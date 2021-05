En una casa pagesa de Corona anomenada Can Pinya, és on es va allotjar Sol Ferrer San Martín, la filla petita del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, sobre el qual va presentar en 1959 a la Sorbonne de París la seua tesi doctoral: ‘Vida y Obra de Francisco Ferrer y Guardia’, primer en francès i anys més tard publicada a Espanya en castellà.

Ignoro com va arribar a les meues mans un exemplar de Terra Lliure, editat a París en 1977... Vaig fullejar-lo, reparant en l’article titulat ‘A Eivissa s’ha post el Sol’, signat per Joan Ferrer. Donava la notícia de la mort a l’illa d'Eivissa de Sol Ferrer, la filla petita del pedagog Ferrer i Guàrdia. Sol Ferrer residia a Amèrica del Nord, ja d’edat avançada i malalta d’arterioesclerosi. Sembla que els seus metges li recomanaren passar temporades en algun lloc de clima càlid a la vora del Mediterrani. Va escollir —o la varen aconsellar— l’illa d’Eivissa.

El primer que se me va acudir va ser anar al Registre Civil d’Eivissa, on vaig sol·licitar una Acta de Defunció de Sol Ferrer. Així vaig assabentar-me que el seu segon llinatge era San Martín, que era filla de Vicente i de Teresa, que havia estat casada, però havia enviudat i era de nacionalitat espanyola, nascuda el dia 20 de març de 1891 a París... Que el seu últim domicili havia sigut Can Pinya, casa de Santa Agnès de Corona. Que va morir a l’Hospital Provincial el dia 20 d’agost de 1976 per un col·lapse circulatori, a les 15 hores del dia 20 d’agost de 1976. Que seria enterrada a Eivissa. Que era viuda de Vladimir Prjevalimsky i del qual matrimoni tengueren una filla anomenada Olga, que l’acompanyava. Signava la seua defunció el doctor Miguel Verdera Tuells.

Val la pena transcriure els primers paràgrafs de l’article ‘A Eivissa s’ha post el Sol’:

“Per dir-ho d’alguna manera, perquè, en realitat, qui ha desaparegut allí és Sol Ferrer, filla petita de Ferrer i Guàrdia. Des de l’Amèrica del Nord hi va acudir per una malaltia que no va poder superar”.

“Vam conèixer personalment Sol al seu domicili de París... Era encara una dona de bon regent, i la nostra amistat resultà agradable. La meva condició d’ex-alumne de l’Escola Moderna i el meu cognom ferrerista, li augmentaren la simpatia”.

Teresa, la seua mare, i Sol marxaren cap a Rússia, on Sol es va casar amb un aristòcrata ric, Vladimir Prjevalimsky, represaliat durant la revolució de 1917. Teresa i Sol pogueren fugir sense problemes de la revolució i de la guerra civil, refugiant-se a França. Sol Ferrer tenia dues germanes més grans. Però ella fou l’única que va dedicar la seua vida a demostrar la innocència del seu pare i a reivindicar els valors pedagògics de l’Escola Moderna, a partir de la seua tesi doctoral presentada en 1959 en francès a la Sorbonne de París i quan es va poder, s’edità a Espanya en castellà. ‘Vida y Obra de Francisco Ferrer y Guardia’ va ser el resultat de vint anys de recerques documentals i de converses amb persones que conegueren el seu pare i seguiren, per la premsa, la seua acusació sobre proves falses per incriminar-lo com a responsable de la Setmana Tràgica, processar-lo i afusellar-lo a Montjuic.

Sol Ferrer fa una anàlisi crítica de la història d’Espanya, des de la invasió musulmana passant per la Reconquista, l’expulsió dels àrabs i dels jueus, les monarquies de l’Edat Mitjana, la Inquisició i la situació social de desigualtat, en la qual el poble ras no comptava més que per a les feines físiques, ja en el camp, en la construcció de catedrals o en les urbs que van creixent a l’entorn d’una burgesia que serà més poderosa que els propis monarques i que amb els avenços científics i industrials explotarà i mantindrà en la misèria el proletariat, en una secular aliança entre el poder de l’Estat i el poder de l’Església, responsables de la ignorància total del poble. El servei militar, per exemple, no era obligatori a Espanya. N’Estaven exentes les classes privilegiades. «Sols el poble estava obligat a fer el servei militar... És una situació general feudalista».

Francesc Farrer i Guàrdia va néixer en 1859 a Alella, un poble pròxim al mar, situat a 20 Km. de Barcelona. Els seus pares són camperols acomodats, propietaris de la masia Can Boter i de les terrers de l’entorn, pertanyents a la seua família des del segle XVIII. És “una família profundament catòlica y monàrquica, de costums patriarcals. Eren persones senzilles i laborioses... Francesc abandona el domicili familiar als 14 anys d’edat per posar-se a treballar de comptable a casa d’un farinaire... fervent republicà i lliurepensador, que influirà en la manera de pensar del jove Francesc Ferrer i Guàrdia, el qual adquireix una gran cultura autodidàctica com a lector i com alumne assistent a classes nocturnes. Cronològicament, la filla l’emparenta amb la Generació del 98, però al contrari de la majoria dels escriptors i intel·lectuals, ell reacciona mirant cap al futur. Va “contribuir a crear una nova consciència històrica, una consciència més àmplia i més humana”.

