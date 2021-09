Memoria arbórea de les Balears

Dice Rafel Mas Ferrer, técnico de protección de especies de la dirección general de Espacios Naturales y Biodiversidad, que algunos de ellos «son ancianos venerables y como tales merecen un respeto, otros son los últimos testimonios de algunos rasgos etnológicos que ya han desaparecido». En este sentido Mas Ferrer pone el ejemplo de las alzines fumadores bajo las cuales los obreros del campo se paraban a descansar para fumar. La monumentalidad, el porte o la magnitud son los rasgos visibles que pueden hacer a estos árboles merecedores de protección. Sin embargo, también se valora que estén ligados a algún hecho histórico o cultural que los convierta en únicos.

Además de este carácter de grandiosidad, Mas Ferrer destaca que estos árboles, en sí mismos, son una reserva de biodiversidad ya que alojan multitud de organismos vivos como insectos, hongos, mamíferos o pájaros que hacen sus nidos. «Son un patrimonio vegetal de un valor incalculable. Respetarlos es en definitiva respetarnos a nosotros mismos, a nuestro patrimonio natural y cultural», resume. Para Mas Ferrer sería injusto destacar a unos por encima de otros. Sin embargo, finalmente menciona «el Pi de Can Besoró (Ibiza), las Figueres de Can Toni Mestre (Formentera), El Drago del Llatzaret y los Ullastres del aeropuerto (Menorca), el Xiprer americà de Son Nét, el Pi dels Caüll; y el Teix de Sa Granja (Mallorca)».

La propuesta de catalogación puede partir de un particular o de la administración que también podría actuar de oficio a través de la propuesta de un técnico o un agente medioambiental. «Normalmente se proponen árboles con unas características especiales, se visitan y se toman medidas biométricas como la altura, perímetro de la base, perímetro del tronco normal (a 1,30 metros), diámetro y perímetro de la copa, configuración del árbol, interés de la especie y antigüedad del ejemplar».

Además, menciona Mas Ferrer, que se recoge documentación histórica, fotografías antiguas y cualquier característica histórica o etnológica que pueda ayudar a valorar el ejemplar. El siguiente paso es la redacción de un informe de valoración del árbol, aunque no todos acaban formando parte de este registro. «Algunos no tienen interés para el Catálogo Balear, pero sí en el ámbito municipal». De hecho, Mas Ferrer menciona que algunos municipios como Calvià o Marratxí tienen su propio catálogo: «Sería muy interesante que otros municipios se sumaran a esta iniciativa e incluyeran su patrimonio arbóreo», opina el técnico.

Según Mas Ferrer lo más habitual es que, cuando el árbol a proteger está en una propiedad privada, se acuerda con los propietarios la declaración: «No suele haber reticencias puesto que son conscientes de su patrimonio y muchas veces son ellos mismos los primeros interesados en su protección y cuidado», destaca Mas Ferrer quien solamente recuerda un caso en que los dueños se hayan opuesto a la catalogación.

Que un espécimen entre a formar parte de esta lista, comporta una serie de obligaciones por parte de sus propietarios. En primer lugar, han de informar sobre cualquier problema que pueda presentar, pero no pueden actuar por su cuenta. «Los propietarios han de cuidar de los ejemplares y procurar que estén en buen estado, si el árbol está en un jardín, se pide que se mantengan los riegos necesarios para la especie y que no se altere el entorno inmediato». La administración, por su parte, ha de dar asesoramiento técnico y asumir los costes de las medidas necesarias para la conservación del árbol. No se dan, en cambio, ayudas directas para su mantenimiento. «Se acaba de aprobar un proyecto muy ambicioso de Gestión y Conservación del Arbolado Singular de Baleares con el que se pretende llevar a cabo una serie de actuaciones sobre cada uno de los árboles que lo requiera, mejora de señalización y de divulgación», explica Mas Ferrer.

Desde su creación en 1992 han desaparecido ocho árboles del catálogo y algunos ejemplares de siete conjuntos de árboles. Como caso emblemático Mas Ferrer menciona el bellaombra de la plaza de la Reina de Palma: «Un día nos sorprendió la noticia de la rotura de una rama que dejó a la vista una grave proceso de infección del árbol que derivó en una pudrición descontrolada». Como recuerda Mas Ferrer, estos ejemplares han llegado a ser monumentales y grandes a causa de su edad: «Todo ser vivo llega a un límite y muchos de estos árboles entraron en el catálogo senescentes», concluye.