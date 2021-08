La contradicción de ses Cultivetes

Si la forma más pura de referirse a la zona costera situada frente a s’illa des Bosc y sa Conillera –la costa norte de Sant Agustí– es platges de Comte y no cala Comte, resulta evidente, porque no se trata de una sola cala sino de dos playas, la de Ponent y la de Tramontana, a las que podríamos sumar un pequeño conjunto de calas, entrantes y bahías –mordiscos que da el mar a la tierra– desde es racó d’en Xic hasta el rincón de casetas varadero conocido como ses Cultivetes. O hasta la punta de sa Torre, si extendemos el área que pueda abarcar lo que conocemos popularmente como Platges de Comte y teniendo en cuenta que a la torre d’en Rovira también la conocemos como torre de Comte. Y todo ello, de uno a otro confín, pasando por la piscina natural del embarcadero, una profunda hendidura en la tierra de un intenso azul turquesa al que parece imposible no hacer alusión.