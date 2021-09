L’any 1874 va ser també un any on el dragat i neteja del port continuava sent una prioritat i una necessitat i l’Ajuntament havia acordat dirigir-se al subdelegat de Rendes per demanar-li que posàs el zel més gran en la recaptació dels articles gravats que havien d’anar destinada a la neteja del port.

L’estiu d’aquell any, les autoritats municipals havien acordat crear una comissió -se’n creaven moltes i per molts de motius- per conèixer com es podria millorar el Col·legi de Segona Ensenyança, aprovat i posat en marxa la dècada anterior, i fomentar l’augment d’alumnat. La comissió les hauria de proposar a l’Ajuntament i aquest implementar-les i pensar com es podrien aconseguir recursos per fer front a les actuacions. La comissió estaria integrada per Guillem Ramon Colomar, Josep Sala Ferrer, Bartomeu Ramon i Tur, Narcís Puget Rabell, Joan Calbet i Joan, i Joan Gotarredona i Joan.

L’estiu d’aquell any, les autoritats municipals havien acordat crear una comissió -se’n creaven moltes i per molts de motius- per conèixer com es podria millorar el Col·legi de Segona Ensenyança, aprovat i posat en marxa la dècada anterior, i fomentar l’augment d’alumnat. La comissió les hauria de proposar a l’Ajuntament i aquest implementar-les i pensar com es podrien aconseguir recursos per fer front a les actuacions. La comissió estaria integrada per Guillem Ramon Colomar, Josep Sala Ferrer, Bartomeu Ramon i Tur, Narcís Puget Rabell, Joan Calbet i Joan, i Joan Gotarredona i Joan.

En aquest context, la Revista Balear de Literatura, Ciencias y Artes editada a la impremta de Felip Guasp i Vicens de Palma publicava dues cartes escrites pel prevere Josep Rullan uns anys abans. L’Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera (AHEIF) conserva les dues cartes dins l’arxiu d’Enric Fajarnés Cardona.

Amb l’excusa de descriure els costums d’Eivissa a un amic, Josep Rullan fa un relat deliciós i una interessantíssima descripció de com érem i com vivíem en el segle XIX. A més, és una explicació molt allunyada de la visió negativa que els mallorquins solien transmetre de naltros als visitants que arribaven a l’illa gran i manifestaven interès a conèixer les Pitiuses. Rullan ho feia perquè ‘...els homens sempre parlan mal de lo que no saben y desprecian lo que no tenen conegut…’. Certament, d’això no n’escapam tampoc els eivissencs. Parlarem avui de la primera carta i com la manera d’expressar-se és tan interessant que ens hem estimat més reproduir literalment alguns paràgrafs:

‘...Lo primer de tot t’hauré de dir que Yviça, germana y veinada de Mallorca, es tan desconeguda dels mallorquins com diferent en el vestit … que noltros tenim una idea falsa y errada del seu carácter y costums, que jo que visch al mitx d’ells no’t se explicar la causa de tal error, ó no dirte que á Mallorca sols hi arriben las cosas dolentes, … que en ninguna part del mon en faltan…’.

La ciutat i la pagesia

Destacava la Catedral, les murades, les dues estàtues que hi havia al portal de ses Taules de les quals explica que ‘...aqui els atlots romperen el cap á pedradas molt antes que vengués la República. Continuava amb la Marina, que es distingia per la varietat d’olors i no d’aromes, deia, suposam que per la fama de bruta que tenia la ciutat, en especial el raval i el port. Deia que a la plaça pública hi havia molt bon peix i millor carn i ‘...uns melons, y unas sindrias, y unas cols que cuan venen á Mallorca fan avergonyir las nostras; mes una cosa hi falta en aquesta plaça y que abunda molt á Mallorca: ho dich sens orgull, son las carabasas, s’enten d’aquellas que se fan devés Muro y la Pobla…’. Hem d’anotar aquí que el mercat de fruites i verdures, i la peixateria i carnisseria, dos edificis pròxims, s’havien acabat de construir a final de 1872 i subhastat les parades a principi de 1873. Continuava dient que segons li havia comentat una eivissenca a la nostra illa només es conreaven carabassons ‘...que els estojen o’ls deurian estojar -guardar, reservar- pels estudiants mallorquins qui van a cercarlos…’. Després d’aquestes anotacions del que considerava més interessant de Vila passava a la pagesia perquè segons ell, amb raó, era a la part forana ‘...es ahont s’hi conservan las vertaderas costums antiguas’.

Els eivissencs

‘Has de saber que en general los ivicenchs son amorosos, hospitalaris y tenen un lletguatje tan cristiá, que totas las seuas conversas respiran religió … en ninguna dexarán de mesclarhi ab molta propiedat el nom de Deu. Son molt reservats ab las personas que no conexen y respectan de tal manera la llibertat individual y la respectavan ja mols de sigles ántes que la Revolució s’umplis la bosa d’aquesta paraula. Tot i que segons alguna font el prevere va escriure les dues cartes el 1867, la menció que fa de la República (potser la I que durà menys de dos anys, de 1873 a 1874) i de la Revolució (potser la de setembre de 1868 que va fer fora del tron i d’Espanya a Isabel II) indueix a pensar que les va escriure més endavant.

