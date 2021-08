La causa pel saqueig de la capella de sa Revists

Qui ens descobreix la història és Maria Guasch Tur. Va néixer el desembre de 1930, quan la guerra només era una nena, però recorda bé aquells temps. Tot i els seus 90 anys, té una memòria privilegiada. Vivia amb la seua família a sa Revista, el petit poblet de cases que la Salinera cedia a alguns dels seus treballadors permanents; allí vivia una dotzena de famílies. Els pares, ella i les seues dos germanes petites vivien aferrats a la capella, al primer pis. Els güelos materns, Maria Roig i Vicent Tur, ferrer de la Salinera, vivien a la planta baixa.

Recorda que en els anys de la guerra es va passar molt malament, ningú no tenia res, i a ses Salines no hi havia feina per a gairebé ningú. La sal no es venia, la que es treia quedava acumulada sobre les places. Quan a les places no en va caber més, de sal, es va fer un gran munt a la calçada que anava de sa Revista a la zona del Quartell, per sobre del qual havien de passar per arribar a la petita escola que, amb una mestra, donava servei als boixos i boixes de sa Canal i sa Revista. Quan feia vent i la sal emmolinada no els permetia el pas, anaven a rodar per sa Trinxa.

També recorda bé el dia que vengueren a treure tot el que hi havia dins de la petita capella de sa Revista. Al tancó que hi havia davant pegaren foc a les imatges dels sants, recorda que n’hi havia una de sant Carles. Ni tan sols els escassos mobles que guardaven la roba del capellà es salvaren de la destrossa. Els milicians tiraven trets a l’aire, i ella i les seues germanes petites, espantades, ploraven.

Ens conta que després, quan canviaren les tornes, la Salinera va acomiadar i fer fora de les cases de sa Revista moltes famílies, a totes les que deien que eren ‘rojos’. Ells hagueren de partir cap a la casa de l’altre avi, el patern, que vivia as Cavallet.

Na Maria ens conta també una història sorprenent: a la güela materna, Maria Vaca, l’empresonaren. Per què? Era la que feia neta l’església, en tenia les claus, va estar més d’un any tancada, la dugueren a Palma i tot. No sap de què l’acusaven, però li feren pena de mort i tot, ens explica.

La causa pel saqueig de la capella de sa Revista

A Maria Roig Mayans, Vaca, no la trobam esmentada a la Causa General, tampoc a la Causa 437/37. Contactam amb l’Arxiu del Jutjat Togat Militar Territorial núm. 33, que conserva les causes militars de la repressió franquista. Ens confirmen que efectivament en tenen una contra Maria Roig Mayans, la número 534 de l’any 1937, en la qual se l’acusava d’haver intervingut en el saqueig de l’església de sa Revista. Resulta, a més, que no és l’única causa per aquest mateix fet, a la 486/37 també s’acusava tres altres vesins de sa Revista del mateix delicte. La causa contra Maria Roig la vàrem poder consultar gràcies a la digitalització feta per l’Associació Memòria de Mallorca, i que ens posà a l’abast, no sense certes dificultats, la Direcció General de Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears. La causa 486/37, la consultàrem al mateix Arxiu del Jutjat Militar a Palma, on sempre ens han atès amb molta diligència i amabilitat.

Així, ens assabentam que el 21 de juny de 1937 havien estat detinguts per la Guàrdia Civil Miquel Escandell Guasch, Carabassó, i Joan Tur Cardona, Camp Vell, per robament sacríleg a l’església de sa Revista. Els havia denunciat un altre vesí del poblet, Joan Cardona Cardona, Parra, qui havia informat als benemèrits que, quan els ‘rojos’ vengueren a destruir les imatges de la capella, ells dos hi havien participat, colpejant una creu a terra com si fos un pic i emportant-se un moble de la roba de la capella el primer i el fent-se amb el confessionari per usar-lo de canera el segon.

