronto, tanto mejor. Aprovecho para felicitar a quienes conservan juguetes de su infancia, aunque sólo sea por lo estupendo que resulta comprobar, muchos años después, que no todo lo destruye el tiempo. Regalos que nos traían los Reyes Magos nos proporcionaban, valga la redundancia, una ilusión ilusoria. El juguete manufacturado dejaba poco espacio a la imaginación. Los juguetes más aparentes, los que tenían los niños ricos, -muñecos mecánicos, trenes y coches eléctricos-, eran más para mirarlos que para jugar. La diversión, en todo caso, estaba en destriparlos y verlos por dentro, audacia que nos ganaba una bronca. Incluso los juguetes que llamaban didácticos eran un muermo. ¿Quién no recuerda los Juegos Reunidos Geyper? Uno podía dormirse jugando al parchís, a las damas o a la Oca del tiro porque me toca. Completar el puzle de un paisaje tirolés con mil cartoncitos o construir un barco o una casa con las piezas de LEGO valía para una vez o dos, pero luego era ya repetir siempre lo mismo. Jugar era otra cosa. Afortunadamente, nosotros teníamos juegos más pedestres y divertidos para cada momento y para cada lugar, fuese en casa, en la calle o en el patio de recreo.

Los juguetes en los años 50 eran escasos. En la calle Azara jugábamos al futbol con una vejiga de cerdo que nos regalaban en ca na Félix y nos inflaban en casa Serapio. En la carpintería de Juanito de s’Artillera, en la calle Castelar, que fabricaba ataúdes, conseguíamos palos que convertíamos en espadas de madera.

Y con las ruedas de las bicicletas desahuciadas hacíamos aros. trapicheo con canicas y tebeos nos hizo expertos comerciantes y fuimos cazadores de ranas en los estanques del Parque, de lagartijas en las murallas, que atrapábamos con el nudo corredizo (escanyador) que hacíamos con el verdugón de la cúgula, de anguilas en las acequias de ses Feixes, de cangrejos y pulpos en la escollera del Muro y de murciélagos con una caña en la que atábamos trapos blancos que volteábamos hasta marearlos.

Crucificados

Y más se mareaban, pobres bichos, cuando, crucificados, les obligábamos a fumar. En el año que pasé en Sant Joan, aquellas artes cinegéticas fueron ya profesionales: cavábamos un hoyo en el bosque, lo llenábamos de agua y lo cubríamos parcialmente con una pirámide de cañas -precioso trabajo artesanal- que sostenía y mantenía medio abierta un palitroque que sujeto con un cordel sosteníamos escondidos y, cuando un pájaro entraba a beber, dábamos un tirón, la pirámide caía sobre la poza como una jaula y allí teníamos el pájaro vivo, casi siempre un jilguero. También utilizábamos una red, pero nos la requisó mi padre, que era guardia civil. Más peligrosas eran las bombas de carburo que nos enseñó a fabricar el grandullón de la panda, Ángel Alfaro López, que no sé dónde ni cómo conseguía el carburo. Lo explosionábamos en sa Taulera, lejos del pueblo.

En un hoyo que hacíamos en el suelo dejábamos cuatro piedras de carburo, grandes como castañas, vertíamos agua sobre el carburo que enseguida hervía y burbujeaba, colocábamos encima y boca abajo las latas a las que habíamos agujereado el culo con un clavo, tapábamos parcialmente el hoyo y con una tira de periódico retorcido como mecha se encendía el invento y ¡¡booom…!! , las latas saltaban por los aires. No siempre fuimos tan salvajes. Eran más inocentes las carreras de caracoles, o las competiciones con aviones de papel que ganaba quien conseguía que volara más lejos.

Fabricábamos muchos otros juguetes. Hacíamos peonzas (baldufes) con piñas a las que les dejábamos el rabo, colocándoles un clavo en su extremo cónico. Éramos expertos constructores navales con corchos, conchas de sepia y carrasca de pino. Fracasamos, en cambio, con las cometas. Utilizábamos trozos de sábanas viejas, cañas y hojas del Diario de Ibiza, pero no hubo manera. El viento las destrozaba en el primer vuelo.

Pistola de pinzas

Nuestras materias primas eran botes, cajas de cartón y madera, botellas y sobre todo las cañas que utilizábamos como cerbatanas para disparar en las distancias cortas, con un buen bufido, granos de arroz. También nos servían para hacer pequeñas flautas con papel de fumar. Un artilugio tontorrón pero entretenido era la pistola que hacíamos con las pinzas de los tendederos.

En las batallas campales que teníamos con las pandillas de la Penya, la Bomba y Sant Elm, eran indispensables los arcos de sabina y los tirachinas que hacíamos con la horquilla de una rama y una goma que fuese fuerte. Era nuestra mejor arma. Bartolo, uno de los nuestros, tenía una puntería endiablada y era capaz de tumbar un gorrión a 6 o 7 metros.