Durant el segle XIX les classes treballadores s’uniran en grups d’autoajuda. Sorgiran homes que es forjaran una cultura estudiant de manera autodidàctica, per lluitar contra l’opressió. L’explotació de l’home per l’home mateix. Com per exemple, Pablo Iglesias, fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol, o Anselmo Lorenzo, que estendrà les idees anarquistes, que arrelaran principalment a Andalusia, Aragó i Catalunya. Les reivindicacions obreres no es faran esperar. Decretaran vagues, manifestacions multitudinàries, aldarulls, que seran reprimits amb duresa per les Forces Armades. A Espanya es crearà la Guàrdia Civil per perseguir, reprimir i eliminar els principals líders polítics i sindicals... A Catalunya, la Patronal formarà un grup de pistolers clandestí per assassinar els caps dels obrers i fins i tot a algun advocat defensor dels treballadors com el Noi del Sucre.

La Setmana Tràgica s’esdevindrà sobretot a la ciutat de Barcelona entre el 26 de juliol i el 2 d’agost de 1909. Tendran lloc un seguit de manifestacions populars per protestar contra la mobilització dels reservistes i contra l’enviament de tropes al Marroc per participar en una guerra que en res podia afavorir als soldats espanyols. El poder de l’Estat decretarà la llei marcial per reprimir els aldarulls. Els enfrontaments entre civils i forces armades governamentals es saldaran amb un gran nombre de morts. Esglésies, convents i col·legis religiosos seran incendiats. La monarquia reprimeix amb duresa el moviment de rebel·lió, fent responsable directe al pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, que serà detingut i, sobre proves falses, condemnat a mort. El 13 d’octubre de 1909 va ser afusellat a Montjuic.

Sol Ferrer, en el seu llibre ‘Vida y Obra de Francisco Ferrer’, no sols explicarà els valors pedagògics i humans sobre els quals es fonamentava l’Escola Moderna, sinó que aconsegueix demostrar la completa innocència del seu pare, que no va tenir res a veure amb la Setmana Tràgica.

Durant la II República espanyola s’emprengueren grans esforços d’escolarització “que responien perfectament a les esperances de Francesc Ferrer i Guàrdia. “Es crearen vint-i-quatre-mil noves escoles” i s’augmentà el salari dels mestres. Ferrer havia fundat l’Escola Moderna en 1901. Es proclamava laica, (però no antireligiosa). Pretenia reformar la societat mitjançant l’educació alliberada de qualsevol servitud i tenint com a únic objectiu servir als alumnes. Basant la moral en la nostra mateixa naturalesa humana, “afirma que tots tenim els mateixos deures i els mateixos drets, sense excepció, a un destí més honest, més noble i el mateix per a tots”. Donant un gran valor al diàleg, Ferrer i Guàrdia afirmava que “s’havia d’aconseguir realitzar la pròpia obra, superant-se, si és possible, en l’acompliment de la missió humana, per i per a l’home”. L’aspecte social és fonamental per a l’Escola Moderna. El seu objectiu és “formar homes aptes per a evolucionar contínuament, capaços de renovar els mitjans socials y renovar-se personalment”. Pretén “l’alliberament de l’individu. Davant si mateix i davant la societat”. “L’ensenyança impartida per l’Escola Moderna serà d’una confiança en el futur, basada en sòlids coneixements”. “Es tracta d’una educació del pensament: el pensament de l’alumne ha de ser educat des del principi”. “La iniciativa de l’alumne serà molt important, serà l’educació del sentit moral”. “És necessari fer dels alumnes persones de bon deveres, justes i lliures de qualsevol prejudici”. “L’educació és l’obra d’emancipació que sols encaminarà cada dia més al món cap a un futur millor, que guiarà sense cessar cap a més veritat, grandesa i bondat”. “La violència no pot ser un remei —escriurà Francesc Ferrer—, ja que engendra altres mals tan nefasts com aquells que es volien destruir. L’odi i l’assassinat engendren la violència i el fanatisme”. Abans havia afirmat “no oblidem que amb la bondat es fan miracles”.

Si Francesc Ferrer i Guàrdia en comptes de néixer a l’Estat espanyol hagués nascut al Regne Unit, les seues concepcions educatives s’haurien vist agermanades amb les que el matemàtic i filòsof socialista Bertrand Russell sostenia. Segons ell, “l’educació ha de tenir per objectiu primer el d’estimular i d’enfortir els impulsos creatius propis de cadascú”. “L’educació —deia Russell— ha d’estar animada per l’esperit de respecte de cara al que l’home té de més sagrat, d’indefinible, d’ilimitat, d’individual i d’estranyament valuós: un principi vital, un fragment de l’obstinació del món”.