Ambdós acusats, que també havien estat treballadors de la Salinera però de la qual havien estat acomiadats, negaven la seua intervenció en el saqueig de la capella, si bé reconeixien haver-se emportat, per aprofitar-los ja que els havien trobat llançats fora de l’església, el moble de la roba (que ja havia estat retornat) i el confessionari, que en realitat no era més que unes taules que havien volgut fer servir per construir un sostre.

Poc després Joan Parra es ratificava en la seua delació davant el jutge, i hi afegia un nou nom, el de Bartomeu Tur Cardona, germà de Joan Camp Vell, de qui assegurava que havia col·laborat en la destrossa de l’església i n’havia robat una caixa que servia per guardar-hi els ornaments de culte. Bartomeu ingressava, com els altres dos, a la presó del Partit, al claustre de l’Ajuntament de Vila. Joan Parra aportava el nom d’un altre testimoni, el del també vesí de sa Revista Juan Yern Vicaria, Juanito de na Salvadora, qui va confirmar les acusacions fetes per ell.

Uns dies després, el 19 de juliol de 1937, el mateix Juanito de na Salvadora denunciava una parella de la Guàrdia Civil, segons consta a l’atestat, que Maria Vaca «en ocasión que los rojos estaban saqueando la capilla establecida en el caserío donde vive, se llevó la campana y una mesa que había en la sacristía». A més, afegia Joan Yern a la denúncia, «la tal Maria Vaca iba diciendo a los milicianos rojos que en la Revista había dos mujeres fascistas y que tenían que matarlas, pues si no se obrara de esa forma, no adelantarían nada en la causa del comunismo».

Els dos guàrdies es presentaren aquell mateix dia a can Fita, a Sant Francesc de s’Estany, on Maria, en aquell moment de 55 anys, havia passat a viure després que la Salinera hagués fet fora de sa Revista la seua família. En la seua defensa explicà que la campana la despenjaren els milicians i la posaren a la sagristia, i que la taula se l’havia emportat el dia abans per evitar que la cremassin. L’havia tornat en saber de la detenció de Joan Camp Vell, que era el seu nebot. No ho havia fet abans perquè no havia pensat que calgués tornar-la. També els explicà que la capella estava sota la seua custòdia, en tenia ella la clau, i que el dia que els ‘rojos’ hi anaren estava posada al pany, com era costum.

Quan li preguntaren si era cert que havia anat dient de fer matar dos dones de sa Revista per ser feixistes, va declarar, sempre segons la versió dels guàrdies, que no podia haver dit això perquè al caseriu no coneixia ningú. Li preguntaren llavors quan feia que hi vivia, a sa Revista, quaranta anys, confessava Maria. Una addenda dels guàrdies feia constar: «Al terminar la diligencia que antecede la denunciada se contradice manifestando que al ser preguntada sobre si era cierto que había que matar a dos mujeres fascistas ha contestado que en la Revista no conocía a nadie y que debió contestar que no sabía los que eran fascistas y los que no». Davant la contradicció en què havia incorregut, Maria, segurament carregada de nervis davant l’interrogatori, potser també amb dificultat de defensar-se en una llengua que no era la pròpia, mirava de rectificar.

Tanmateix, la parella de guàrdies no ho va apreciar així i afegien que «teniendo en cuenta la negativa que por sistema ha tomado toda esta clase de delincuentes y en vista de que la tal Maria Roig al notar o darse cuenta de que si vivió en la Revista cuarenta años debía conocer a las personas vecinas hasta en las más íntimas ideas y no solamente de vista y resultando a juicio de la pareja que instruye cierta la denuncia suscrita por Juan Yern, se procede a la detención de la delincuente, presunta, para ponerla a disposición del Sr. Comandante Militar de la Plaza».

