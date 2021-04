Con una nube de leche, por favor

Si tengo que mirarme en el espejo de la anglofilia he de reconocer que siempre he bebido una taza de té menos de la cuenta. También es verdad que, para mí, beber té es una tendencia cíclica, no una pasión, y aunque los ciclos se hayan producido a lo largo de toda una vida no existe nada en ellos que se pueda parecer a la constancia. Más bien, como se desprende del propio significado de la palabra, a la intermitencia. Pero me gustan esos tés negros indios cargados, los Earl Grey con bergamota o los darjeeling. En cuanto a China y Japón, agradezco la estimulación pausada de los tés verdes. Alguna vez he llegado a pensar que, en realidad, el té me agrada más como postura que como bebida. Pero tampoco es del todo así, disfruto de una buena taza de té sin que, en mi caso, sea una víctima de la manipulación que llevó a un pueblo a consumirlo sin descanso, hasta sobrepasar al café.