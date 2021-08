Una ventana al ayer

El personal ha hecho sus recados y regresa a casa. Todos han comprado el billete de su corto viaje en el bar Añón que no vemos, pero que está en la misma acera donde forman un pequeño corrillo los viajeros. Cualquier mesa del bar le ha servido al chofer de taquilla para expender los tickets que, en este caso, pueden ser para Sant Miquel, Sant Joan o Santa Eulària, porque estos eran los destinos de los coches que estacionaban donde está el que vemos. El de Portmany tenía su parada junto al Marisol y el de Sant Josep frente a can Riquet. El vehículo de la fotografía es todavía de gasógeno. Le llamábamos camión porque, además del pasaje, cargaba en la baca toda clase de bártulos y mercancías, sacos, cestos, lecheras que de vuelta al campo van ya vacías, jaulones con gallinas y, tal vez una azada comprada en la ferretería a Paco Lleig, alias de un hombrón de tierno talante, pero que, poco agraciado de rostro, nos infundía a los niños un enorme respeto. En un mundo de carros y bicicletas, los ‘camiones’ eran una institución, el único servicio público con los pueblos, aunque no con todos. En la delantera del vehículo, nosotros, niños entonces, veíamos dos ojazos en los enormes cristales de los parabrisas, una gran narizota en el prominente morro del motor, gordos mofletes en los guardabarros y, más abajo, en el parachoques, un enorme bigote.

Al otro lado de la calle vemos la fachada porticada del Pereira, teatro que merece un libro y que nosotros ya conocimos como cine. Mantiene todavía, en mayúsculas, el rótulo de FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS, cosas de aquellos años. El Pereira era más que un cine. Fue un espléndido saloon con puerta batiente en una película del Far West que, en vis cómica, se rodó allí con Manolo Morán como cherif y protagonista. El Pereira que recuerdo tenía el aire de casino de pueblo, era ruidoso y olía a tabaco. La cafetera resoplaba como la locomotora de un tren y en las mesas sonaba en la marmolina de las mesas el chasquido de las fichas de dominó. El Pereira era un mundo. Ocupaba toda una isla entre las calles de Abel Matutes, Comte del Rosselló, Pere Sala y el Parque, plaza que sigue innominada. En la calle de Pere Sala y adosados a la fachada del teatro había unos puestos de venta liliputienses, yo diría que de vetes i fils.

Reservados para cartas

Al otro lado de la calle había un hojalatero (en Palla), un alpargatero (n’Amesat), la pastelería Puvil, un carpintero que hacia carros (en Moncada) y un solar en el que dejaban las caballerías los payeses que bajaban a Vila. Pero cambiemos de calle. En la que quedaba al otro lado del Pereira, la de Abel Matutes, estaba la entrada que llevaba a la cabina de proyección del cine, al gallinero del teatro, al local de Falange Española y a la Escuela de don Ernesto a la que yo iba. En los bajos estaba la fábrica Manyá de gaseosas y sifones que de vez en cuando explotaban por un exceso de presión, hecho que celebrábamos en el aula porque detenía la clase y salíamos al Parque en inesperado recreo, mientras don Ernesto bajaba para asegurarse de que no se había producido ninguna desgracia. En la misma planta baja que daba con grandes ventanales a la calle, el Pereira tenía unos reservados en los que los payeses se jugaban los cuartos a las cartas. Me consta porque, al vivir en el Cuartel de la Guardia Civil y tener nuestra vivienda tabique con la Comandancia, sabíamos de aquellas partidas que, en una ocasión, acabó con el suicidio de un payés que en el Pereira perdió hasta la camisa.

Enfrente de aquella fachada lateral del cine, en el otro lado de la calle, quedaba la entrada trasera de la Biblioteca -la principal daba a s’Alamera- que gestionaba la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros. Aquella entrada vestibular de la Biblioteca tenía un especial atractivo porque en ella se había montado un pequeño museo que, en voluntarioso batiburrillo, mezclaba las ánforas púnicas con la indumentaria payesa tradicional y algunas armas corsarias, botellas que con algún líquido inflamable se convertían en bombas, navajas, sables, trabucos y pistolones. Y aquí vamos a dejarlo, porque como ejemplo es suficiente. Sólo se trataba de subrayar ese curioso papel que tiene una vieja fotografía como ventana al ayer y la impagable lectura que provoca en quienes nos reconocemos en la imagen que nos ofrece. Cualquier escena que identificamos nos invita a estirar más y más el hilo de la memoria y recuperar el contexto, la circunstancia, todo el relato que la imagen esconde y evoca. No es poca cosa.

Pero dejemos, en fin, que arranque el camión como todos los días. El chofer voltea con energía la manivela del motor que, también como todos los días, tose dos, tres, cuatro veces. Finalmente, arranca en perezoso ronroneo y, muy poco después, el camión enfila hacia la carretera. Renqueante. Con indisimulada pereza. Sin ninguna prisa. ¿Para qué correr?