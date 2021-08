La voz de las piedras

Párvulo en La Consolación, en el bolsillo de mi bata de rayas llevé durante mucho tiempo una guija que encontré en cala d’Hort, negra, de extraordinaria lisura, ovalada y pequeña como un huevo de paloma. Su tacto suavísimo me tranquilizaba cuando sor Sofía me reñía si me trabucaba al silabear aquel trabalenguas tontorrón que todavía recuerdo: «El cielo está enladrillado, quien lo desenladrillará, el desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será». Es muy posible que el confortamiento que obtenía al acariciar aquel pequeño guijarro sea la causa de que hoy coleccione piedras. No cualquier piedra. Sólo las que me llaman la atención, las que desde su silencio me dicen algo. Hoy sé que las piedras no son mudas. Las piedras hablan y tienen alma. No me extraña que William Blake dijera que «todo un universo cabe en un grano de arena».

El tiempo que hace –el sol, el viento, el mar y la lluvia- y el tiempo que pasa –los siglos, los años, los días– son las manos que conforman la materia que parece ciega y no lo es. Lo más probable es que tenga una finalidad que desconocemos. Me pregunto si hay algo que no sea necesidad en el orden sorprendente del universo. Cautivado por la belleza de los campos, de los árboles y también de las piedras, un buen día le pregunté a Hormigo, al escultor y al amigo, si existe arte en la naturaleza. Y para mi sorpresa me dijo que no: «El arte –comentó- sólo está en la percepción, sólo puede darse en la vivencia. La naturaleza puede suplantar al arte, pero el arte no puede sobrevivir sin la naturaleza. Esto explica que el artista tenga en ella su principal magisterio. De la naturaleza aprehendemos formas, texturas y colores, todo lo que luego volcamos en pinturas, músicas y poemas. Yo, ya lo ves, lo hago en los troncos de los olivos».

Un día, hace ya muchos años, entre los cantos rodados de es Codolar –dilatado cordón de piedras que protege los estanques salineros de las embestidas de la mar-, un paisaje genuino y abrupto que los turistas no visitan, encontré una piedra antropomórfica, blanca, de unos 35 centímetros. Fue la primera de las que luego he reunido. La cogí porque en ella creí ver el torso de un guerrero.Todavía me pregunto por la historia geológica, posiblemente submarina, que le ha dado la singular forma que ahora tiene. Las calizas y areniscas que tanto predominan en Ibiza y Formentera las trabajan con facilidad los meteoros, dejándonos un increíble microcosmos de insospechada belleza, un mundo numinoso en el que se solidifica y condensa la materia ciega. El caos en la piedra se hace cosmos. Estas pequeñas piedras me han enseñado a darle más importancia al hecho de mirar, que es mucho más que ver. Y es que la mirada focaliza, hace extraordinario lo ordinario y da valor a lo común y lo pequeño que siendo significativo pasamos por alto. Walter Benjamin y Hausmann admiraban en el porxo de la casa payesa las pequeñas sillas de enea que, como decían, bien podía estar en un museo o en una galería de arte junto a las pinturas y esculturas que admiramos. A mí me ocurre lo mismo con algunas piedras. Geólogos y poetas nos descubren el sentido y la belleza de ese universo mineral, aparentemente anodino, aquietado y hermético de las piedras que desafían el paso del tiempo. Miquel Martí i Pol nos lo dice muy líricamente: «Tal vegada el relleu del temps és aquesta profunditat immòvil de la pedra, darrera de la qual s’endevinen respostes a preguntes potser mai formuladas. Qué hi pot haver més enllà? La paraula s’atura al caire viu del jeroglific i no sap expresar-ne la certesa».

Tiempos líquidos

Y no es diferente lo que nos dice Carme Riera: «Desprès de mirar molta estona les superficies de les pedres, plenes d’engrunes, esberles, crestalls i protuberàncies, dubto que procedeixin exclusivament del tracte amb els elements o siguin fruit de l’erosió. Penso, per contra, que están sotmeses a sensacions i commocions misterioses que només una contemplació quasi mística farà descifrables».

En estos tiempos líquidos, fraudulentos, convencionales y de vana vacuidad, en el que se nos ofrecen productos supuestamente artísticos y geniales, uno descansa en la modesta y ascética belleza de las piedras. En sus sugerencias visuales y en sus atractivas asperezas hay simbolismos a medio revelar que sólo si educamos la mirada vislumbramos. Teilhard de Chardin es, posiblemente, quien mejor ha sabido ver la chispa espiritual que anida en el corazón de la piedra: «La Materia es el Medio Divino en el sí del cual vivimos inmersos. La Materia se nos ha dado para que nos ejercitemos y podamos introducir en ella nuestro corazón y el Espíritu que mueve el Universo».