Aquí volem fer notar algunes diferències que hem trobat entre les causes, d’altra banda gairebé paral·leles, de Maria Roig i de Miquel Carabassó i Joan i Bartomeu Camp Vell. En primer lloc, en cap cas no trobam una anotació pareguda a la del paràgraf anterior en l’expedient dels homes. La manera de referir-se a Maria, a qui tracten de delinqüent i de qui només recorden que tan sols ho és presumptament a l’últim moment, desprèn un agre menyspreu per part dels guàrdies que la interrogaven i detingueren. D’altra banda, la qualificació del delicte que es va donar a cada cas tampoc no va ser la mateixa, tot i ser les denúncies gairebé calcades: mentre que els tres homes s’enfrontaren a un càrrec per auxili a la rebel·lió, penat amb entre 12 i 20 anys de presó, Maria ho va fer a un càrrec d’adhesió a la rebel·lió, el qual significava presó de 20 anys per amunt o fins i tot la pena de mort. Considerarien haver tengut Maria la clau de la capella un agreujant? Si va ser així, no s’especificava en l’acusació.

Presó a Eivissa i instrucció de la causa

A partir d’aquí començava un calvari de mesos i mesos d’instrucció de la causa, mentre Maria seguia empresonada, que intentarem resumir. En primer lloc, tant el Cos d’Investigació i Vigilància, com la Guàrdia Civil i l’alcalde de Sant Josep certificaven que Maria no tenia antecedents, era considerada de bona conducta i no se li coneixien ideals polítics ni intervenció en assumptes socials abans del ‘Movimiento Nacional’. En agost altres tres testimonis confirmaven davant el jutge les acusacions de Juanito de na Salvadora: eren Joan Cardona Parra (recordem que era el primer denunciant en el cas dels homes) i les vesines de sa Revista Josepa Costa Riera i Isabel López Cabanillas. Elles eren les dues dones feixistes que Maria, segons les seues versions, hauria intentat fer matar.

Maria, per la seua banda, negava totes les acusacions: mai no havia dit res de matar les dones, de la campana no en sabia res i la taula sí que se l’havia emportat, però de fora de la capella per evitar que la cremassin. Les claus les va deixar a la porta perquè així ho feia cada dia, per tal que els vesins del poblet poguessin accedir a la cisterna que hi havia a l’interior, només la treia a la nit.

Passaven els mesos sense que ningú no semblàs recordar-se de seguir el cas de Maria. Els jutges i els advocats defensors eren anomenats entre el personal militar que, en estar encara en plena guerra, eren traslladats constantment. La causa passava cada poc temps a noves mans que en desconeixien l’entrellat.

A l’octubre es prenia declaració als germans Joan i Bartomeu Camp Vell, nebots de Maria, i a Miquel Carabassó. Tots estaven empresonats acusats del mateix a l’Hotel Naranjo, com s’anomenava la presó de l’antic convent dominic. En la declaració, els tres negaren que Maria participàs en el saqueig de la capella. El 13 de novembre era decretada l’elevació a plenari de la causa, el Consell de Guerra s’havia de celebrar, com tots, a Palma, i na Maria era traslladada a Mallorca.

Pocs dies després, emperò, el fiscal jurídic militar retornava la causa cap a Eivissa, interessava saber si els testimonis ho eren «por ciencia propia o por referencias» i esbrinar més coses sobre el que havia passat amb la campana.

Tornats a preguntar els acusadors, Josepa Costa i Joan Parra afirmaven haver estat testimonis presencials de la participació de Maria en el saqueig de l’església. La campana, deien Josepa i Isabel López haver vist com Joan Camp Vell la despenjava mentre Maria s’ho mirava. Respecte a l’acusació que Maria havia volgut fer matar les dues dones, hauria estat una altra vesina, Catalina de ca n’Honorat, la que els ho hauria dit.

Contradient la versió dels acusadors, Joan Camp Vell va negar haver despenjat la campana. Igualment, Catalina Bonet Tur de ca n’Honorat va negar que Maria li hagués dit mai res de matar ningú.

Entretant, Maria havia designat advocat defensor propi, el lletrat Joan de Valldeneu, el qual va fer notar que els quatre testimonis eren, quina casualitat, dos matrimonis (ja que Josepa Costa estava casada amb Joan Yern i Joan Cardona era l’espòs d’Isabel López) i demanava que s’investigàs si existia enemistat personal entre Maria i els seus acusadors. Per a tal cosa, la defensa presentava tres testimonis: Vicent Ramon Guasch Tanques, Antònia Cardona Torres Roques i Joan Tur Ros Riquet. Els tres declararen l’enemistat prèvia que existia entre les famílies acusadores i la de Maria.

