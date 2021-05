Un compromís i una fuita a Balansat fa 300 anys. El desenllaç.

Tot això passava estant ella compromesa amb Francesc Tur i havent-se fet les amonestacions i havent rebut un anell d’or com a penyora. Aquestes coses passaven tot i que si es trencava un compromís o una paraula de matrimoni l’enemistat durant generacions de les famílies implicades estava assegurada.

Ens havíem quedat en la declaració d’un dels participants d’aquella nit, Antoni Torres, casat i de 42 anys. Ell va ser l’únic que va poder signar la seua declaració. Els acusats, ho hem pogut comprovar també en altres casos, havien de dir que tot havia estat espontani i no premeditat ni preparat. Així, segons el seu relat, Francesc Planells Plana tenia dubtes sobre si emportar-se de ca seua a la neboda de dia o havent enfosquit i varen decidir fer-ho aquella mateixa nit per evitar que si es feia de dia l’altra part -el promès o la seua família- ho tractàs d’impedir i «...no sucediese alguna desgracia...».

Segons el testimoni d’Antoni Cova, la mare havia donat el consentiment. En qualsevol cas, si es cometia qualsevol il·legalitat, l’oncle de la jove estava disposat a assumir les conseqüències «...en caso que por esto se cometiese culpa alguna o incurriese alguna pena el salia a todo...». Així, segons Torres, abans de partir a fer el que havien decidit fer, Francesc Planells Plana els va dir que si no volien acompanyar-lo podien marxar en arribar al coll de Sant Miquel -segurament el coll que hi ha entre els puigs d’en Fornàs i d’en Besora-, però tots varen decidir acompanyar-lo. A partir d’aquí, el modus operandi solia ser similar: els acompanyants es quedaven a fora, per vigilar que no vingués ningú pel camí, i el que havia d’agafar l’al·lota entrava a la casa, on sempre esperava algú que estava darrere sa soca, com se solia dir a Eivissa: «...los demas referidos fueron asi a la casa ... y se quedaron fuera ... dicho Plana entro dentro y saco la muchacha se la llevo y el respondiente y su hermano Miguel y dicho francisco Bonet fueron siguiendoles asta la Casa de dicho Plana al qual acompaño en dicha ocasion Jaime Ramon de Cas Ramons...». Gràcies al testimoni del següent acusat, Miquel Torres, el germà d’Antoni, sabem que Jaume Ramon ja era dins la casa quan ells varen arribar. Miquel Torres tenia 30 anys poc més o menys i la seua declaració va incidir en un argument que es repeteix en casos similars: els implicats s’havien trobat «casualment» a mitjanit a l’església de Sant Miquel i havien decidit anar a casa d’una al·lota a fer sa vetlada: «...a Conversar un rato...». Miquel va dir que l’oncle els va avisar de les intencions quan ja eren de camí, quan el seu germà havia deixat clar que ja ho havien parlat a l’església.

En sortir ja amb l’al·lota, tot el grup va acompanyar oncle i neboda a la casa de Plana indicant que estava a una distància que s’amidava així: «...a cosa de un medio tiro de escopeta...».

L’home que esperava a la casa, Jaume Ramon de cas Ramons, de 35 anys, també va acabar amb els ossos a la presó i declarà dos dies després de ser detingut, quan ja havien passat deu dies dels fets. L’home va dir que havia passat la nit a casa d’Esperança Riera perquè feia una barquera de cànem a la finca. Una barquera era un petit tros de terra que el propietari arrendava o donava a explotar a un altre. Jaume també va assegurar que l’oncle de l’al·lota tenia llicència de la mare per treure la filla de casa.

Què deia la mare

Esperança Riera era vilda de Joan Planells Plana i tenia 56 anys. A la règia Cort li varen demanar si el seu cunyat i Jaume Ramon havien tret sa filla de ca seua amb permís o sense i va deixar clar que havia estat amb el seu consentiment. Recordem que la causa s’havia obert perquè s’havien emportat una al·lota de ca seua sense permís ni de l’autoritat eclesiàstica ni de la mare. Això sí, no sabia a quina hora havia passat tot perquè ja se n’havia anat a jeure.

