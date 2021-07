El alegato de Bob Pop: 'Maricón perdido'

Cuando crees que tu existencia es un error. Cuando piensas que estaba todo mal desde el principio y no lo vas a poder arreglar. En resumen, cuando sufres homofobia desde el colegio, la vida se para en seco. Te paras para intentar cambiarte, porque es más fácil eso que cambiarles a todos.

Aunque ahora se considerada una lacra, la homofobia formaba parte de nuestro ADN, de nuestra manera de relacionarnos, y venía estupendamente para encajar. El humorista y escritor Bob Pop, conocido por sus apariciones en Late motiv, ha decidido recuperar parte de su infancia y adolescencia para regalarnos 'Maricón perdido', un relato duro pero también luminoso y empoderador de esa etapa llena de confusiones, complejos y también de autorrechazo.

Aunque no os creáis que esto es un drama. Para nada. 'Maricón perdido' es una oda al diferente, una comedia con gancho. Y con eso, logra generar una catarsis colectiva sin parangón. Sobre todo, al recordar que el protagonista, ese «maricón perdido», estaba presente en nuestra clase, en nuestro equipo de fútbol, en nuestro vecindario, en nosotros. La ingratitud con la que la masculinidad ha tratado a este «maricón perdido» es desquiciante. Porque un hombre no llora, no se pavonea frente al espejo y no se enamora de quien no se puede enamorar. Sin embargo, aquí está Bob Pop para sacarnos una sonrisa con la torpeza de quien no tiene mucha idea de la vida. En la serie, el humorista ha utilizado su propia historia y la ha mezclado con la ficción -como hace en sus propios monólogos- para señalarse a sí mismo. Un «mira lo que me ha pasado» en toda regla, pero sin artificios. Con ello demuestra que no es necesario un gran presupuesto para contar bien una historia.

La serie incluye episodios traumáticos de la historia de Bob Pop que ya ha contado más de una vez en televisión, como el bullying en el colegio, la violación que sufrió de joven o cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple con 20 años.

El Terrat, TNT España y WarnerMedia son las productoras de esta serie, que ha contado entre su elenco con Candela Peña, Alba Flores, Carlos Bardem, Miguel Rellán o Guillermo Toledo. Cuenta con tan solo seis capítulos. Y es una pena. Al menos, tendremos la certeza de después de 'Maricón perdido', volveremos a ver a Bob Pop en los créditos de una producción audiovisual.