Els mesos seguiren passant, també els jutges instructors i, quan l’abril de 1938 un nou jutge desprevingut volgué continuar diligències a Eivissa, l’advocat defensor l’informà que Maria ja no era a l’illa, l’havien traslladat a Palma feia més de quatre mesos!

Presó a Palma i Consell de guerra

Na Maria es trobava a l’infame presó de dones de Can Sales, on no tenia oportunitat de rebre l’assistència dels seus. El paquetet de menjar que les famílies solien fer arribar als reclosos era vital per a la subsistència dels qui es trobaven a les presons de l’època. Afortunadament, Rita Parra, una coneguda d’Eivissa que vivia allà (i cunyada dels acusadors), l’anava a visitar de tant en tant. Poca cosa els va contar Maria a la família del temps a Can Sales, on va coincidir amb altres dones eivissenques, saben que allí aprengué a fer els polits senallons amb què després els obsequiava.

El 6 de maig de 1938, sis mesos després que ella, els nebots de Maria, Joan i Bartomeu Camp Vell, i Miquel Carabassó també arribaven a Palma, en aquest cas per ingressar a la presó Estaciones, a can Mir. El seu Consell de Guerra s’havia de celebrar el 6 de juny. Ells també havien al·legat l’enemistat prèvia dels seus acusadors i havien presentat altres testimonis que desmentien els càrrecs. La sentència va absoldre lliurement els acusats. A més, el Consell advertia la Superioritat «respecto a la conducta de los denunciantes, que pudiera estar movida por resentimientos con los procesados, máxime porque según noticia existe otra causa en que concurre cosa análoga, por si se estimara conveniente investigar la responsabilidad que pudiera haber en tales hechos». La causa anàloga, és clar, era la de Maria. El 22 de juny s’iniciava la causa 231/1938 per fals testimoni contra Joan Cardona Cardona, Parra, i Joan Yern Vicaria, Juanito de na Salvadora.

El Consell de Guerra de Maria se celebrava un mes després, el 26 de juliol de 1938. El mateix fiscal en demanava l’absolució, ja que «no solo no está probado el hecho sino que muy bien pudiera ser ello objeto de una venganza o rencillas particulares». La sentencia, com no podia ser d’altra manera, fou absolutòria. Tanmateix, els temps legals per recursos i els tràmits burocràtics encara mantengueren Maria unes setmanes més a la presó. Era posada en llibertat el 14 d’agost de 1938, havien passat tretze mesos des de la seua detenció l’estiu anterior. Maria va acudir a la família de la seua amiga Rita Parra, que l’acollí uns dies fins que va poder agafar un vaixell cap a Eivissa.

A la vegada que Maria era posada en llibertat i tornava a ca seua, Juanito de na Salvadora, detingut a la presó de Can Mir, es llevava la vida tallant-se el coll amb un ganivet. L’altre acusador, Joan Parra, seria condemnat a 1 any de presó i 2.000 pessetes de multa, 6 mesos i 1.000 pessetes per cada fals testimoni donat. La sentència donava per provats els fets, però al·legava l’atenuant de no haver tengut Joan intenció de causar un dany tan greu, haver interpretat els fets erròniament per causa dels seus sentiments i ideologia dretana i la seua escassa cultura.

Així, les vides d’unes famílies que vivien porta per porta, que es coneixien de tota la vida, que es cuidaven els infants i que treballaven colze a colze quedaren malbaratades ves a saber si per desavinences ideològiques, per disputes personals o simplement per haver parlat algú més del compte davant qui no tocava. El tenebrós ambient creat pels militars colpistes, farcit de pors i delacions, va fer la resta. Tanmateix, l’estimació entre aquestes famílies va ser més forta que la malvolença, de tal manera que Maria Guasch, la neta que ens descobrí la història, no sabia res d’aquesta enemistat. Les famílies d’uns i d’altres reprengueren les bones relacions, i encara les mantenen a dia d’avui.