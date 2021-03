La fauna salvaje reclama su espacio en es Cavallet

El contrato animal es un concepto que el zoólogo británico Desmond Morris introdujo en los años 90 para explicar que el ser humano ha roto las reglas del juego con el resto de especies con las que debe compartir la Tierra, sus «socios». El contrato animal se ha roto y con él la convivencia con otras formas de vida. «El hombre está invadiendo los espacios salvajes a una velocidad tal que dentro de dos generaciones podrían haber dejado de existir», afirmaba el famoso divulgador, que realizaba un recorrido por algunas de las rupturas más brutales y destacadas de la relación entre otras especies y su hábitat y el ser humano y su afán expansionista. No estaba el chorlitejo patinegro entre ellas, pero bien podría ser candidato para una segunda parte del libro que Morris tituló, precisamente, ‘El contrato animal’. Al menos, las especiales circunstancias de esta especie en Ibiza y Formentera hacían necesario el estudio que los expertos del Parque Natural de ses Salines han llevado a cabo en el último año y que publican en Nemus, revista de l’Ateneu de Natura, una publicación científica anual que, aunque editada en Castellón, a menudo amplía su ámbito de referencia.

El punto de partida del trabajo es la singular situación que ha vivido el chorlitejo gracias a la pandemia, el hecho de que esta pequeña ave en regresión ha podido recuperar zonas de nidificación históricas, habituales aún en la década de los 60, porque los seres humanos sufrieron primero un confinamiento y posteriores restricciones de movilidad cuando se iniciaba la época de reproducción. Esto significa que, en 2020, el picaplatges o corriol camanegra (Charadrius alexandrinus) ha vuelto a nidificar en los sistemas dunares, algo que no se había documentado en décadas, aunque sí se habían detectado intentos de hacerlo. Es decir, esta especie, especialmente sensible a la presión humana, se ha visto relegada a nidificar exclusivamente en los humedales, en las motas de los estanques, y a evitar playas y dunas por la invasión humana, y sólo su ausencia le ha permitido recuperar su espacio.

Aunque el objetivo fundamental del estudio es relacionar las consecuencias de la pandemia y la nidificación del ave y proponer medidas concretas para mantener hábitats adecuados para la nidificación, los investigadores del parque han dedicado una parte importante del estudio a las referencias históricas. Han documentado –por primera vez y con la información facilitada por personas mayores que fueron o son vecinas de las zonas de estudio– que en las décadas de los años 30 hasta los 60 la nidificación del picaplatges en el sistema playa-duna de es Cavallet y de Llevant (Formentera) era algo habitual. También lo era que esos vecinos recolectaran sus huevos para comérselos. «Los comíamos en tortilla o así como estrellados, enteros. Tenían una yema más roja y más buena». Así lo explica una de las fuentes orales del estudio, Maria Guasch Tur, de can Vaca, de 89 años, que recuerda asimismo que en las décadas de los 30 a los 50, cuando su padre trabajaba sacando piedra marès cerca de la torre de ses Portes, llevaban las ovejas a la playa y aprovechaban para recoger algunos huevos, siguiendo las huellas de las aves en la arena para localizar los nidos. Maria, a los chorlitejos, los denomina polles d’aigua. «Siempre ponían en la playa. Como entonces siempre había allí hierbas... Había unos lirios muy bonitos y muchas clases de hierba, y siempre ponían sólo allí donde había arena».

Recolección de huevos

En Formentera, los informadores, que vivieron su infancia entre s’Estany Pudent y el resto de ses Salines, son Catalina de can Toni de Baix, Maria de can Manuel Palla, Miquel de can Toni de Baix y Antonio de na Ferrera. Relatan asimismo que, cuando eran jóvenes, la recogida de huevos de picaplatges era frecuente en la menor de las Pitiusas, huevos que recogían sobre las motas y los muros de s’Estany Pudent, en la zona de es Brolls y en los salobrares del extremo sur. Reconocían que los huevos eran frescos si sólo había dos, porque entendían que la hembra aún debía poner un tercero (aunque, en realidad, las puestas de dos huevos tampoco son una rareza). Y Miquel de can Toni Baix rememora que nidificaban en Llevant, en la zona de sa Roqueta. El pastoreo de ovejas en playas como la de Migjorn también era habitual en Formentera, según declaraciones de Pep Mayans.

Todo ello, además del valor etnográfico de los testimonios, aporta el dato básico de que es Cavallet y Llevant eran zonas de nidificación del chorlitejo patinegro. Y desde que en 1993 se realizan censos de aves acuáticas y limícolas, la única constancia que hay de una relación entre esta vulnerable ave y es Cavallet es el hallazgo de un nido abandonado, con dos huevos, el 30 de julio de 2019, en plena temporada turística. La lectura que puede hacerse de este hallazgo es que una hembra intentó nidificar allí pero algo la espantó; pudieron ser personas pasando constantemente por el lugar, quizás paseando a sus perros o practicando el sexo ocasional que denominan cruising; tal vez el ruido de las máquinas cribadoras que limpian las playas y, de paso, erosionan las dunas e impiden su regeneración; o podría haber sido el barullo constante de los sobredimensionados chiringuitos instalados en el lugar, cuyas concesiones los agentes de medio ambiente consideran que deberían ser revisadas y donde las actas por incumplimiento de las normas no son excepcionales.

