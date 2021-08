Lo que el mar reclama a la tierra

Imagine que el nivel del mar sube hasta 36 centímetros o, peor aún, que aumenta un metro. Es lo que puede pasar dentro de treinta años, en el primer caso, y el año 2100 en el segundo ejemplo. Si el cambio fuera de repente, las consecuencias sobre playas e infraestructuras serían devastadoras, pero ¿qué pasa si mientras vemos ascender el agua, año tras año, no adoptamos las medidas oportunas para paliar sus efectos? Sería como la rana que muere porque en lugar de caer a una olla de agua caliente que la haga reaccionar, ha caído en una olla en la que el agua se va calentando lentamente.

Para evitar el síndrome de la rana, un equipo de investigadores del Sistema de Observación y Predicción Costera de las Illes Balears (SOCIB), de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) ha dado a conocer los resultados de un estudio sobre la vulnerabilidad y los riesgos de inundación del litoral, con el objetivo de que la administración pueda adoptar las medidas adecuadas para reducir el impacto del cambio climático. De hecho, el estudio ha sido encargado por la conselleria de Transición Energética del Govern para poder planificar la adaptación a los cambios que se avecinan. Con este informe en las manos, titulado ‘Costes pel canvi’, en el Govern, aseguran, se están redactando ya los planes de adaptación.

Playas inundadas, que pueden perder hasta diez metros de la playa emergida en menos de treinta años y mientras su erosión desentierra el cableado de conexión eléctrica entre las islas; hoteles que pueden perder parte de sus infraestructuras en lugares como Talamanca y Platja d’en Bossa; vías de comunicación destruidas en zonas más deprimidas y asociadas a albuferas, como en el norte de Formentera; inundaciones permanentes en Vila y Talamanca; y ses Salines –zona «especialmente sensible»– podría haber perdido, en el peor de los casos analizados, hasta el 36 por ciento de su superficie en el año 2100.

Este es, a grandes rasgos, el escenario que deja la crisis climática en las costas arenosas de Ibiza y Formentera según el informe y esta es una de sus grandes conclusiones: «En las condiciones más adversas, las playas de las Illes Balears verán reducido su ancho medio en 10 metros para 2050 y en 24 metros para 2100». Y en las condiciones más adversas significa si el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero es similar al actual y no se pone freno alguno al desastre; es decir, asumiendo que no seremos capaces de reducir esas emisiones.

Se han usado como parámetros dos fechas, 2050 y 2100, y, para el segundo año se han tenido en cuenta dos escenarios climáticos posibles, el menos malo y el peor. Se han analizado 464 playas de Baleares (124 kilómetros de costa). En Ibiza, concretamente, el estudio incluye 102 playas (20 km); 37 (26 km) en Formentera.

Cambiar la mentalidad

Lluís Gómez-Pujol, coordinador del equipo que ha redactado este impactante estudio y profesor de Geodinámica Externa en el departamento de Biología de la UIB aporta la idea global de este extenso trabajo: «Lo importante es que la sociedad entienda que nuestra generación debe asimilar que la línea de costa no es algo invariable y que en el transcurso de nuestra vida, nosotros sí veremos y constataremos los impactos del ascenso del nivel marino. Esto quiere decir que esa mentalidad de expansión y de uso del territorio de finales de los años 60 y 70 que aún deja huella en la planificación territorial y sectorial se ha de cambiar y debemos anticipar los nuevos escenarios».

Ante ello, en el dossier de prensa enviado por el Govern sobre el tema, la administración se plantea aprovechar la oportunidad que supone tener que adaptarse al cambio climático para «mejorar las zonas costeras de nuestras islas», lo que implica una gestión distinta de las playas y, sobre todo, una visión diferente de lo que debe ser una playa. En cuanto a las áreas de arena más urbanas, muy ligadas al uso recreativo y a la explotación turística, esta es la propuesta: «A medio término se puede plantear una recuperación de los sistemas dunares, incluso en playas urbanas. Esto solo se puede hacer si existe espacio de reculada y supone cambiar la imagen de cómo ha de ser un paisaje de costa urbana: eliminar grandes paseos de cemento y jardines por soluciones más próximas a la naturaleza como son las dunas... así se tiene una reserva de arena menos vulnerable a los temporales».

El retroceso continuado de la línea de costa conlleva, asimismo, una mayor fragilidad ante los efectos de los temporales marinos. Y ello se suma a la vulnerabilidad que la actividad humana –la transformación de las playas para su uso recreativo y la destrucción de las dunas– provoca en el litoral.

En el borrador del informe del proyecto Costes pel canvi puede leerse que «el Estany des Peix y el Estany Pudent en Formentera, así como el conjunto de playas que constituyen la avanzada hacia su extremo septentrional; o las zonas en la isla de Ibiza de las Salines-es Codolar, en Sant Antoni o ses Feixes en Vila», zonas caracterizadas por un relieve bajo, encabezan «el listado de las zonas más expuestas al efecto del ascenso del nivel marino».

Las previsiones

Respecto a los datos concretos del aumento de nivel del mar, los investigadores han trabajado a partir de los datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), creado ya hace tres décadas en el seno del programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. A partir de ahí, han reanalizado los datos para adaptarlos al Mediterráneo y, más concretamente, a Baleares, aunque toda la cuenca mediterránea, especialmente vulnerable a la crisis climática, sufrirá efectos similares.

«Eso nos da –explica el coordinador del proyecto– que para 2050, en el escenario más adverso, tendríamos un ascenso del nivel medio del mar que se movería en una horquilla entre 18 y 36 centímetros respecto a la posición actual. Pero para 2100, con las previsiones del panel intergubernamental para el cambio climático, los escenarios menos dañinos implicarían un ascenso del nivel del mar entre 32 y 79 centímetros. Eso implicaría que en ese supuesto se deberían notar todas las políticas relativas a la reducción de los gases de efecto invernadero. Es decir, si nos portáramos bien, esa sería la horquilla que podemos prever». Sin embargo, con las emisiones actuales, si no mejoramos, «el año 2100, el ascenso estaría entre 46 centímetros y algo más de un metro respecto a la posición actual».

En el estudio se han tenido en cuenta los efectos sobre infraestructuras y equipamientos, y para la isla de Ibiza, además del impacto en vías de comunicación, se advierte que con la peor previsión y para dentro de tres décadas, el CIFP Can Marines «puede ver comprometida parte de su parcela. Para 2100, dentro del rango de ascensos del nivel del mar ligados a los escenarios RCP-4.5 (con leve reducción de emisiones) se incorporaría al listado de equipos educativos afectados el CEIP Sant Jordi en el municipio de Sant Josep» (no significa que los edificios se vean afectados, pero sí lo serían terrenos o infraestructuras recogidas en el catálogo de esos equipamientos educativos).

Expertos de todo el mundo advierten desde hace décadas que hay un proceso en marcha –que no se puede frenar pero sí reducir su impacto– y del que ya contemplamos sus devastadoras consecuencias; la ola de calor que ha causado la muerte de millones de organismos en las costas de Canadá y la muerte, asimismo, de cientos de personas, es la brutal realidad de la crisis climática provocada por la forma humana de consumir los recursos del planeta. El proyecto Costes pel Canvi es una advertencia más, no es una sorpresa pero ofrece consecuencias concretas en el pequeño rincón del mundo que son las islas del archipiélago balear y lanza un mensaje muy claro, sobre todo para las distintas administraciones, empezando por el Govern balear: el auténtico reto es el cambio climático y afrontarlo y adaptarse a sus consecuencias no puede esperar a mañana.