Continuant amb la carta, segons el seu autor, el millor exemple de llibertat individual que practicaven els eivissencs era que després del solpost, per conèixer una persona que un es trobàs pel carrer s’hi havia d’acostar molt perquè el costum era deixar de saludar-la encara que fos coneguda, a no ser que l’una cercàs l’altra. Tenia raó el bon home: el costum i la millor prova de discreció, quan dues persones es creuaven pel carrer o en un camí, era fer com si no s’haguessin vist. Era la millor manera de no saber on anava ni d’on venia l’altre i no encertir. El costum era tan arrelat que si una persona es dirigia a un altre això es considerava un insult. Rullan afegia que ‘...a Mallorca antigament també hi devia eser aquesta costum y’s degué perdre segurament quant se maná que ningú sortís de nit de casa seua ab capa llarga ó sense llum…’.

Aleshores les salutacions de rigor quan dues persones es trobaven de dia i no es coneixien eren:

-Alabat sia Déu

-Per a sempre

Aquesta fórmula també era usada pels mallorquins, però en el seu cas tant si era de dia com si era de nits.

Els infants

La carta també descriu aquest costum tan arrelat entre els eivissencs de no dir que sí la primera vegada que ens ofereixen alguna cosa; bé, de no dir mai ni que sí ni que no de manera clara i contundent, no ens enganyem. Es considerava de mala educació: ‘...Gastan també moltas paraulas ab cerimonias y per necesidat que tengan d’una cosa y en especialidat de menjar, ja may la acceptarán la primera vegada que s’els oferesca. Te divertirias molt al mateix temps qu’et mouria’l cor el veure á un infant en una casa esterna en el acte de oferirli menjar’. I reprodueix el que podría ser una conversa típica i habitual en aquests casos:

-Vamos, Catalineta, preniu aquest pá!

-No, gracias, que sia per vos.

-Preniulo, que sa vostra mare n’estará contenta, preniulo!

-No, jo no tench mica de gana.

-Vamos, no us fesseu pregar!

-Gracias, axi mateix, Deu vos ho pach.

Y fins que le hi posan dins las mans, aquell infant continúa fent ceremonias…’

Aquest cerimonial s’allargava encara més si qui oferia el menjar o el dolç era una persona gran. Destacava l’escrit que tothom es tractava de vós, fins i tot els pares quan es dirigien als seus fills, per joves fossin.

La Il·luminació

Abans del vaixell vapor que comunicava Eivissa amb Mallorca i la península ocasionalment, només es feia llum artificial amb l’oli i la teia. A l’hivern el foc amb el qual s’escalfaven servia també per fer llum. Això ho il·lustra el prevere amb un nou exemple:

‘...Un vespre vatx anar á una casa que no era ni de las mes ricas ni de las mes pobres, ahont vaix trobar á la familia que sopava, prop de la taula hi havia una teula posada á modo de fester que sostenia una estella de teya encesa, y com no donás claror á bastament l’amo la prengué ab la má esquerra y sens dexar de menjar feya llum á tots els qui estaven á la taula…’.

El menjar

L’autor ens descrivia també com a molt pulcres amb la roba i encara més amb el menjar. Deia l’autor que per pobres fóssim tothom menjava amb cullera i forqueta i trobàvem els eivissencs molt estrany que a Mallorca fos tan general menjar amb els dits ‘... cosa que ells no poden veure…’.

Segons ell, els eivissencs també érem frugals. No es podia malbaratar res perquè mai se sabia com aniria la pròxima collita i com s’hauria d’allargar el que es tenia, com a qualsevol lloc per altra banda. Es menjava calent una vegada al dia i no es bevia fins que un no es trobava ple i mai si menjaven calent perquè, deien, això conservava millor la dentadura. Ell donava fe de que els eivissencs la tenien molt bona i molt blanca.

Ara bé, tot i que només feien un plat calent per jornada ‘...ni fan mes q’un sol aguisat o cuinat que diuen ells..’ menjaven tres vegades al dia, com els mallorquins i per la nit solien sopar el que els havia quedat del migdia, però sense escalfar-ho.

També reconeixia el bon home que fèiem bon ús de l’aiguardent, però no n’abusàvem i no hi havia borratxos ni sabíem el que eren. I això que a tots els pobles hi havia tavernes però mai s’hi veia gent entretinguda, xerrant o escoblejant -conversar animadament- com ho fan á Mallorca.

Les feines

‘La vida dels ivicenchs es la que manco se separa de la naturalesa: ells nomes van de pressa al temps del sembrar y del cullir; en las demes temporadas del any viuen ab completa calma; dormen fins que tenen son: menjan quant tenen gana, aplegan llenya, fan corda, espardenyas, sarrias y senayas y tot lo que necesitan p’el seu servici,… son molt enginyosos…’. Ara bé, reconeixia, tal com també va reflectir anys després el Pla de Millores d’un altre mallorquí il·lustre, Miquel Gaietà Soler, que estàvem molt endarrerits en agricultura perquè ens pensàvem, segons Rullan, que en haver sembrat ja no calia fer res més que esperar. Igual que Gaietà Soler, el prevere també pensava que serien necessàries moltes millores.

Contrasta aquesta visió tan agraïda amb la impressió que es va emportar el primer bisbe d’Ibiza i Formentera, Manel Abad y Lasierra, que havia arribat l’any anterior a la publicació d’aquestes dues cartes i va signar un informe menys favorable quant a la visió que tenia dels homes de l’illa, al contrari que les dones, molt més treballadores segons el seu parer. Continuarem.