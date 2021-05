Corona al cor d'una família catalana

Fins fa més de mig segle, quan no abundaven els automòbils, anomenar Corona era sinònim de llunyania i de camins rurals difícils de resseguir. Doncs bé, l’any 1935 una família catalana, formada per Pere Brullas Fortuny i Pepita Tarragó Figuerola amb el seu fill d’11 anys i la seua filla Pepita de 9 anys, de vacances a l’illa de Mallorca, un dia que passejaven pel port de Palma repararen en l’avís de la sortida d’un vaixell cap a l’illa d’Eivissa que feia el trajecte en 4 hores... S’ho rumiaren uns instants i decidiren embarcar-se cap a Eivissa per acabar-hi de passar les vacances d’aquell estiu. Al port de Vila llogaren un taxi, que volgueren que el xofer els dugués a Corona, un lloc que ells creien adient i bell. El taxista era de Corona i cap allà els va conduir, per un camí tortuós i sense asfaltar. S’informaren de la possibilitat de trobar alguna pensió on hostejar-se. Però a Corona mai no hi ha hagut cap pensió. El taxista els parlà d’una casa gran, Can Lluc de sa Plana, on tal vegada els allotjarien, com així va ser.

‘Corona en el meu record. Memòria d’una altra Eivissa’, és el llibre escrit per Pepita Brullas Tarragó, filla d’aquell matrimoni de barcelonins àvids de conèixer una illa idíl·lica, eminentment rural. “Sense ser d’Eivissa ens l’hem estimada i la seguim estimant com si fóssim eivissencs” (..) “Foren unes vacances meravelloses, ja que a més de gent molt sincera, el paisatge era agrest però molt bonic, perquè la plana s’allarga fins al mar, que es domina des d’un extens penya-sagat” —diu la seua filla Pepita Brullas. El pròleg és de Neus Torres Costa, de la plaça del Sol de Dalt Vila, que els va conèixer quan ella era petita i algunes vegades s’allotjaren al magatzem dels seus pares. La coordinació del llibre és del jove eivissenc Vicent Marí Costa, qui de 14 anys d’edat va acompanyar a la seua àvia a Barcelona per anar a la Clínica Barraquer. S’allotjaren al gran pis de l’Eixample, on vivia la família Brullas-Tarragó, la qual no sols els acompanyaren a visitar al doctor Barraquer, sinó que també els feren visitar pel doctor Aromí, igualment oftalmòleg especialista en retina.

Durant aquelles primeres vacances a Corona quedaren encisats per la seua tranquil·litat, per algunes de les cales de la seua costa, però sobretot feren coneixença i amistat amb totes les famílies que habitaven les cases pageses de Corona, que els acolliren sense reserves, obrint-los les portes de les seues vivendes i convidant-los per dinar-hi un diumenge o dia de festa. Baixaren vàries vegades a ses Balandres, on prengueren banys de mar i els pescadors els feien paelles d’arròs amb peix. La família Brullas-Tarragó s’enamorà d’aquells indrets i de les persones que hi habitaven, fent ara de pagesos ara de pescadors, en una economia de subsistència, amb pocs diners, duent a Vila formatges i embotits bescanviant-los per matèries que ells no posseïen.

Al pròleg, Neus Costa Costa explica que era “una gent que sempre ha estat al servei de les persones. Han ajudat molt a tothom que ho ha necessitat, tant en fets com en paraules” (..) “Tothom de Corona que ha hagut d’anar a Barcelona, encara que no els coneguessin de res, ha estat acollit per la senyora Pepita Tarragó, primer, i per la seua filla Pepita Brullas, després, a casa seua com un més de la família.” “Sempre han estat una gent molt oberta a ajudar els altres”.

A la família catalana els van agradar els costums tradicionals. Els vestits de gala amb les ses prendes d’or de les al·lotes, la música i les cançons eivissenques i, especialment els ball, en el qual hi intuïen influències antigues, tal vegada dels àrabs. En una illa on no abundaven les al·lotes, tots els joves que les volguessin festejar hi tenien dret, seguint un ordre cronometrat per parlar amb la jove, mentre els pares vigilaven apartats. Quan la jove havia decidit per quin jove es decantava, es feia saber als altres, els quals cercaven una altra al·lota i, a vegades, es barallaven entre ells per gelosies. “Certament —diu Pepita Brullas—, vaig quedar colpida amb aquella manifestació tan espontània dels costums eivissencs, tan vius i propis aquells anys, i que pervivien, i es mantenien des del passat sense variació”. Aquell any a més de visitar s’Avenc des Pouàs, assabentant-se que els terrenys on estava situada estaven en venda els compraren, amb la intenció que en el futur s’hi podrien construir una caseta, que finalment quedà enllestida l’any 1970.

L’any 1936, repetiren les seues vacances a Corona, on les notícies dels esdeveniments del Cop d’Estat i de l’inici d’immediat de la guerra arribaven amb retràs. El senyor Pere Brullas Figuerola havia de tornar a Barcelona, perquè aquell any se li acabaven les vacances abans que al resta de la família. “Va baixar a Vila per preparar la tornada a Barcelona”. (...) “La insurrecció havia fracassat en totes les principals poblacions mediterrànies, però havia triomfat a Mallorca i a les Pitiusas”. Milicians comandats pel Capità Bayo sortiren de Barcelona en diversos vaixells de guerra i entre els dies 6-7 i 8 d’agost recuperaren Formentera i Eivissa per a la República.

