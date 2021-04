El lugar de la arquitectura pitiüsa

Las necesidades y los recursos limitados estimularon al hombre a descubrir las posibilidades del lugar en el que construye su casa, así como a trabajar con los modestos materiales de su entorno de los que saca el máximo provecho.

En alguna otra ocasión he comentado la importancia que ha tenido la elección del lugar en la arquitectura tradicional de nuestras islas. El ámbito en el que se levantaba una ciudad, un pueblo o una casa aislada, tenía que responder a las expectativas de quienes después lo habitarían. Ese lugar elegido configuraba así la habitación, la forma de la construcción y la vida que se hacía en ella. Es evidente que nuestra ciudadela, Dalt Vila, se construye donde la vemos porque sus condiciones eran las que convenían.

El hecho de ocupar la falda de una colina –Puig de Vila- conforma la ciudad como un anfiteatro. Y si se orienta al septentrión, cuando lo común era hacerlo al mediodía, es porque a sus pies tenía una doble bahía que podía dar refugio a sus naves –la del puerto actual y la de Talamanca-, además de resultar ventajoso que la ciudad le diera la espalda al mar por donde venía el peligro, haciéndola invisible desde el sur que sólo dejaba ver el solar desnudo y fortificado del Soto. Idénticos motivos explican que la iglesia de Santa Eulària quede asimismo encarada al norte, dando al mar y al sur su espalda fortificada con un poderoso torreón que le da un aire inequívocamente castrense. Y una gran bahía, el Portus Magnus de los romanos –de nuevo la condición ventajosa del lugar- es el elemento que decide el asentamiento de Sant Antoni de Portmany. Y hay también casos como el de Sant Miquel de Balansat, en los que un lugar elevado, por la ventaja estratégica de su dilatado horizonte, justifica el asentamiento.

Fábrica minimalista

Esa buena lectura y aprovechamiento del lugar que el payés hace, consigue, en fin, que la casa se relacione y se integre de forma natural con el medio en el que tiene anclaje. De ahí que se diga que la casa ibicenca parece haber estado siempre donde ahora la vemos. Cualquiera puede constatar que la casa, en su marcada horizontalidad, no busca protagonismo. Puede tener la relevancia visual que le da su ubicación en un altozano, en una colina, pero no su fábrica que es siempre modesta, minimalista, de una simplicidad y una pureza en cierta manera primitiva. Es una arquitectura subordinada al lugar y que, sin embargo, no deja de ser contundente y vigorosa. Cabe decir, para acabar, que esta integración en el paisaje era, si cabe, más evidente todavía en los tiempos antiguos, particularmente entre los siglos XVI y XVIII, cuando las casas no encalaban sus paramentos externos porque la luminosidad y el contraste de la cal las hubiera delatado a las razzias berberiscas. Las casas dejaban a la vista el color terroso de la piedra para no llamar la atención y pasar desapercibidas. Todavía hoy tenemos algunas de aquellas casas y sus torres prediales sin rastro de enjalbiego.