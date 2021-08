El amigo desengañado

En una anotación escrita el 19 de septiembre de 1937 en el ‘Cuaderno de la Pobleta’, Azaña cuenta que el día anterior había venido a verle Carlos Pi y Suñer, dirigente de Esquerra Republicana y Consejero de Cultura de la Generalitat, que le había pedido una conversación para hablar de la situación del país y, en particular, de la relación entre el gobierno catalán y el estado español. Expone Azaña que su interlocutor lo declaró amigo de Cataluña, a lo que él respondió que sí, era amigo de Cataluña como lo era de Granada o León, y que por su ambigüedad prefería que no utilizara dicha expresión. Tras cantarle los cuarenta incumplimientos del gobierno nacionalista con la legalidad y reprocharle su deslealtad con el resto de España, Azaña zanjó la cuestión: «Del honroso título de amigo de Cataluña (a condición de entenderlo bien), ni ustedes ni yo hemos sacado nada útil para el interés público, que es lo importante. Lo he comprobado durante mi estancia en Barcelona».