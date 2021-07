63 años de colegio de Sant Ferran

El colegio público de Sant Ferran de ses Roques fue inaugurado en el curso 1958-1959. Antes, los alumnos de esa localidad acudían a casas convertidas en improvisadas aulas para aprender a leer y a escribir y las cuatro reglas. Esos espacios educativos se situaban en viviendas dispersas de la parroquia. Un acta municipal de 1928 ya se recoge la existencia de una partida económica para habilitar can Xico Campanitx y Can Simonet de s’Hereva como escuelas de niñas y niños, respectivamente. Estas casas corresponden a las que a principios del siglo XXI se conocen como Ca n’Eduardo y Can Pep Xinxó.

Entre el profesorado, de esa época se recuerda la figura del valenciano Alfonso Belda García, maestro de Sant Ferran entre 1934 y 1948. Entre las maestras, nombres como los de las mallorquinas Francesca Oliver Beltrán e Isabel María Amengual Espinosa o el de la madrileña, Angelina Ocampo García Lorenzana, sobreviven en la memoria de los mayores. Se recuerda también que Francesc Marí Roig, Xiquet Barber, se hizo cargo de la instrucción de los niños en los años más crueles de la Guerra Civil, usando su casa como espacio escolar, en la zona de ses Roques.

No fue hasta el curso 1958-1959 cuando los padres y vecinos de la localidad pudieron inaugurar la primera aula para chicos, que levantaron con sus propias manos y con los materiales sufragados por el entonces Ayuntamiento, al igual que la estructura de la segunda, destinada al aula de la chicas, que no se abrió hasta cinco años después. El primer director fue Toni Serra Colomar, Toni Miquelet.

Desde entonces varias generaciones de vecinos de Sant Ferran han pasado por este centro educativo, atendidos por decenas de maestros que dejaron huella en la memoria colectiva del pueblo.

Este curso el colegio se traslada a un nuevo edificio, mucho más moderno y cómodo, que representa un antes y un después para esta comunidad educativa. Esta deseada mudanza no ha sido fácil, con retrasos en su ejecución, por motivos jurídicos, administrativos e incluso geológicos. Cansados de esperar, las madres, padres, profesores y alumnos se movilizaron el 15 de diciembre de 2018 reclamando el nuevo centro cuando las aulas prefabricadas ya ocupaban buena parte del patio del colegio. Los progenitores recordaban entonces que se hablaba del nuevo colegio desde el año 2008 y que diez años después aún no estaba construido. Eso sí, el Consell ya había cedido el nuevo terreno a la conselleria balear de Educación y está disponía de la partida necesaria para construir el nuevo centro, 6.9 millones de euros, incluida la escoleta, cuya financiación corría a cargo del Consell.

Sant Ferran crece

El aumento de la población en las localidades de Sant Ferran y es Pujols de los últimos años provocó que este colegio se quedara pequeño y que, como solución, Educación instalara aulas prefabricadas que cada año iban en aumento, hasta alcanzar las ocho que fueron ocupadas durante el curso que acaba de terminar.

Uno de los maestros, ya jubilado, fue el formenterés Joan Robert Masdeu. Se incorporó a esta escuela en el curso de 1971-1972 procedente de un colegio de Sant Eulària, cuando Antoni Serra Colomar, Toni Miquelet, ya era director. Recuerda que en ese momento ya se estaba construyendo la tercera aula. Cuando Masdeu empezó a ejercer el magisterio en este colegio tenía un aula con 50 alumnos. Uno de los hitos que recuerda es que ese curso escolar comenzó la coeducación entre chicos y chicas, que hasta entonces estaban separados. Con el paso del tiempo la ratio por clase fue variando desde 30 alumnos a los 25 actuales.

Así, el centro fue aumentando capacidad añadiendo primero aulas de obra y posteriormente llegaron las prefabricadas que aparecieron en el curso 2014-2015, cuando el colegio empezó a crecer como si fuera de doble línea, es decir dos aulas (A y B) por cada nivel educativo.

Este curso que ha acabado ha sido muy especial para esta comunidad educativa de Sant Ferran ya que a la alegría e ilusión por ocupar un nuevo edificio se les unen la nostalgia y los recuerdos del antiguo centro educativo. Atrás quedan anécdotas, experiencias educativas, aciertos y errores, pero sobre todo una gran familia que es lo que la dirección del centro y la Apima han intentado transmitir a los más de 350 alumnos actuales y a sus familias.

La actual directora, Neus Costa, explicó en pocas palabras el reto de este nuevo curso escolar en el proyecto de dirección que ha presentado: «Un proyecto de dirección que se estrenará con la inauguración del nuevo edificio a principios del curso 2021 hasta 2022». «Conscientes, entonces, de la oportunidad que este hecho supone, queremos que el nuevo centro se convierta en un espacio de aprendizaje activo y motivador para el alumnado, un lugar de crecimiento pedagógico para el profesorado, y también, y no menos importante, en un espacio de participación, de convivencia con las familias y generador de complicidad y confianza entre todas las partes».

La actual directora llegó al centro en el curso 1991-1992: «En ese momento entramos un grupo de profesores con muchas ganas de trabajar para avanzar en la calidad de la educación y en metodología».

Detalla que este curso terminó con una matricula de 350 alumnos y 32 profesores «La realidad es que somos un centro con muchas inquietudes y con ganas en avanzar hacia metodología de espacios de aprendizaje y de proyectos, además estamos dentro del programa de ‘Millora i Transformació’ de la conselleria balear de Educación».

La directora insiste que el traslado al nuevo centro se presenta «como una gran oportunidad, nuevos espacios, nuevos recursos, nuevo material y con toda la ilusión del mundo».

Neus Costa reconoce que dejar las antiguas dependencias escolares ya no le da tanta pena. «Según tengo entendido, la idea que hay es reconvertirlo en un centro cultural, lo que me parece fantástico porque este espacio tiene su valor, no podemos olvidar que la gente del pueblo fue la que construyó las primeras aulas y luego creo, además, que como centro cultural el lugar es muy aprovechable».