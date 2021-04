Con los ojos cerrados

En la Ibiza de mi infancia y adolescencia, la pequeña ciudad que recuerdo, la antigua bahía y el viejo puerto, pertenecen a esa categoría de paisajes que como un tesoro retiene la memoria. Regreso a Ibiza varias veces al año y la cacareada estacionalidad que nos impone el turismo me permite visitar dos islas –la del invierno y la del verano- que no se parecen en nada. Son islas distintas. Y es un contraste que agradezco. Tanto es así que, cuando oigo la palabra desestacionalización, -intención mercantil que puedo entender-, se me alteran las meninges por razones obvias: un turismo masivo que nos abordara durante todo el año acabaría con la sustantiva diferencia que tiene la habitación que uno puede hacer en Ibiza, pongo por caso, en enero y en agosto.