El capellà de la parròquia, vestit de paisà, va anar-se’n de Corona, cercant refugi. Pocs dies després arribaren al poble uns milicians d’Estat Català, amb la intenció de calar foc a l’església. La senyora Pepita Tarragó els va parlar, demanant-los que no ho fessin, convencent-los. Però no va poder impedir que uns altres milicians arribessin amb ordres d’apressar al capellà i incendiar l’església. Cosa que executaren. En haver marxat, tothom va acudir a tancar les portes i les finestres de l’església perquè el foc, sense oxigen. s’ofegués. Per al viatge de retorn a Barcelona tengueren algunes dificultats, però així mateix pogueren partir en una embarcació.

Fins l’any 1940 la família barcelonina no pogué reprendre les seues vacances a l’illa d’Eivissa. “La vida a Corona seguia com si res no hagués passat —conta Pepita Brullas—, però “aquestes vacances transcorregueren segons les pautes de les primeres”. Aquella família, agraïda per les moltes atencions rebudes pels vesins de Corona, regalà a la parròquia una imatge del Sant Crist Crucificat, que “encarregaren a un taller especialitzat en imatgeria d’Olot”. Imatge que arribà a l’església de Santa Agnès a principis de l’estiu de 1942. Les vacances estivals a Corona es succeïren any rere any, amb similars programes...

Poc a poc volgueren conèixer altres parts de l’illa. Primer la ciutat d’Eivissa i, principalment Dalt Vila, on apreciaren els valors de les cases emblanquinades, les pujades escalonades i els carrers empinats. Pogueren apreciar les cases senyorials, amb reminiscències gòtiques, la Catedral austera, també gòtica. Al costat, el Museu Arqueològic, que ocupava l’edifici de l’antiga Universitat, on residia el govern de l’illa. Un lateral de la plaça s’obre en un magnífic mirador, amb vistes sobre la ciutat, el port i la seua badia i més enllà, el camp esquitxat de taques blanques, les cases pageses tradicionals.

Els anys passen i el matrimoni Brullas-Tarragó envelleix i els costa viatjar a l’illa. Però els fills, que ja estudien a la Universitat, continuen passant les vacances estivals a Corona. Pepita Brullas en casar-se es muda amb el seu marit a un pis molt pròxim al dels seus pares. La naixença molt seguida dels fills els impedeix de venir a l’illa d’Eivissa. Però més endavant continuaran, ara i adés, fentvacances a Corona...

A partir d’un moment, són persones de Corona que viatgen a Barcelona, sobretot per acudir a algun metge especialista. Aquestes persones s’allotjaven al pis de la família Brullas-Tarragó i també al pis de la seua filla Pepita —autora d’aquest relat. Fins i tot els joves estudiants de Corona que comencen carreres universitàries a Barcelona són acollits i allotjats a les vivendes de les dues famílies, de manera que tota la gratitud que senten cap a Corona i la seua gent el corresponen amb escreix. A l’any 1962 tota la família “s’anima, inclosa na Rosi —la dona de servei—, a passar les vacances a Corona. Des del primer moment contàrem amb l’assessorament dels meus pares —diu la seua filla Pepita—, als quals els féu molta il·lusió acompanyar-los i poder ensenyar l’illa als néts i presentar-los a les seves amistats”.

Com abans s’allotjaren a la casa d’en Joan d’en Lluc de sa Plana, “en la qual vivien els nebots, el matrimoni d’en Vicent i na Catalina. Des del primer moment s’establí una forta i recíproca corrent de simpatia que ens aportà moltes atencions i l’inici d’una ferma amistat”.

El llibre que resseguim, ‘Corona en el meu record. Memòria d’una altra Eivissa’, com ja hem dit es redactat per Pepita Brullas Tarragó —filla d’aquella família catalana que es va enamorar de Corona i dels seus habitants des d’aquell primer viatge de 1935—, i coordinat per Vicent Marí Costa, esdevé el testimoni d’una època ja depassada indefectiblement, i un homenatge a l’amistat, a la generositat, a la bondat i a la fidelitat d’unes famílies, la família catalana i les famílies de Corona, evocant, amb inevitable nostàlgia els canvis trasbalsadors que han trastocat l’illa d’Eivissa, però on llocs com Corona, la seua església advocada a Santa Agnès, les cases pageses i els paratges a penes han variat.

Des de fa dècades, les vies de comunicació s’asfaltaren, tant la carretera que parteix de Sant Rafel de la Creu com les que parteixen de Sant Antoni de Portmany o de Sant Mateu d’Aubarca. També hi arribaren l’electricitat i la telefonia. A la botiga de Can Cosme, a més de queviures s’hi pot menjar una excel·lent truita pagesa. Al Bar Restaurant Sa Palmera s’hi poden dinar plats de la cuina tradicional eivissenca. L’esponerosa florida dels ametllers en el mes de febrer, sobretot en nits de lluna plena, són el motiu pel qual nombrosos grups de gent donen la vola al pla de Corona caminant.

El record de la família catalana s’ha transmès de pares a fills