L'endemà dels fets

Un nou personatge entrà en acció: Antoni Gaspar, del mateix quartó de Balansat. Dissabte 15 es va presentar a la casa demanant al germà de l’al·lota, que es deia com l’oncle i l’avi, si sabia on era. També ho varen demanar al criat de la casa, Bernat Torres. Ningú ho sabia. Ni la mare. Això no li va agradar i Gaspar respongué que si no li deien «...susederia una desgrasia lo qual le dijo teniendo la escopeta en la mano la culata entierra, y que si no desia donde estava la muchacha se avia de perder el quarton...».

Abans que acabàs la instrucció de la causa, els germans Torres Cova varen demanar a l’autoritat poder sortir de la presó encara que quedant-se dins la Reial Força (Dalt Vila) per poder ocupar-se de les seues hisendes. Després demanaren poder tornar a casa. Al final tots pagaren les costes i quedaren en llibertat.

Amb qui es va casar finalment l’al·lota?

No s’han conservat els llibres de matrimonis de l’església de Sant Miquel d’aquells anys, però en el llibre de baptismes dels anys 1704-1729 de l’Arxiu de la Pabordia hem pogut reconfirmar el que era previsible: que Isabet -o Gisabet- Planells Plana es va casar amb el pretendent que l’havia robat de casa, Francesc Bonet de sa Noguera. La parella va tenir almanco tres fills: a final de 1719 varen tenir una nena, que va ser batejada pel prevere Francesc Pasqual el 17 de desembre amb el nom d’Esperança, l’àvia materna (potser també com la paterna, perquè el costum era posar als fills primer els noms dels avis paterns i després els dels materns). El padrí va ser l’oncle de la mare, que la nit de dos anys i mig abans l’havia tret de ca sa mare: Francesc Planells. La padrina va ser una germana del pare: Magdalena Boneta (els llinatges es feminitzaven i passaven de Tur a Tura, Bonet a Boneta, etc.).

Tres anys després, el setembre de 1722, varen tenir un nen a qui l’aleshores rector de Sant Miquel, Fulgenci Cambrils, va batejar el dia 21, dia de Sant Mateu, amb el nom de Miquel, com el padrí i germà del pare. La padrina va ser Catalina Planells, de la banda de la mare. Quasi deu anys després del primer fill, a començament d’abril de 1729, varen tenir una nena a qui varen posar Caterina i que va ser batejada el 3 d’abril pel rector Vicent Sala. Els seus padrins varen ser l’honorable Antoni Torres i Isabet Bonet.

En totes les inscripcions de bateigs, el rector acabava amb l’expressió emprada fins ara ‘Deu els faça bon cristià’ o ‘Deu la faça bona cristiana’.

El primer promès, Francesc Tur, formava part del passat.

La clau: L’Eivissa d’aquell temps

L’any dels fets, tot i haver signat el primer rei Borbó el Decret de Nova Planta un any abans, a les Pitiüses encara regia la Universitat d’Eivissa i Formentera. L’activitat corsària era intensa i xabecs amb tripulació eivissenca capturaven vaixells enemics i feien captius. A l’inrevés també. Aquell mateix mes de maig, mentre tenien lloc els fets que hem contat, el xabec ‘Nostra Senyora del Roser’, del patró Agustí Barceló havia capturat amb la seua tripulació a onze moros i Jaume Planells Sit, amb el seu xabec i els seus homes havia capturat vint-i-tres moros. Tots havien set posats en quarantena, com era habitual, «...per a conservasio de la Salut...» o «...per la Salud comuna...», és a dir, per evitar contagis i foragitar epidèmies, un perill sempre ben present davant del qual les institucions mai abaixaven la guàrdia tot i els seus mitjans i recursos tan precaris. També per maig, la Universitat posava a subhasta cada any diferents drets o taxes, com el dret de captius. Aquest darrer era un impost que la Universitat cobrava als propietaris de cada esclau que entrava o sortia de l’illa. Com no ho podia fer directament cada any ho treia a pública subhasta i s’ho emportava qui licitava més alt. Aquestes coses, com moltes altres activitats públiques, es feien a la plaça de la Torreta, avui plaça de la Catedral.

Mentrestant, la vida passava i Eivissa s’acostumava a una nova realitat política i econòmica. El poble havia perdut les salines per dret de conquesta i la població va minvar durant aquella primera meitat de segle, tot i que a poc a poc i amb dificultat s’aniria recuperant mentre pel camí perdia massa coses.