Finalmente, la incidencia de la covid-19 y sus sucesivas consecuencias –confinamiento, restricciones posteriores y cancelación de una temporada turística de masas– dio al chorlitejo la posibilidad de regresar al paraíso. Aunque con fecha de caducidad. Concretamente en es Cavallet, los trabajadores del parque localizaron, del 27 de mayo al 3 de junio, cinco nidos instalados en el sistema playa-duna, en la arena, entre restos de posidonia y còdols. Además, se observó ya antes, el 2 de mayo, a una pareja «con un claro comportamiento reproductor» en el extremo sur de la playa y en una ruta muy frecuentada por viandantes, corredores y ciclistas. En inspecciones posteriores, no se encontró ningún nido.

LA POBLACIÓN PITIUSA SEO/Birdlife nombró al chorlitejo patinegro ave del año en 2019 para llamar la atención sobre la regresión que están sufriendo sus poblaciones debido a la pérdida de hábitats por la fuerte presión antrópica en playas y dunas. La tendencia negativa en Eivissa es, de hecho, uno de los ejemplos que la organización utiliza en su monografía sobre la especie, catalogada como vulnerable en el Libro Rojo de los Vertebrados de Baleares. Se estima que la población reproductora en las Pitiusas oscila entre 79 y 106 parejas y la práctica totalidad se encuentra en el ámbito del parque natural de ses Salines, donde pueden verse, además, otras dos especies del género Charadrius, el chorlitejo chico y el chorlitejo grande.

Los otros cinco fueron protegidos con jaulas metálicas que permitían a las pequeñas aves pasar pero impedían la depredación de perros y otros animales, y con polígonos perimetrales y carteles de advertencia. Cada uno de los nidos tenía tres huevos, excepto uno, con un único huevo, que fue abandonado, y se considera que la mayor parte de ellos salieron adelante.

En es Codolar, durante el periodo de este estudio se identificaron, desde el 13 al 19 de mayo, dos nidos con tres huevos cada uno, que también fueron protegidos con jaulas y señalizados y que eclosionaron entre el 6 y el 17 de junio. Esta playa, mucho menos frecuentada, es la única que ha mantenido una nidificación regular a lo largo de los años.

En cuanto a Formentera, señala el informe que en ses Salines d’en Marroig, que ya era un área regular de nidificación, «se ha producido este año un aumento significativo del número de parejas reproductoras respecto de los últimos años y una ocupación de la zona central de las salinas, donde normalmente se dan los mayores problemas de molestias y frecuentación por el tránsito de vehículos y visitantes». Se identificaron 10 nidos y 18 pollos. Sin embargo, también se observó «la depredación directa de gatos sobre los polluelos del extremo norte de las salinas».

ACABAR CON EL ‘CRUISING’ El lugar más destacado del estudio, una zona con una fuerte presión humana, es el sistema dunar de es Cavallet, la playa recuperada por el chorlitejo. Por ello, la lista de problemas que los autores del estudio proponen «suprimir o minimizar» afecta por entero a esta zona. En primer lugar, hay que eliminar el uso de la zona de dunas de es Cavallet y el extremo sur de la playa de ses Salines para la actividad denominada cruising (relaciones sexuales esporádicas) y hacer que desaparezca también de las webs donde se promociona. Asimismo, hay que evitar el uso de máquinas cribadoras para limpiar la playa, la presencia de perros y gatos en las zonas acotadas, las instalaciones de los chiringuitos sobre las dunas o cerca de ellas y la venta ambulante, ya que los vendedores excavan agujeros en el sistema dunar para esconder o almacenar la mercancía (en la playa de ses Salines se han localizado hasta 56 escondites de este tipo). Por otra parte, hay otro punto que vale la pena destacar y que en las instituciones de las islas no tienen en cuenta cuando proponen, año tras año, avanzar la temporada turística (la tan nombrada desestacionalización), y es que si las islas se llenan de turistas ya en los meses de abril y mayo, el éxito reproductor de ésta y otras especies sufrirán un nuevo golpe.

Con todo ello, los autores del informe llegan a la conclusión de que sólo la pandemia ha conseguido algo que ni la normativa existente en el parque ni cualquier medida de conservación adoptada ha conseguido, que es reducir la enorme presión que sufre la especie y que impide mejorar el estado de sus poblaciones. Y si durante tantos años la sobreexplotación de las playas ha relegado dicha nidificación a los estanques salineros, tampoco allí la situación es ideal para estas aves, porque la transformación de las motas salineras y el proceso de modernización de las instalaciones también afectan a su capacidad de reproducción. Como diría Desmond Morris, el ser humano ha roto el contrato con el chorlitejo invadiendo su espacio hasta el punto de amenazar su existencia. La historia del chorlitejo en Ibiza y Formentera es, en realidad, la historia misma de la humanidad. La pregunta es ahora qué espacio somos capaces de dejarle, qué tipo de contrato estamos dispuestos a firmar con el chorlitejo –y, por extensión, con el resto de fauna y flora que comparten su hábitat– para no perder a esta especie .